موعد ومعلق مباراة تشيلسي وزينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف حامل اللقب فريق تشيلسي مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه الضيف زينيت الروسي مساء يوم الثلاثاء، في إطار دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وستقام مباراة تشيلسي وزينيت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

وستنقل المواجهة النارية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

