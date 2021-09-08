منتخب بلجيكا يواصل سكة انتصاراته بفوز نظيف على بيلاروسيا (فيديو)

واصل منتخب بلجيكا نتائجه الإيجابية في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2021 بفوز على نظيره بيلاروسيا بهدف نظيف دون رد.

منتخب بلجيكا وهدف اللقاء الوحيد

وسجل منتخب بلجيكا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال33 عن طريق دينيس برايت بتسديدة قوية من وسط المدافعين بطريقة رائعة سددها بقوة على يسار حارس مرمى منتخب بيلاروسيا.

وحاول منتخب بيلاروسيا تسجيل هدف تقليص الفارق إلا أن استبسال منتخب بلجيكا وتحصين دفاعه حالت دون هز شباكه، وسط إهداره العديد من الفرص الضائعة في اللقاء لكلا المنتخبين طيلة زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز منتخب بلجيكا بهدف نظيف دون مقابل.

وسيواجه منتخب بلجيكا مباراة قوية أمام منتخب فرنسا في السابع من شهر أكتوبر المقبل، في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.

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تشكيلة منتخب بلجيكا

ولعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب بيلاروسيا، فقد تواجد في حراسة المرمى سيمون مينيوليه.

وفي خط دفاع الفريق آتى كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، وسيكون خط الوسط جاء كلاً من: ، آكسيل فيتسل، ألبرت لوكونجا،ناصر الشاذلي،دينيس برايت.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على ثلاثي اللاعبين، جيريمي دوكو،ميتشي باتشوايي،درايز ميرتنز.

تشكيلة منتخب بيلاروسيا

ودخل المدرب جورجي كوندراتييف، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب بلجيكا، فكان في حراسة المرمى أليكساندر هوتار.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ماكسيم بارداتشوف، ألكساندر مارتينوفيتش، رومان يوزبتشوك، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: ماكس إبونغ، إيهار ستاسيفيتش، يفجيني يابلونسكي.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: فيتالي ليساكوفيتش، ماكسيم سكافيش، فلاديسلاف كليموفيتش.

ترتيب المجموعة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب بلجيكا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه في المركز الثاني جاء منتخب التشيك برصيد 7 نقطة.

وتساوى منتخب ويلز بنفس النقاط مع منتخب التشيك ليحتل بذلك في المركز الثالث، وفي رابع الترتيب جاء منتخب بيلاروسيا برصيد 3 نقاط، وفي أدنى الترتيب آتى منتخب إستونيا برصيد نقطة وحيدة خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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