لطيف نصيف جاسم.. رجل صدام حسين الذي قضى حياته في السجن بقرار إيراني وفقد النطق والحركة

قال الكاتب العراقي عبداللطيف السعدون، إن أمريكا عندما قرّرت غزو العراق، وضعت لطيف نصيف جاسم، الوزير الأقرب إلى الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين في التسلسل (18) في قائمة الـ55 المطلوبين لديها، ويمثلون الصف الأول من رجال صدّام، واعتبرت اعتقالهم أولوية قصوى.

لطيف نصيف جاسم

وتابع السعدون في مقال له بموقع “العربي الجديد” أن أمريكا أظهرت صورة لطيف نصيف على ورقة اللعب (10) لتعريف جنودها به، وقد اعتقل بعد شهرين من الغزو.

وعندما هيمن الإيرانيون على القرار الأمني في عهد حكومة نوري المالكي الأولى، وكان لقاسم سليماني، المشرف على الملف العراقي في القيادة الإيرانية، الدور الرئيس في التأثير على قرارات المحاكم العراقية، بالأخص التي تتعلق برجال صدّام الذين تنظر إليهم طهران بعداء وحقد.

وكان نصيب لطيف نصيف جاسم أن يُحكم بالسجن مدى الحياة أمام محكمة خاصة، بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” مع أنه حُكم أولا بالبراءة “لعدم توفر الأدلة”.

سجن الحوت

وقد تعرّض لتعذيب شديد ومعاملة قاسية 18 عاما في “سجن الحوت” السيئ الصيت، وسبّب له ذلك جلطات عدة، وكذلك فقدان النطق وعدم القدرة على الحركة، ولم ينل رعاية طبية تذكر سوى في أيامه الأخيرة.

إذ استجاب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناشدة أبنائه بضرورة توفير رعاية له، لكنّ القدر شاء أن يرحل لطيف نصيف جاسم إلى جوار ربه، وهو في وضع مأساوي لم يفد معه نُطُس الأطباء.

ويتذكّر بعض معارفه أن أحدهم سأل مسؤولا عراقيا، في جلسة خاصة قبل أكثر من عام، عن إمكانية إطلاق سراحه بعد كل تلك المعاناة.

وكان رد المسؤول أنّ “قرار بقاء لطيف نصيف جاسم في السجن ليس قرارنا”، وعُرف عندئذ أنّ القرار إيراني، وأنّ طهران ناقمة عليه، وعلى آخرين مثله من رجال صدّام، ما زالوا في السجون.

حين سأل أحدهم مسؤولا عراقيا عن إمكانية إطلاق سراحه بعد كل هذه السنوات، كان الرد أنّ “قرار بقاء لطيف نصيف جاسم في السجن ليس قرارنا”، وعُرف أنّ القرار إيراني.

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والسؤال هنا عن “الرمزية” التي امتلكها هذا الوزير، وجعلت الإيرانيين يضمرون له كل هذا الحقد، ولم يطيقوا بقاءه حرّا طليقا، حتى وهو في آخر أيامه، مع أنه لم يرتكب جرما يطاوله القانون.

لكن ما هو معروف أن طهران تنظر إليه أنه المسؤول الأول عن قيادة “جيش” من الأدباء والفنانين والمثقفين، زجّهم في حملات إعلامية ساهمت في إشاعة الوعي لدى جماهير واسعة من العراقيين، وتعريفهم بطبيعة الصراع بين إيران والعراق، ورؤية “الثورة الإسلامية” المذهبية المتطرّفة التي ظهر مشروعها العرقي إلى العلن في مرحلة لاحقة.

ويسجل هنا نجاح لطيف نصيف جاسم في إرساء منهج للإعلام العراقي في مرحلة صعبة ومعقدة، هي مرحلة الحرب التي دامت أكثر من ثماني سنين، وإنْ شابت ذلك المنهج أخطاء عديدة، وبعضها فادح، ومنها التوكؤ على مروياتٍ تاريخية مريضة، لم تسلم من الشد والجذب.

لطيف نصيف جاسم، وبغض النظر عن اعتراضات بعضهم عليه، وعلى منهجه في إدارة ماكينة الإعلام العراقي في حينه، أو حتى على تمسّكه بطروحات صدّام ودفاعه عنها، لم يكن وزيرا تقليديا بالمفهوم المتعارف عليه، فقد كان شخصية شعبية، وهو القادم من الريف.

لكنه استطاع أن يتفاعل مع ما يحيط به من مؤثّرات صقلت شخصيته، وأمدّته بكثير مما يحتاجه، كي يتقدّم في إدارة المؤسسات الإعلامية والثقافية، معتمدا على مجموعة من المثقفين والأدباء الذين عملوا معه طوال سنوات الحرب، وبينهم من لم يكونوا “بعثيين”.

وكان نتاج تلك المرحلة مزهرا، مهرجانات شعرية، ومؤتمرات أدبية وفكرية، ومعارض فنون، وكتب ومجلات، ومسرحيات وأفلام سينمائية، وغناء وموسيقى، إلى آخر ضروب النشاط الإنساني الذي يؤسّس لمجتمع كان الجميع يحلمون به.

