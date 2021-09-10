الزمالك يوج بطلاً لكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب غريمه الأهلي بهدف قاتل (شاهد)

توج فريق الزمالك لكرة اليد بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في مسيرته التاريخية، على حساب غريمه التقليدي فريق الأهلي بنتيجة 28/27 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين داخل صالة “حسن مصطفى” في مدينة السادس من أكتوبر في مصر.

الأهلي والتقدم على الزمالك في الشوط الأول

وتمكن فريق الأهلي من انهاء الشوط الأول من المباراة النهائية على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد على غريمه التقليدي الزمالك المصري بنتيجة 16/14.

علي طريقة شيكابالا، كابتن نادي الزمالك احمد الاحمر يرفع كاس السوبر الافريقي لكرة اليد #القاضية_ممكن pic.twitter.com/dWT2aUZRgu — Wirjil (@Wirjil) September 10, 2021

الزمالك والهدف القاتل

وشهد الشوط الثاني من اللقاء تقلص النتيجة مع غريمه الأهلي المصري، وفي الثانية الأخيرة من نهاية المباراة النهائية بين الفريقين، تمكن لاعب الزمالك يحيى الدرع من خطف الفوز تتويج فريقه البيضاوي بهدف قاتل.

الـقـاضـيـة مـمـكـن عـلـى الـطـريـقـة الـزمـلـكـاويـة 💥🏹

هدف يحيى الدرع التاريخي في الثانية الأخيرة امام الأهلي 🔥🔥🏹🏹 pic.twitter.com/8PU84Zy8NK — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) September 10, 2021

ونجح الزمالك من التتويج بلقب كأس السوبر لكرة اليد على حساب غريمه الأهلي للمرة السابعة في مسيرته لكرة اليد، فقد توج في الألقاب الستة في عام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

اقرأ المزيد: رياض محرز ممنوع من قيادة سيارته في إنجلترا والسبب ؟!

وتمكن فريق الزمالك من التواجد في كأس العالم لكرة اليد للأندية “السوبر غلوب” للمرة الخامسة، حيث من المقرر إقامتها في دولة المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين ما بين 5 و6 من شهر أكتوبر المقبل.

شارك أحمد الأحمر قائد كوماندوز يد الزمالك بـ ٨ أهداف في المباراة .. ليستحق لقب رجل المباراة🥇👏

وأضاف أسطورتنا في كرة اليد إلى سجله الشخصي سادس بطولة سوبر أفريقي🏆🌍🤾🏻‍♂️ رفقة النادي بأعوام ٢٠١٠/١١/١٢/١٨/١٩/٢١🗓

ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بها🔝#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/6ZbBeQcD4D — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) September 10, 2021

تأهل الفريقين إلى نهائي السوبر الأفريقي

وتأهل فريق الأهلي لكرة اليد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الأفريقي عقب انسحاب منافسه النجم الساحلي التونسي بطل قارة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

لقاءات خاصة مع نجوم نادي الزمالك لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/BhQCa66TJ5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 10, 2021

بينما نجح غريمه التقليدي الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تمكنه من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد الموسم الماضي.

ومن الجدير بالذكر، فإن نادي الزمالك المصري يعد من أقوى الأندية الأفريقية في هذه اللعبة، فقد أحرز 18 مرة لقب الدوري المصري، و16 كأس مصر، و12 مرة دوري أبطال أفريقيا كان أخرها التتويج به في عام 2019، حيث وصلت عدد البطولات إلى 64 بطولة منذ تأسيس النادي 1976م على الصعيد المحلي والقاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك