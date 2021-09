مايكل أنطونيو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجح مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي ذو الأصول الأفريقية “مايكل أنطونيو” 31 عامًا، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” عن شهر أغسطس/ آب الماضي.

ولفت اللاعب أنطونيو الأنظار بأداء الرائع الذي قدمه مع أول مباريات مع فريق وست هام يونايتد للموسم الجاري، حيث تمكن من تسجيل أربع أهداف رائعة وصنع ثلاثة أهداف أخرى، ليساهم بشكل كبير في تحقيق فوزين وتعادل في أول ثلاثة جولات من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز المهاجم الإنجليزي أنطونيو أهدافه في شباك مرمى ليستر سيتي هدفين، وفريق نيوكاسل يونايتد هدف وحيد، وكريستال بالاس هدف وحيد أخر.

وتمكن اللاعب أنطونيو من التفوق على عدد من المنافسين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الشهر الماضي، من أبرزهم زميله الجزائري سعيد بن رحمة.

والإسباني في صفوف فريق تشيلسي “البلوز” ماركوس أونسو، والإنجليزيين إيرك دايير لاعب فرق توتنهام، وديمراي غراي لاعب فريق إيفرتون، وكذلك مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد” الشياطين الحمر”.

وسبق وأن توج الإنجليزي مايكل أنطونيو مع فريق وست هام يونايتد بتلك الجائزة في شهر يوليو/ تموز عام 2020 خلال منافسات الموسم المنصرم.

ويتربع فريق توتنهام على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، يليه فريق وست هام يونايتد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر يونايتد متساويًا بنفس النقاط مع فريق توتنهام، وكذلك على جدول الترتيب فريق تشيلسي وليفربول وإيفرتون بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السابع من الترتيب جاء فريق مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط، متساويًا مع صاحب المركزين الثامن والتاسع برايتون وليستر سيتي بنفس الرصيد من النقاط.

Score the goal, make history, nail the celebration, get the film name wrong in the interview 🤦🏾‍♂️ Baby forgive me! #DirtyDancing4Life 😂🙌🏾⚽️⚒ pic.twitter.com/W3f5xZlUMJ

— Michail Antonio (@Michailantonio) August 23, 2021