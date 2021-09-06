هل بات عبد الله السعيد قريبًا من الرحيل عن بيراميدز من أجل التعاقد مع الزمالك؟!

تداولت وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة عن مفاوضات مستمرة بين الزمالك وبيراميدز من أجل التعاقد مع المهاجم عبد الله السعيد، وانتقاله إلى صفوف القلعة البيضاوي المصري، على الرغم من انتهاء فترة التعاقدات خلال موسم الانتقالات الصيفية.

عبد الله السعيد والزمالك

وقال عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك فاروق جعفر في تصريحات صحفية له عبر قناة الزمالك اليوم المصرية، قائلاً: ” ملف انتقال عبد الله لاعب بيراميدز إلى صفوف فريق الزمالك، لم يتم حسمه حتى الآن”.

وأردف جعفر، ” الكلام كثير في موضوع التعاقد مع عبد الله السعيد، لكننا لم نحسم الأمر”، على عكس رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك المصري حسن لبيب، الذي أكد عن وجود مفاوضات بالفعل مع بيراميدز، لكن الأخير سرعان ما نفى ذلك.

حسين السيد يتحدث عن تفاصيل اقتراب عبد الله السعيد من الانضمام لنادي الزمالك pic.twitter.com/1iQHUZr03D — Seif Zaher (@seifzahersocial) September 4, 2021

واستكمل، ” نحن في اللجنة الفنية نقوم بعرض وجهة النظر إلى المدير الفني للفريق الفرنسي كارتيرون هو صاحب القرار في نهاية المطاف، ولن نقوم بشراء لاعب المدرب ليس بحاجة إلى خدماته في صفوف تشكيلة الفريق”.

وأضاف، ” مدرب فريق الزمالك كارتيرون مع نهاية الموسم الحالي طلب التعاقد مع مهاجم رقم 9، وكذلك لاعب خط الوسط رقم 10، وهناك احتياجات للفريق ونحاول تحقيق رغبات المدرب”.

بيان بيراميدز بشأن عبد الله السعيد pic.twitter.com/TzBRHQ9QSi — hA⁦Ⓜ️⁩AdA⁦⁦⁦🌐⁦ (@Drinkcoffee77) September 3, 2021

عبد الله السعيد وحسم موقفه

وأفادت تقارير صحفية مصرية في وقت سابق، بأن اللاعب عبد الله السعيد أكد لوسيط صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك المصري، قائلاً: ” لا أفكر في الرحيل عن بيراميدز سواء للنادي الأبيض أو حتى لنادي أخر”.

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وبينت التقارير، أن اللاعب قد جدد عقده مع فريق بيراميدز مع بداية الموسم الجاري، موضحة أنه لو كان السعيد يرغب في الرحيل سواء إلى نادي الزمالك أو إلى نادي أخر، كان سيرحل في صفقة انتقال حر مجانية بدلاً من أن يطلب ناديه الحالي بيراميدز مبلغ 25 مليون جنيه مصري من أجل الموافقة على رحيله.

فاروق جعفر عبر إذاعة أون سبورت 🗣️ 💬"الزمالك لا يمكنه ضم عبد الله السعيد" pic.twitter.com/cyC7vrccSU — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2021

المسيرة الكروية

وبدأ اللاعب مشواره الكروي منذ الصغر مع نادي الإسماعيلي في عام 2003، وقد ظهر في 180 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 44 هدفًا.

وفي عام 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى صفوف فريق الأهلي المصري، فقد قدم الأداء المميز مع المارد الأحمر، حيث شارك في 241 مباراة نجح من خلالها من إحراز 70 هدفًا في كافة المسابقات المختلفة.

عبد المنصف: "لدي معلومة وليس توقع عن اقتراب عبد الله السعيد من اللعب في نادي الزمالك الموسم المُقبل" pic.twitter.com/wzsi33TPzg — Btolat.com (@Btolat) August 30, 2021

وأعاره النادي الأهلي لموسم وحيد في عام 2018 إلى فريق كووبيون بالوسيورا الفلندي، وظهر في 7 مباريات ولم يتمكن من تسجيل أي من الأهداف معه.

وبعدها انتقل إلى صفوف فريق الأهلي السعودي الذي شارك معه في 14 مباراة سجل معه هدفين في الدوري السعودي للمحترفين، ليعود بعدها إلى الدوري المصري من بوابة فريق بيراميدز الذي يتواجد معه حتى الآن.

وتخطى عبد الله السعيد رقم أسطورة الأهلي المصري والرئيس الحالي للنادي محمود الخطيب بعد تحطيمه حاجز 109 هدفًا في الدوري المصري الممتاز.

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