تنظر طهران إلى لطيف نصيف جاسم أنه المسؤول الأول عن قيادة “جيش” من الأدباء والفنانين والمثقفين، ساهموا في بلورة الوعي بطبيعة “الثورة الإسلامية” المذهبية المتطرّفة

والحديث عن مسيرة الوزير جاسم يجرّنا إلى ثبيت حقيقة أنه ليس سوى واحد من عشرات من مسؤولي نظام صدّام وعسكرييه، كتب عليهم أن يقضوا حياتهم في السجون، ومثلهم آلاف من الناشطين السياسيين المعارضين للهيمنة الإيرانية الذين حُكم عليهم بقراراتٍ جائرة، وآن لهم أن ينالوا حريتهم، وأن يشملهم عفو عام.

خصوصا إذا كان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يريد فعلا أن يؤسّس لوضع جديد، كما وعد أكثر من مرة، وأن يُجري انتخاباتٍ حرّة ونزيهة حقا، ومفتاح أيّ عملية سياسية ديمقراطية هي العفو عن الخصوم السياسيين، ومنحهم حريتهم في العيش في بلدهم بكرامة وأمان، وحتى السماح لهم بممارسة العمل السياسي.

نقول هذا ونحن ندرك أن الكاظمي لا يمكنه الخروج على “الإملاءات” الإيرانية التي تفرضها هيمنة إيران الشريرة، وفق مبدأ “الأمر الواقع”، وكصفحة من صفحات مشروعها الطائفي العرقي الإمبراطوري، لكن لا شيء يدوم أبدأ.

وفاة لطيف نصيف جاسم

ويشار إلى أنه قبل أسبوع توفي وزير الإعلام العراقي في عهد صدام حسين، لطيف نصيف جاسم، بحسب ما تم الإعلان عنه في محافظة ذي قار جنوب العراق، وذلك إثر مضاعفات أمراض كثيرة ألمت به داخل سجن “الحوت” قرب مدينة الناصرية الذي يضم كبار رجالات عهد صدام.

شغل جاسم على مدى ثلاثة عقود حكم فيها البعث بالسلطة مناصب رفيعة عدة منها رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزير الزراعة، ووزير الإعلام، وكان صديقاً شخصياً لصدام ومن أشد معاونيه المعتمدين.

ويعد أشهر وزير إعلام خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، حيث لعب دوراً في التعبئة الإعلامية خلال تلك الحرب الطويلة.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعلى أثر مناشدة له من عائلة الوزير جاسم، أمر بإخراجه من السجن لأسباب إنسانية، وعرضه على الأطباء في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد، مع توفير أقصى ما يمكن من رعاية له، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وقبيل وفاته بيومين كتب ابنه الأصغر باسم تغريدة على “تويتر” شكر فيها الكاظمي والكادر الطبي في مستشفى الكرخ الجمهوري الذي خضع فيه جاسم للعلاج قبيل وفاته.

وقال باسم في تغريدته: “نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على أمره بالوقوف ومتابعة الحالة الصحية لوالدنا فور اطلاعه على مناشدتنا”.

وأضاف نجل الوزير السابق: “وإن دل هذا فإنما يدل على حالة المساواة والنظرة الإنسانية لكافة أبناء العراق على حد سواء”.

وهذه هي المرة الأولى التي يستجيب رئيس وزراء عراقي لمناشدة من أسرة قيادي كبير ضمن قائمة الـ55 التي وضعتها القوات الأمريكية لقادة الصف الأول من نظام صدام حسين يتقدمهم صدام حسين نفسه وولداه وأشقاؤه وأعضاء مجلس قيادة الثورة، منهم لطيف نصيف جاسم وبعض الوزراء ممن شملتهم تلك القائمة.

وعلى مدى السنوات الماضية وبعد صدور أحكام متباينة بحق هؤلاء المسؤولين من قبل المحكمة الجنائية العليا بين إعدام ومؤبد، فإن أشهر ثلاثة من قادة ذلك النظام أثيرت حولهم ضجة داخلية وخارجية هم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذي توفي في السجن، بعد فشل كل مساعي إطلاق سراحه.

وسلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع الذي توفي العام الماضي في السجن متأثراً بما أصيب به من أمراض خلال الاعتقال، حيث فشلت كل الضغوط الخاصة بالإفراج عنه، وصابر الدوري، مدير الاستخبارات السابق في نظام صدام، الذي لا يزال يقضي محكوميته بالسجن برغم عشرات المناشدات والوفود من محافظة كربلاء، وهي محافظة شيعية، مطالبة بإخراجه من السجن لأنه كان من وجهة نظر الأهالي هناك أفضل محافظ خدم المحافظة بينما هو من الطائفة السنية ومن محافظة صلاح الدين، بحسب “الشرق الأوسط”.

ولم تنفع الرعاية الطبية المتأخرة التي حظي بها جاسم، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، الاثنين، عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

وكان جاسم الذي ألقي القبض عليه عام 2003 يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في سجن الحوت بالناصرية.

وكان تخرج من كلية العلوم بجامعة بغداد عام 1966، بينما كان انضم إلى “حزب البعث” عام 1957، واعتقل عدة مرات قبل وصول “البعث” إلى السلطة في العراق عام 1968.

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