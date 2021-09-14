سارة الكندري تكشف حقيقة صورتها مع مشاري العوضي وارتباطها به (شاهد)

نفت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، الأنباء المتداولة حول ارتباطها بمواطنها الفنان مشاري العوضي، وذلك بعد انتشار صورهما معاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة الكندري: انتهى اللي بينا

وبفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، أكدت سارة أن الصور والفيديوهات المتداولة، تم اقتطاعها من كليب مشاري العوضي (قالقني فرقاك).

وأشارت الفاشينستا الكويتية إلى أن العلاقة التي تجمعها بمشاري العوضي، وطليق الفنانة الكويتية هند البلوشي، مجرد عمل فقط، مضيفة: (مشاري راجل جداً محترم فوق التخيل، الفيديو كليب صورناه وخلصنا وبعدها انتهى اللي بينا، يعني اللي بينا كان شغل وبس، وطبعاً أنا وقتها كنت منفصلة من أحمد مرتين وهذه بتكون الأخيرة).

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وأضافت: (التصوير كان في 2019 وما كنت على ذمة أحمد وعندي ورقة طلاقي أقدر احطها وإذا بتكلم بقول لما انا اصور أصور باحترامي”.

محاولة تشهير!

وأكدت سارة أنها حضرت الكليب كمودل فقط مشاركة فيه وأنه بمجرد انتهاء عقد العمل لم يعد هناك تعاملاً بينها وبين العوضي.

ولمحت سارة إلى أن الصور المتداولة، محاولة تشهير بها من قبل زوجها، قائلة: (الرجال اللي يشهر بزوجته وبعرضه وهي مازالت على ذمته وبشرفها ليش؟).

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وتابعت ساخرة: (المرأة اللي تحكم الرجال العصمة بإيديها وأنا لا أدري، الصور هذه ما طلعت إلا لما سارة رغبت تتطلق).

ومنذ إعلان سارة وأحمد العنزي طلاقهما، بدأت التراشقات بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً، نشرت سارة صورة توثق ندوب في يدها قالت إنها أثر تعرضها للضرب والتعنيف على يد أحمد العنزي.

وكتبت سارة في تعليقها على الصورة: (بقولكم سوالف وايد كنت ساكتة عنها، وما طلعت أتكلم أنا للحين بس الوعد وبحذر خاصة البنات من خوفي عليهم).

وتابعت: (هذي طعنة بيدي منه ومن قبل شهرتي كان يهددني بالقتل، وقبل أسبوعين كان قعد يشنقني وجدام بنتي عشان يجبرني على ينتشله على يديه، ويقعدني مع ربعه هذا ثاني شي سبب طلاقي منه).

أحمد العنزي: لحظة الطلاق تحرر وألم

وفي الشهر الماضي، أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أحمد العنزي، انفصاله سارة الكندري بعد عدة سنوات من الزواج.

وعبر خاصية (الستوري)، على حسابه في تطبيق (انستجرام)، كتب العنزي: (لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت).

وتابع زوج سارة الكندري: (لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن).

سارة الكندري: حسبي الله

وختم العنزي حديثه بإعلان انفصاله عن زوجته سارة الكندري قائلاً: (لذلك أعلن انفصالي عن سارة).

من جهتها اكتفت سارة الكندري بنشر (ستوري) أيضاً عبر حسابها على (انستجرام)، كتبت فيه فقط في حينها: (حسبي الله ونعم الوكيل).

سيارة دفع رباعي من سارة الكندري لزوجها!

وقبل نحو شهرين فقط، أثارت سارة الكندري، جدلاً واسعاً بين متابعيها بعدما قامت بإهداء زوجها أحمد العنزي، سيارة رباعي باهظة الثمن، احتفالاً بعيد ميلاده.

ونشر أحمد العنزي حينها عبر حسابه على (انستجرام)، لحظة تقديم سارة الكندري لعدة هدايا باهظة له، ومن ضمنها السيارة.

وكان أحمد العنزي يغمض عينيه في حين تمسك سارة الكندري يده وترشده إلى الطريق، ليتفاجأ بسيارة جيب دفع رباعي باهظة الثمن.

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وتفاجأ زوج سارة الكندري بالسيارة وسألها مصدوماً: (هذه لي؟)، لترد ساخرة: (هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط، أكيد لك).

وعلق العنزي على الفيديو الذي استعرض خلاله هدايا زوجته، وكتب: (كانت تدرس اون لاين وتخلص وتجابل بنتها وتخلص وتطبخ فطور لنا كم هي عظيمه هذه الام الي تعبت من الضغط لكن كانت صامده شمعة البيت و نور البيت ولي ضحكت البيت كله يضحك ولي تعبت البيت كله يتعب شكرا لج على كل شي يا زوجتي وام عيالي ).

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