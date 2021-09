إبراهيموفيتش يشن هجومًا على رونالدو وميسي بتصريح ناري

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق الميلان الإيطالي، الجدل بشأن المنافسة على التتويج بكرة الذهبية كأفضل لاعب في عالم كرة القدم المستديرة، وأن رونالدو وميسي لا يختلفان عنه في شيء سوى الألقاب.

وقال اللاعب إبراهيموفيتش، في تصريحات عبر مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعد توجيه سؤال له عن فقده الكرة التتويج بالكرة الذهبية، قائلاً: “لا على العكس فإن الكرة الذهبية هي من تفتقدني”.

Zlatan Ibrahimovic [France Football}:

"If I miss the Ballon d'Or? No, it's Ballon d'Or who misses me."

"If I consider myself inferior to Messi & Ronaldo? If you're talking about intrinsic qualities, I've nothing less than them."

"Deep down, I think I'm the best in the world." pic.twitter.com/3eqZ8rpxHa

— Goal (@goal) September 10, 2021