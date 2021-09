قصة دانة المساعيد التي استنجدت بالإمارات بعد تهديد عائلة والدها في الأردن بقتلها!

تصدرت الممثلة الأردنية، دانة المساعيد، حديث السوشيال ميديا، بعد استغاثتها بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إثر تهديدها بالقتل من قبل عائلة والدها في الأردن.

وكانت البداية، حين كتبت دانة المساعيد تغريدة في حسابها عبر (تويتر)، قالت فيها: (أنا دانه المساعيد أردنية الجنسية كويتية الأم، أتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه علنيه من أسرة الأب وسبق واخذني والدي من أمي ورجعتني أمي قانونيًا لها).

وتابعت: (وبعد ذلك ما تركوني ولا لحظه أعيش بسلام أطالب من أعلى السلطات بحمياتي لا تجعلوني الضحية القادمة وصلوا صوتي لكل مكان #محمد_بن_زايد).

وعبر حسابها على “إنستغرام”، استكملت دانة تفاصيل ما يحدث معها موضحة: (أنا دانه المساعيد قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدًا عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولين الهوية لكن لهم صلة فيني وفي أهلي وبعدها في دقائق معدودة اختفى الحساب كليًا من إنستغرام وبعدها في دقائق تم تهكير أكاونتي واسترجعته بسرعة مرا ثانية).

وتابعت: (التهديد وصل لي تهديد بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب في حمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والأحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بلدي الكويت إللي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد).

وأشارت دانة المساعيد إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصلها هذه التهديدات، مضيفة: (في السابق وصلت حق والدتي وبعدها تم شتمي وشتم أمي وأهلي على الملأ وقدام الناس والآن تهديد بقتلي وأنا كل ماله نفسيتي ونفسية أهلي تدمر وتتحطم من هذه الأمور).

اقرأ أيضاً: هدى حمدان تستفز الأردنيين بهذا الفيديو ورسالة لشيلاء سبت (شاهد)

ووجهت دانة استغاثتها قائلة: (أتمنى منكم توصلون صوتي وأتمنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات أخذ الإجراء اللازم ونظر للموضوع وعيال زياد أنا بويهكم واطلب الحماية منكم).

ونشرت دانة المساعيد، نص التهدايات التي وصلتها عبر (انستجرام)، وجاء في أحدها: (اسمعي يا حلوة، ودعي أحبابك الي انتي بينهم، يوم يومين بالكثير ثلاث وما عاد يشوفوكي، سلام يا بطة، وخذي نصيحة لا تسوي حركات وتفكري تبلغي حد لأنه محدش راح ينفعك وصلي سلامنا لسحورة وجسومي، هدر دمك على ايدنا وعارنا رح ينغسل كلها يومين).

وظهرت دانة بعدها بفيديو وهي تبكي، وتقول: (ما حد يختار حياتي، أنا إنسانة حرة أتزوج مين ما أبي، ما حدا يقدر يزوجني غصب ويقرر مين يزوجني، وأتهدد من سنتين بالقتل، وانخطفت من قبل، واذبحوني بس لا تطعنوا بشرفي).

#انقذوا_دانه_المساعيد

This is why it is trending pic.twitter.com/VtHf3VSs4U

— 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) September 8, 2021