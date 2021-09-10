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الزمالك لكرة اليد يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي

الزمالك يوج بطلاً لكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب غريمه الأهلي بهدف قاتل (شاهد)

في كتب وطن

توج فريق الزمالك لكرة اليد بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في مسيرته التاريخية، على حساب غريمه التقليدي فريق الأهلي بنتيجة 28/27 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين داخل صالة “حسن مصطفى” في مدينة السادس من أكتوبر في مصر.

الأهلي والتقدم على الزمالك في الشوط الأول

وتمكن فريق الأهلي من انهاء الشوط الأول من المباراة النهائية على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد على غريمه التقليدي الزمالك المصري بنتيجة 16/14.

الزمالك والهدف القاتل

وشهد الشوط الثاني من اللقاء تقلص النتيجة مع غريمه الأهلي المصري، وفي الثانية الأخيرة من نهاية المباراة النهائية بين الفريقين، تمكن لاعب الزمالك يحيى الدرع من خطف الفوز تتويج فريقه البيضاوي بهدف قاتل.

ونجح الزمالك من التتويج بلقب كأس السوبر لكرة اليد على حساب غريمه الأهلي للمرة السابعة في مسيرته لكرة اليد، فقد توج في الألقاب الستة في عام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

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وتمكن فريق الزمالك من التواجد في كأس العالم لكرة اليد للأندية “السوبر غلوب” للمرة الخامسة، حيث من المقرر إقامتها في دولة المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين ما بين 5 و6 من شهر أكتوبر المقبل.

تأهل الفريقين إلى نهائي السوبر الأفريقي

وتأهل فريق الأهلي لكرة اليد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الأفريقي عقب انسحاب منافسه النجم الساحلي التونسي بطل قارة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

بينما نجح غريمه التقليدي الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تمكنه من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد الموسم الماضي.

ومن الجدير بالذكر، فإن نادي الزمالك المصري يعد من أقوى الأندية الأفريقية في هذه اللعبة، فقد أحرز 18 مرة لقب الدوري المصري، و16 كأس مصر، و12 مرة دوري أبطال أفريقيا كان أخرها التتويج به في عام 2019، حيث وصلت عدد البطولات إلى 64 بطولة منذ تأسيس النادي 1976م على الصعيد المحلي والقاري.

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