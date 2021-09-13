موعد ومعلق مباراة تشيلسي وزينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف حامل اللقب فريق تشيلسي مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه الضيف زينيت الروسي مساء يوم الثلاثاء، في إطار دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” على ملعب “ستامفورد بريدج”.

موعد مباراة تشيلسي وزينيت

وستقام مباراة تشيلسي وزينيت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المواجهة النارية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

The Champions League is back – and there's a brand new prize on offer with Play Predictor! 🎉 Submit your entries for the chance to win a signed shirt and a £100 megastore voucher. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2021

وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات بين فريق تشيلسي وزينيت عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي سوار الذهب.

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تشكيلة فريق تشيلسي

وسيلعب المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف زينيت الروسي، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

High spirits in the camp! 😁 pic.twitter.com/MXRxMZWh5v — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 13, 2021

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما سيكون في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي.

وفي هجوم فريق تشيلسي سيعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

تشكيلة فريق زينيت

وسيدخل المدرب روبرتو مانشيني، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف تشيلسي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ستانيسلاف كريتسيوك.

#GroupH does not only feature reigning @ChampionsLeague winners FC Chelsea but also the venue of the 2021/22 Final: Sankt-Petersburg-Stadium! 👑🏟️@zenit_spb will do their best to have another home match on the 28th of May. 💪#TheEnergyBehind #UCL #Gazprom #Football pic.twitter.com/bwKAmo2aAr — Gazprom Football (@GazpromFootball) September 13, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ديان لوفرين، دوجلاس سانتوس، ياروسلاف راكيتسكي، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: كلاودينهو، وندل، ويلمار باريوس، وفي خط الهجوم سيأتي كلاً من، سردار أزمون، مالكوم، أرتيم دزيوبا.

يشار إلى أن فريق تشيلسي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” الموسم الماضي، في نهائي إنجليزي مثير أمام جاره مانشستر سيتي انتهى بفوز البلوز بهدف نظيف دون رد.

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