مايكل أنطونيو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجح مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي ذو الأصول الأفريقية “مايكل أنطونيو” 31 عامًا، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” عن شهر أغسطس/ آب الماضي.

مايكل أنطونيو وجائزة أفضل لاعب

ولفت اللاعب أنطونيو الأنظار بأداء الرائع الذي قدمه مع أول مباريات مع فريق وست هام يونايتد للموسم الجاري، حيث تمكن من تسجيل أربع أهداف رائعة وصنع ثلاثة أهداف أخرى، ليساهم بشكل كبير في تحقيق فوزين وتعادل في أول ثلاثة جولات من منافسات الدوري الإنجليزي.

📊 مايكل أنطونيو في الدوري هذا الموسم 3 مباريات 🏟

ساهم في 7 أهداف ✔

سجل 4 ⚽

صنع 3 🅰 ◾ الهدّاف التاريخي لـ وست هام بالدوري الممتاز

◾ لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/nz8y2XSXhu — FilGoal (@FilGoal) September 10, 2021

وأحرز المهاجم الإنجليزي أنطونيو أهدافه في شباك مرمى ليستر سيتي هدفين، وفريق نيوكاسل يونايتد هدف وحيد، وكريستال بالاس هدف وحيد أخر.

مايكل أنطونيو والتفوق على المنافسين

وتمكن اللاعب أنطونيو من التفوق على عدد من المنافسين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الشهر الماضي، من أبرزهم زميله الجزائري سعيد بن رحمة.

والإسباني في صفوف فريق تشيلسي “البلوز” ماركوس أونسو، والإنجليزيين إيرك دايير لاعب فرق توتنهام، وديمراي غراي لاعب فريق إيفرتون، وكذلك مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد” الشياطين الحمر”.

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وسبق وأن توج الإنجليزي مايكل أنطونيو مع فريق وست هام يونايتد بتلك الجائزة في شهر يوليو/ تموز عام 2020 خلال منافسات الموسم المنصرم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق توتنهام على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، يليه فريق وست هام يونايتد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر يونايتد متساويًا بنفس النقاط مع فريق توتنهام، وكذلك على جدول الترتيب فريق تشيلسي وليفربول وإيفرتون بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السابع من الترتيب جاء فريق مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط، متساويًا مع صاحب المركزين الثامن والتاسع برايتون وليستر سيتي بنفس الرصيد من النقاط.

Score the goal, make history, nail the celebration, get the film name wrong in the interview 🤦🏾‍♂️ Baby forgive me! #DirtyDancing4Life 😂🙌🏾⚽️⚒ pic.twitter.com/W3f5xZlUMJ — Michail Antonio (@Michailantonio) August 23, 2021

أما في المركز العاشر من الترتيب آتى فريق برينتفورد برصيد 5 نقاط، يليه في المركز الحادي عشر فريق أستون فيلا برصيد 4 نقاط.

وآتى في المركز الثاني عشر واتفورد برصيد 3 نقاط، وجاء بعدها على الترتيب كلاً من فريق ساوثهامبتون وكريستال بالاس وليذر برصيد نقطتين.

بينما في المركز السادس عشر جاء فريق بيرنلي برصيد نقطة وحيدة، متساويًا مع صاحب المركز السابع عشر نيوكاسل يونايتد بنفس النقطة.

فيما جاء في أدنى ترتيب جدول الترتيب دون إحراز أي من النقاط فريق وولفرهامبتون ونورويتش وأرسنال خلال منافسات الموسم الجاري.

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