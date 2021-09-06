يحيى السنوار ورفاقه حاولوا الهرب قبل 30 عاماً عبر نفق لكن عمليتهم فشلت في اللحظات الأخيرة

كشف الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الفلسطينية في قناة “كان” العبرية، تفاصيل حالة هروب مماثلة لأسرى فلسطينيين حدثت قبل نحو 30 عاماً، مثل التي تمكن خلالها 6 فلسطينيين من الهرب اليوم الاثنين من سجن جلبوع شديد الحراسة.

وأشار غال بيرغر إلى أن محاولة للهرب من السجن جرت أيضا في عام 1991 عبر نفق، وكانت بقيادة، يحيى السنوار، زعيم حماس الآن في غزة.

وروى الصحفي الإسرائيلي أن السنوار “حفر نفقا مع زميليه في الزنزانة، توفيق أبو نعيم ومحمد شراتة، ولكن تم الكشف عن الخطة وإحباطها من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية”.

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وكان قد أفرج عن الفلسطينيين الثلاثة، السنوار وأبو نعيم وشراتة، في إطار صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

يحيى السنوار واستنفار الجيش

وقرر الجيش الإسرائيلي، استدعاء 4 سرايا من الجنود والوحدات الخاصة للمساعدة في ملاحقة الأسرى الفلسطينيين، الذين فروا من سجن “جلبوع” أحد أكثر السجون الإسرائيلية حراسة، في عملية معقدة.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب صباح الإثنين، من سجن جلبوع شديد الحراسة في عملية معقدة اربكت حسابات الجيش الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يعمل على تعزيز قواته في منطقة معبر الجلمة، ويتم نشر العديد من نقاط التفتيش في جميع أنحاء منطقة جنين، كما تقوم قوات كبيرة من الجيش والشرطة وشرطة حرس الحدود بعمليات تفتيش بمساعدة طائرات من الجو لتحديد مكان السجناء الأسرى الستة الذي فروا فجر اليوم من سجن “جلبوع”.

تفاصيل هروب الأسرى الفلسطينيين من جلبوع

بالتزامن مع ذلك كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل فرار الأسرى الفلسطينيين من السجن، ووصفت إن الحادث بالخطير.

وقالت إنه وقع في الجناح رقم 2 الذي يقع قرب سياج السجن، حيث لاحظ عناصر مصلحة السجون فقدان عدد من الأسرى في الساعة الواحدة ليلا.

وأوضحت أنهم اكتشفوا بعد ساعة من فقدانهم، النفق الذي استمر حفره سنوات، والذين تمكنوا من خلاله من الفرار، مضيفة أن سيارات انتظرت الأسرى قريبا من السجن لنقلهم بعيدا عن المنطقة.

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