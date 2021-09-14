موعد مباراة يوفنتوس ومالمو والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2021

يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره مالمو السويدي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة يوفنتوس ومالمو

ومن المقرر أن تقام المباراة بين يوفنتوس ومالمو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN Sports HD3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين يوفنتوس ومالمو عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الكويتي أحمد البلوشي.

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف مالمو، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق مالمو

وسيلعب المدرب الدنماركي يون دال توماسون في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف يوفنتوس، حيث سيكون في حراسة المرمى إسماعيل دياوارا.

جانب من تدريبات فريق #يوفنتوس الإيطالي اليوم قبل التوجه إلى السويد لمواجهة #مالمو ضمن أولى جولات دور المجموعات لمسابقة #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/HclvpBD3fV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 13, 2021

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أنيل أحمدهودجيتش، نيكلاس مويساندر، مارتين أولسون، إريك لارسون، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: سيرجيو بينيا، أنديرس كريستيانسن، فيليكو بيرمانتشيفتش، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنتونيو تشولاك، مالك أبوباكري، أولا تويفونين.

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