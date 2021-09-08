نادين نجيم تقتحم تيك توك بوصلة رقص والجمهور: “خليكي في التمثيل أحسن”!

اقتحمت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، تطبيق (تيك توك)، بأداء حركات راقصة على أنغام أغنية (راب) أجنبية.

نادين ترقص والجمهور ينتقد

وظهرت نادين نجيم بالفيديو الذي تداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي بنطال جينز، وتيشرت بلون اللحم تحته، مع قميص واسع فضفاض.

ورقصت الفنانة اللبنانية على أنغام أغنية Savage، لمغنية الراب الأمريكية ميغان ذا ستاليون.

لكن نادين لم تعجب معظم المتابعين الذين رأوا أنها ليست قريبة من القلب حتى في رقصها، فجاء في التعليقات: (سبحان من نزع منها القبول وخفة الدم).

وكتب آخر: (مانا مهضومه بصراحه).

وعبرت أخرى عن استغرابها من عدم تقبلها لنادين معترفة بجمالها، وقالت: (مابعرف لي مابحبها ولا بتقبلها مع انها جميلة ).

ووجه آخر نصيحة لنادين ساخراً: (خليكي عالتمثيل احسن ).

وعلق آخر: (ليش ما تكونو هادئين وتكونو شخصية رزينه شنو هالحركات مال اطفال وتيكتوك).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (تقل دم مو طبيعي يا شيخة عيب مو لابق لك حركات الصغار و المراهقات انتي ام وعندك اولاد).

هذا وقد تصدرت نادين نجيم، محركات البحث قبل أسبوعين، وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسلها (صالون زهرة)، عبر منصة شاهد VIP، والكشف عن قصته.

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وقالت نادين نجيم إنها تجسد دور (زهرة)، وهي شابة جعلتها الظروف الصعبة متمردة وقاسية تناصر النساء، مضيفة: (زهرة لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها).

وتابعت نادين في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر: (ينتمي العمل إلى فئة الكوميديا السوداء، زهرة والسيدات اللواتي يعملن معها في الصالون، يتعرضن لمواقف طريفة، ذات أبعاد إنسانية واجتماعية).

واستطردت النجمة اللبنانية: (نكتشف حكاية هذه الشابة مع بيئتها ووالدها (نقولا دانيال)، وشقيقتها (أنجو ريحان) وزوجها (فادي أبي سمرا)، ونفهم لماذا نراها متمرّدة وقاسية، ولماذا اختارت ألاّ تتزوج، كما نكتشف أسباب تصديها للدفاع عن المرأة).

رغم إنه ممنوع دخول الرجال بـ #صالون_زهرة لكن قدر صبحي يفوت ليكشفلنا شو القصة

والمفاجأة كانت بطريقة نادين نسيب نجيم اللي خبرتنا حكايات وأسرار عنها#MBCTrending #MBC4

اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/sRS8D9Ptwj@nadinenjeim pic.twitter.com/GrEVj8njts — MBC Trending (@MBCTrending) August 18, 2021

ليس 30 حلقة!

وأشارت نادين نجيم إلى أنها كانت تفكر بمشروع مشابه منذ سنوات عدة مع المنتج صادق الصباح، وتتمنى أن تجسد شخصية تشبه الناس العاديين على أن تدور الأحداث في صالون للسيدات، ضمن عمل لا يخلو من الكوميديا.

وعن العلاقة مع معتصم النهار، تقول نادين: (أنس يدخل الحي ضمن ظروف معينة، وحينما التقى بزهرة أحس أحدهما للآخر بمشاعر معينة غير مفهومة، ونرى كيف تتبدل ملامح هذه العلاقة خلال 15 حلقة).

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ومسلسل (صالون زهرة) ليس 30 حلقة، وعن ذلك قالت نادين: (القصة أحياناً لا تحتمل 30 حلقة، وفي الواقع أنني أفضل المسلسلات القصيرة التي لا تتجاوز 10 أو 15 حلقة وتقدم ضمن مواسم).

ويحكي (صالون زهرة) قصص النساء من خلال هذا المكان الذي تلجأ إليه السيدات كملاذ آمن، وليس بهدف التجميل فحسب بل لمشاركة همومهّن ومشاكلهّن العاطفية والزوجية أيضاً.

يشار إلى أن مسلسل (صالون زهرة) من بطولة طوني عيسى أيضاً، وفادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر.

ويشارك في التمثيل كل من نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.

نادين نجيم وصديقها بوضع غير لائق!

وفي سياق آخر، تعرضت نادين نجيم لهجوم واسع قبل أسابيع، بعد تداول فيديو لها احتوى مشاهد خادشة للحياء برفقة صديقها.

وظهرت نادين نجيم بالفيديو المتداول برفقة صديقها في أحد الأماكن السياحية الجبلية بمنطقة فقرا في لبنان.

وكانت نادين ترقص بالبكيني مع صديقها الذي اقترب منها ووضع يده على منطقة حساسة في جسدها، وهو ما فجر موجة غضب ضدها، خاصة في ظل المأساة التي يعيشها لبنان بعد انفجار صهريج بنزين في عكار.

من جهتها لم تعلق نادين على الفيديو في حينها، واستمرت بالاحتفال بأصداء نجاح أولى حلقات مسلسلها الجديد (صالون زهرة)، وهو ماعرضها للهجوم أيضاً كونه تزامن مع مأساة عكار.

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