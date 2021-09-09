قصة دانة المساعيد التي استنجدت بالإمارات بعد تهديد عائلة والدها في الأردن بقتلها!

تصدرت الممثلة الأردنية، دانة المساعيد، حديث السوشيال ميديا، بعد استغاثتها بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إثر تهديدها بالقتل من قبل عائلة والدها في الأردن.

تهديدات علنية بالقتل

وكانت البداية، حين كتبت دانة المساعيد تغريدة في حسابها عبر (تويتر)، قالت فيها: (أنا دانه المساعيد أردنية الجنسية كويتية الأم، أتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه علنيه من أسرة الأب وسبق واخذني والدي من أمي ورجعتني أمي قانونيًا لها).

وتابعت: (وبعد ذلك ما تركوني ولا لحظه أعيش بسلام أطالب من أعلى السلطات بحمياتي لا تجعلوني الضحية القادمة وصلوا صوتي لكل مكان #محمد_بن_زايد).

انا دانه المساعيد

اردنية الجنسيه كويتية الام اتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه وعلنيه من اسرة الاب وسبق واخذني والدي من امي ورجعتني امي قانونياً لها وبعد ذالك ماتركوني ولا لحضه اعيش بسلام اطالب من اعلى السلطات بحمياتي لاتجعلوني الضحيه القادمه وصلو صوتي لكل مكان💔 #محمد_بن_زايد — ٣ (@ildana_) September 7, 2021

وعبر حسابها على “إنستغرام”، استكملت دانة تفاصيل ما يحدث معها موضحة: (أنا دانه المساعيد قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدًا عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولين الهوية لكن لهم صلة فيني وفي أهلي وبعدها في دقائق معدودة اختفى الحساب كليًا من إنستغرام وبعدها في دقائق تم تهكير أكاونتي واسترجعته بسرعة مرا ثانية).

(أطالب بحمايتي)

وتابعت: (التهديد وصل لي تهديد بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب في حمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والأحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بلدي الكويت إللي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد).

وأشارت دانة المساعيد إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصلها هذه التهديدات، مضيفة: (في السابق وصلت حق والدتي وبعدها تم شتمي وشتم أمي وأهلي على الملأ وقدام الناس والآن تهديد بقتلي وأنا كل ماله نفسيتي ونفسية أهلي تدمر وتتحطم من هذه الأمور).

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ووجهت دانة استغاثتها قائلة: (أتمنى منكم توصلون صوتي وأتمنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات أخذ الإجراء اللازم ونظر للموضوع وعيال زياد أنا بويهكم واطلب الحماية منكم).

نص التهديدات

ونشرت دانة المساعيد، نص التهدايات التي وصلتها عبر (انستجرام)، وجاء في أحدها: (اسمعي يا حلوة، ودعي أحبابك الي انتي بينهم، يوم يومين بالكثير ثلاث وما عاد يشوفوكي، سلام يا بطة، وخذي نصيحة لا تسوي حركات وتفكري تبلغي حد لأنه محدش راح ينفعك وصلي سلامنا لسحورة وجسومي، هدر دمك على ايدنا وعارنا رح ينغسل كلها يومين).

وظهرت دانة بعدها بفيديو وهي تبكي، وتقول: (ما حد يختار حياتي، أنا إنسانة حرة أتزوج مين ما أبي، ما حدا يقدر يزوجني غصب ويقرر مين يزوجني، وأتهدد من سنتين بالقتل، وانخطفت من قبل، واذبحوني بس لا تطعنوا بشرفي).

#انقذوا_دانه_المساعيد This is why it is trending pic.twitter.com/VtHf3VSs4U — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) September 8, 2021

انقذوا دانة المساعيد

ودشن الناشطون هاشتاج (انقذوا دانه المساعيد)، والذي طالبوا خلاله بتوفير الحماية للفنانة المتواجدة حالياً في أبو ظبي.

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وأشار آخرون إلى أن دانة المساعيد عاشت مع والدتها في الكويت بعد انفصالها عن والدها، حتى قامت أسرة والدها بخطفها وإرجاعها إلى الأردن، لكنها استطاعت الهرب إلى أبوظبي.

وفي فبراير الماضي، تعرضت دانة المساعيد، إلى حادث سير مروع.

ونشر حساب دانة المساعيد عبر “انستجرام”، صورةً لها تُظهر لحظة نقلها إلى المستشفى، وقد بدت في حالة صعبة، وُوضع ضاغطاً طبياً على رقبتها.

وعلق “الأدمن” عليها بالقول: “دعواتكم لدانة، تعرضت لحادث اليوم”.

ولم يكشف المسؤول عن حسابات دانة المساعيد عن المزيد من تفاصيل الحادثة المروعة.

وتفاعل متابعو دانة مع الصورة، وعبروا عن حزنهم لما تعرضت له، ودعوا لها بالشفاء التام لاستكمال أعمالها الفنية.

كويتية أردنية

يُشار إلى أن دانة المساعيد من مواليد الكويت عام 1996، ورغم أنها أردنية، لكنها تعتبر نفسها كويتية، لأنها عاشت وترعرعت في الكويت.

وذكرت دانة في لقاء سابق أنها لا تنكر أصلها الأردني، ولكنها تربت وعاشت في الكويت، ولا يمكن أن تنكر خير الكويت عليها، ولا أن تنكر أصلها أيضاً.

وبدأت دانة المساعيد مشوارها الفني وهي صغيرة، لكن بسبب دراستها الحقوق توقفت عن التمثيل لفترة وبعد أن أنهت دراستها عادت للتمثيل مرة أخرى.

انطلاقة دانة الفنية

وكانت انطلاقة دانة المساعيد الفنية عام 2009 من خلال برنامج “طول بالك” الكوميدي، ثم شاركت دانة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة.

كما شاركت دانة المساعيد في مسلسل “وسع صدرك” مع طارق العلي، وشاركت في أعمال تلفزيونية كثيرة، منها “عبارات وحنين”. “جفنات العنب”، “بنات الثانوية”، و “الناس أجناس”.

سر غياب دانة عاماً بأكلمه

ومرت دانة المساعيد بفترة غياب عن السوشيال ميديا والدراما لمدة عام.

وبررت دانة المساعيد غيابها أثناءها في برنامج “صريح جداً” عبر إذاعة “إف إم راديو”، وقالت إن السبب وراء غيابها كان بسبب سلسلة من المشاكل.

وأشارت المساعيد إلى أنها كانت تعاني في هذه الفترة من اكتئاب شديد، مضيفة أن دخول أي فنان في حالة اكتئاب قد يؤثر عليه. بشكل سريع ويحطمه، لأن الشهرة تجعل الشخص يتعرض لمجموعة من الضغوطات.

وصرحت دانة المساعيد أن سبب توقفها عن العمل الفني هو دراستها لأنها تطمح لأن تصبح محامية في المستقبل.

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