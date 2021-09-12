شاهدوا أوّل صورة للعروس أصالة مع عريسها العراقي الجديد بعد عقد قرانهما

نشر حساب “عرب وود” الفنيّ، الصورة الأولى للفنانة السورية أصالة مع زوجها الجديد الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، بعد عقد قرانهما.

#عرب_وود | الصورة الأولى لـ أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن بعد عقد قرانهما. pic.twitter.com/85REl26gRF — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) September 12, 2021

وأمس السبت، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، عن زواج الفنانة السورية أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً جمعت أصالة بالشاعر فائق حسن في أماكن متفرقة .

مصادر تحدثت عن أنّ الزواج تم بشكل رسمي، لتصبح الزيجة الرابعة للفنانة أصالة نصري.

وأشارت المصادر إلى انّ أصالة تتواجد حاليًا مع زوجها الشاعر فائق حسن في السعودية، على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، لحضور افتتاح مطعمها في “أب تاون كايرو”، وهو أحد المطاعم الذي يقدم وجبات لبنانية.

رسمياً زواج الفنانة اصالة بالشاعر فائق حسن وهذي صور لهم مع بعض 😍🥰 الف مبروك لهم الله يسعدهم هالمرة الخبر صحيح مو تأليف زي المرة الماضية pic.twitter.com/mCcjinKzzh — مايند (@meemmind) September 11, 2021

وخلال الفترة الماضية، انتشرت أنباء عن زواج الفنانة السورية اصالة نصري من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد.

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وذكرت صحيفة (صدى البلد) المصرية عن مصادر خاصة، أن أصالة وأحمد عبدالمجيد قررا الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أقل من 3 أشهر على زواجهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنه تجمعهما صداقة طيبة .

كما رفضت اصالة الرد على حقيقة زواجها، سواء بالنفي أو الإيجاب، معتبرةً إياه شأنا خاصا.

ونشرت اصالة صورة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الموثق على تطبيق (انستجرام)، وعلقت: (لأنّي مابخبّي. عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام. على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله).

ولمحت اصالة إلى انشغالها بأمور أخرى عن الزواج، وقالت: (هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي. وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب).

ونفت اصالة زواجها بطريقة غير مباشرة حين أضافت: (لمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد. وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّه حلوه نظيفه).

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