معارض إماراتي يفضح محمد بن زايد بعدما حول الإمارات إلى مكب نفايات الشعوب الثائرة (فيديو)

شن مواطن إماراتي معارض هجوما عنيفا على الحاكم الفعلي للبلاد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، عقب استقباله للرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، ووصف الإمارات بأنها باتت مكب نفايات الشعوب الثائرة، حسب قوله.

وفي مقطع مصور بثه على صفحته بتويتر ولاقى تفاعلا واسعا، قال الناشط والمعارض الإماراتي عثمان المرزوقي، إن محمد بن زايد يحكم الإمارات منذ 10 سنوات بعد استيلائه على الحكم “ويحق لنا اليوم أن نسأل عن الإنجازات التي قدمها للدولة أو الخدمات للمواطنين والتي لا تكاد تذكر. لكن بلاويه لا تعد ولا تحصى.”

وتابع المرزوقي مهاجما ولي عهد أبوظبي:”نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن ابن زايد ابن زايد حول الإمارات إلى مكب نفايات الشعوب الثائرة”.

وأوضح:” كل شعب ثار على دكتاتوره الفاسد ترى ابن زايد أول شخص يركب ويدعم هذا الدكتاتور الظالم. وإذا فشل الدكتاتور في قمع شعبه رحب به ابن زايد في الامارات هو والأموال التي نهبها من شعبه.” في إشارة إلى الرئيس الأفغاني الهارب أشرف عني الذي استقبله ابن زايد في أبوظبي.

ووصف عثمان المرزوقي الإمارات بأنها صارت “وكر عصابات ومافيا”، حيث حول ابن زايد الجيش لمرتزقة، وسقط العديد من جنود الإمارات قتلى في اليمن وليبيا “بحروب عبثية لا ناقة لنا فيها ولا جمل.”

واستطرد:”في يوم وليلة صار عندنا مئات الايتام بسبب سياسات ابن زايد الطائشة.. وجزرنا محتلة إلى اليوم.. اختطف وعذب المثقفين والعلماء بينما قرب منه كل منحط فاسد فاشل بذيء وجعلهم مستشارين له.”

واختتم الناشط الإماراتي:”في عهد ابن زايد زادت نسبة البطالة والديون .. والتركيبة السكانية حدث ولا حرج.. الخلاصة أن محمد بن زايد لا يصلح للحكم في الإمارات فهو شخص مريض مستبد.”

وفي أغسطس الماضي قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه اضطر لمغادرة كابل للحيلولة دون إراقة الدماء، ونفى ما تردد بأنه أخذ مبالغ كبيرة لدى مغادرته القصر الرئاسي.

وجاء ذلك في مقطع مصور بثه غني على فيسبوك، بعد ساعات من إعلان وجوده مع أفراد من عائلته في الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزراء سابقون أفغان انتقدوا غني بشدة لمغادرته البلاد فجأة مع دخول قوات طالبان العاصمة الأفغانية.

لكن غني دافع عن مغادرته قائلا “لو كنت بقيت لشهدت إراقة الدماء في كابل”. وأضاف أنه غادر بناء على نصيحة من مسؤولين بالحكومة.

وكانت الإمارات أكدت -في وقت سابق- أن الرئيس الأفغاني أشرف غني موجود فيها بعد مغادرته بلاده مع سيطرة مقاتلي طالبان على أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان- وقتها إن “دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية”.

ونقلت مصادر أفغانية أن أشرف غني ووزير دفاعه استقرا مع أفراد من عائلتيهما في الإمارات.

وذكر مصدر حكومي للجزيرة أن وزير الدفاع الأفغاني الجنرال بسم الله خان محمدي واثنين من أبنائه لجؤوا إلى دبي في الإمارات.

هذا وطالبت حركة طالبان الأفغانية، الرئيس الهارب أشرف غني إلى إعادة الأموال التي هربها معه إلى الخارج وتحديداً الإمارات حيث حصل على اللجوء هناك.

وألقت الحركة باللوم على أشرف غني في الفوضى التي أعقبت 15 أغسطس، وادعت أن الرئيس السابق تخلى عن حكومته فجأة.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان، إن أشرف غني كانت تربطه دائمًا علاقة جيدة بالإمارات.

وفي مقابلة مع موقع “الدوحة نيوز” الناطق بالإنكليزية، قال شاهين “عندما كانت طالبان تتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة، وكان المقاتلون ينتظرون خارج بوابة كابول، فر أشرف غني فجأة”.

🔴 EXCLUSIVE: Taliban’s political spokesperson in Qatar, @SuhailShaheen1 says Afghan President Ashraf Ghani must return “the money of the people of Afghanistan”#afghanistan #taliban #qatar #dohanews

WATCH ⬇️ pic.twitter.com/v7E2xdIIYD

— Doha News (@dohanews) August 29, 2021