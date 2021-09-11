إبراهيموفيتش يشن هجومًا على رونالدو وميسي بتصريح ناري

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق الميلان الإيطالي، الجدل بشأن المنافسة على التتويج بكرة الذهبية كأفضل لاعب في عالم كرة القدم المستديرة، وأن رونالدو وميسي لا يختلفان عنه في شيء سوى الألقاب.

إبراهيموفيتش والكرة الذهبية

وقال اللاعب إبراهيموفيتش، في تصريحات عبر مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعد توجيه سؤال له عن فقده الكرة التتويج بالكرة الذهبية، قائلاً: “لا على العكس فإن الكرة الذهبية هي من تفتقدني”.

Zlatan Ibrahimovic [France Football}: "If I miss the Ballon d'Or? No, it's Ballon d'Or who misses me." "If I consider myself inferior to Messi & Ronaldo? If you're talking about intrinsic qualities, I've nothing less than them." "Deep down, I think I'm the best in the world." pic.twitter.com/3eqZ8rpxHa — Goal (@goal) September 10, 2021

وأردف إبراهيموفيتش، ” سيطرة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية، حيث إذا ما تحدثنا عن الجودة الجوهرية على صعيد الأداء والمهارة الكروية، فإن ليس لديهما جودة أكثر مني، وإذا أخذنا الألقاب في الاعتبار فعندئذ نعم أنا لم أفز بدوي أبطال أوروبا”.

زلاتان ابراهيموفيتش : "هل افتقد للكرة الذهبية ؟ لا هي من تفتقدني" pic.twitter.com/V5tfVb5VBQ — E P L W O R L D (@EPLworld) September 11, 2021

إبراهيموفيتش والعودة بعد الإصابة

وأضاف، ” لا أعرف المعايير التي يستخدمونها لتحديد الفائز بلقب الكرة الذهبية، لأنني ليست مهوسًا بها، وعندما تعمل بشكل جماعي يستفيد الفرد حتما من هذا الأمر، ولا يمكن للفرد أن يعمل بشكل جيد إذا لم يكن الفريق صلبًا”، وتابع السويدي إبراهيموفيتش،” في داخلي أعتقد أنني الأفضل في العالم”.

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ومن المقرر أن يخوض إبراهيموفيتش، أول مباراة له في منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” ضد نظيره لاتسيو، بعد غياب عن كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بعد تعرضه للإصابة في الركبة.

إبراهيموفيتش لا يعرف سوى الجدية في التدريبات 😂#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/iWt1otrsbW — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 3, 2021

وقد جدد فريق الميلان الإيطالي نهاية الموسم المنصرم، تعاقده مع النجم السويدي إبراهيموفيتش لموسم أخر، في ظل التألق الذي يتمتع به اللاعب داخل أرضية الملعب رغم تقدمه في السن، حيث يبلغ من العمر 40 عامًا.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتربع فريق لاتسيو في صدارة ترتيب برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الإنتر ميلان وروما والميلان ونابولي على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السادس آتى فريق أودينيزي برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المركزين السابع والثامن بولونيا وساسولو وأتالانتا بنفس الرصيد من النقاط.

أما في عاشر الترتيب جاء فريق فيورنتينا برصيد 3 نقاط، خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

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