حفل مختلط في الرياض يثير ضجة واسعة .. رقص وتعري ومخدرات! (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحفل مختلط في العاصمة الرياض بالسعودية.

حشيش وملابس عارية في حفل مختلط في الرياض

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته (وطن)، مجموعة فتيات بملابس شبه عارية، يوثقن لحظة ذهابهن إلى الحفل المختلط، وفي أيديهن لفافات سيجار وحشيش.

ثم تظهر الفتيات بالفيديو الذي وثقته إحداهن عبر حسابها على (سناب شات)، في مكان مُغلق مع مجموعة شباب، ويبدأ الحفل الذي يتخلله رقص وشرب للكحوليات.

مغردون يستنكرون

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين المغردين، فجاء في التعليقات تحت وسم #بارتي_واختلاط_الرياض: (اللي ماشاف عيال إبليس يشوفهم مسويين بارتي بس مخفين القرون).

اللي ماشاف عيال إبليس

يشوفهم

مسويين بارتي بس مخفين القررون https://t.co/yEg4k4Gqq9 — محمد البركي 💙💛😎 🇸🇦 (@MOHAMMAD30304) September 11, 2021

وكتب آخر: (للأسف بعض النساء عقولهن صغار ويركضن وراء السخافات وتوافه الأمور).

للأسف بعض النساء عقولهن صغار

ويركضن وراء السخافات وتوافه الأمور https://t.co/1s0BecG1Ye — تاريخ قيس (@mohameqais) September 11, 2021

وطالب آخر بالقبض عليهم قائلاً: (حسبنا الله ونعم الوكيل قريبًا بإذن الله تم القبض نقول يارب).

حسبنا الله ونعم الوكيل

قريبًا بإذن الله تم القبض نقول يارب — 💙🇸🇦 Nasser hezab (@hezab4321) September 11, 2021

وأكد آخر رفض الشعب السعودي لما يحدث: (حسبنا الله ونعم الوكيل ، الشعب يرفض هذا الانحطاط والانسلاخ ، اللهم اننا نبرا منهم ومن ايدهم).

حسبنا الله ونعم الوكيل

الشعب يرفض هذا الانحطاط والانسلاخ

اللهم اننا نبرا منهم ومن ايدهم #بارتي_واختلاط_الرياض pic.twitter.com/2SZ0hsjKEJ — عبدالله (@bWQzLsZ57TWNXJ4) September 12, 2021

وتساءل آخر: (طمنونا عن النائب العام ، فيه تم القبض او لا).

طمنونا عن النائب العام ، فيه تم القبض او لا !!#بارتي_واختلاط_الرياض pic.twitter.com/FZLGlXXSGv — Error (@error87252) September 12, 2021

وبنفس الطريقة كتب آخر: (اين الجهات المختصه عن العاه.رات .. اما الرجال عندما تزل السنتهم في ساعتان يتم القبض؟).

اين الجهات المختصه عن العاه.رات .. اما الرجال عندما تزل السنتهم في ساعتان يتم القبض ؟ #بارتي_واختلاط_الرياض — ابو سعيد MBN (@BO_s3eed97) September 12, 2021

وهاجم آخر النساء بالحفل قائلا: (اجساد رخيصة جداً وجيف منتشره لايقع عليهم سوى الغربان التي تقع فقط على القاذورات والاوساخ الملقاه في المزابل اكرمك الله).

#بارتي_واختلاط_الرياض

اجساد رخيصة جداً وجيف منتشره لايقع عليهم سوى الغربان التي تقع فقط على القاذورات والاوساخ الملقاه في المزابل اكرمك الله — مربـع بـرمــودا (@brmoda2012) September 12, 2021

وتوقع آخر الأسوأ مستقبلاً: (قريباً البارتي يكون بالشوارع علناً ،، وتحتار في الاختيار).

قريباً البارتي يكون بالشوارع علناً ،،

وتحتار في الاختيار

#بارتي_واختلاط_الرياض —  بن الفيـصل (MS🎗) (@BEN_ALFAISAL) September 12, 2021

وشهدت السعودية في مايو الماضي، حادثة مشابهة حين فجر مقطع فيديو متداول لحفل رقص لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبتهم وإيقاف ممارساتهم المنافية لآداب المجتمع.

ويظهر بالفيديو المتداول في حينها بعض مشاهير السوشيال ميديا يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، وقد أحضروا فرقة نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا معبرين عن غضبهم تحت وسم #انفلات_مشاهير_بالسعوديه.

ودعا حينها المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

فيديو | المستهلك.. ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل.. ومحام: المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.. ونتمنى سن عقوبات "التشهير" على هؤلاء المشاهير #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aovtgcCYNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2021

تحرك ضد حفل الرقص الفاضح

ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

#فيديو.. الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من "مشاهير السوشال" ونشروها على حساباتهم .#انفلات_مشاهير_بالسعوديه#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/Sef9gA6TUj — صحيفة المدينة (@Almadinanews) May 30, 2021

ريم السويدي!

كما انتشرت أنباء في حينها حول إلقاء السلطات القبض على الفاشينستا السعودية ريم السويدي، إلى جانب مشاهير آخرين مثل زياد المسفر​، ​سامر الخال​ و​أريج العبدالله.

وكان اسم ريم السويدي قد تصدر محركات البحث في جوجل وموقع تويتر عقب انتشار مقطع فيديو فاضح لها بمشاركة عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

وذكرت حسابات عبر (سناب شات) أن ريم السويدي هي المسؤولة عن الحفل بالكامل، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام سعودية كشفت أن الجهات المختصة تحركت على الفور وعملت على ضبط كل من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء، إلا أنه لم يتم تأكيد القبض على ريم السويدي من جهة رسمية.

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

كما وثق فيديو مُسرب حفل فاضح في أحد مناطق الرياض أيضاً.

ويظهر بالفيديو فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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