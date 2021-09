توتنهام يسقط أمام كريستال بالاس بهزيمة ثقيلة خارج ميدانه (شاهد)

تعثر فريق توتنهام أمام منافسه المستضيف كريستال بالاس بخسارة بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، خلال مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أولى أهداف فريق كريستال بالاس في الدقيقة ال76 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق سجلها اللاعب ويلفريد زاها بتسديدة قوية عانقت شباك المرمى، فيما سجل اللاعب أدسون إدوارد ثنائي الأهداف في الدقيقتين في الدقيقة ال84 وال92.

وفشل الفريق الضيف توتنهام من تقليص نتيجة المباراة طيلة مجريات دقائق المباراة، مع إهدار العديد من الفرص الضائعة في اللقاء المثير بين الفريقين.

وشهد المباراة طرد نجم فريق توتنهام الإنجليزي ” السيبرز”، جافيت تانجانجا في الدقيقة ال58 بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق أصحاب الأرض كريستال بالاس، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء ويطرد على إثرها خارج أرضية الملعب.

ولعب المدرب نونو إسبيريتو سانتو في تشكيلة أساسية أمام نظيره كريستال بالاس، حيث تواجد في حراسة المرمى هوغو لوريس.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: إيمرسون رويال، كريستيان روميرو، جافيت تانجانجا، أما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، ديلي ألي، لوكاس مورا، أوليفر سكيب، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: سون هيونغ مين، هاري كين، بريان جيل.

ودخل المدرب باتريك فييرا في تشكيلة أساسية أمام الفريق الضيف فريق توتنهام، حيث كان في حراسة المرمى جاك بوتلاند.

أما في دفاع الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: مارك جيهي، يواكيم أندرسن، جويل وارد، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: كونور غالاغير، مايكل أوليز، إيبيريشي إيز.

Big win for the team! So proud to make my debut at home in front of the fans! Thank you for your all your support ❤️💙🦅 @CPFC pic.twitter.com/fhe0mzlIV4

— Odsonne Edouard (@Oedouard22) September 11, 2021