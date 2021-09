طالبان تعلن انتهاء الحرب رسمياً في أفغانستان بعد سيطرتها على بانشير ومصير أحمد مسعود غامض

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الاثنين، انتهاء الحرب رسمياً في أفغانستان بعد السيطرة على ولاية بانشير.

وأضاف مجاهد في بيان، “فبهذا النصر والتمكين خرجت بلادنا من الحروب بشكل كامل، وبإذن الله ستنعم أفغانستان بالحرية والاستقلال والازدهار، وسيعيش شعبها في آمان ورفاهية واطمئنان”.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بانشير.

#Afghanishtan: VIDEO showing #Taliban raising their flag at #Panjshir governor's HQ this morning.#AhmadMassoud pic.twitter.com/1o6eNJz0AP

