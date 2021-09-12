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مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي مع عودة إبراهيموفيتش

في كتب وطن

يستعد فريق ميلان لمواجهة قوية أمام نظيره لاتسيو مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” سان سيرو”.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر.

وستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق ميلان والضيق لاتسيو عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث لمباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للموسم الجاري.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على منصة اليوتيوب الناطقة باللغة العربية، المعلق الرياضي ميشيل سعد.

تشكيلة فريق ميلان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف لاتسيو، حيث سيكون في حراسة المرمى ميك مايغنان.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، أليساندرو فلورينزي، تيو هرنانديز، سيمون كيير، بينما سيأتي في وسط الفريق كلاً من: فرانك كيسييه، ساندرو تونالي، صامويل كاستييخو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، زلاتان إبراهيموفيتش، أوليفيه جيرو، جونيور ميسياس.

تشكيلة فريق لاتسيو

وسيلعب المدرب ماوريسيو ساري في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة الميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بيبي رينا.

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: لويز فيليبي، باتريسيو غابارون، ستيفان رادو، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: ماتيا زاكايني، توما باشيتش، لويس ألبيرتو.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: تشيرو إيموبيلي، فيليبي أندرسون، بيدرو رودريغز، فيدات موريكي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق الميلان في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما جاء منافسه فريق لاتسيو في وصافة ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

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