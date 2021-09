محمد صلاح يضع شرطه التعجيزي لتجديد عقده مع ليفربول

كشفت صحيفة إنجليزية عن طلب النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، من إدارة الريدز بشأن تجديد عقده في صفوف الفريق الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية في تقرير لها نشرته يوم السبت الماضي، بأن النجم المصري محمد صلاح قد طلب من إدارة فريق ليفربول “الريدز” الإنجليزي راتب ضخم من أجل تجديد عقده مع الفريق.

Mo Salah is demanding £500k a week to sign a new deal with Liverpool. [ @MirrorFootball ] pic.twitter.com/rZ1b0ZltvK

وأضافت الصحيفة، ” إدارة فريق ليفربول ترغب باستمرار اللاعب محمد صلاح مع الفريق لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، ومن المحتمل أن تجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب”.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي يقدر ب500 ألف جنيه إسترليني من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الريدز، مستغلاً بذلك رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وسط الأنظار والاهتمامات من قبل الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

وأردفت الصحيفة، ” موقف النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده أقوى من ليفربول، وهو الأمر الذي سيصعب على الإدارة المفاوضات مع وكلائه، وربما في نهاية المطاف قد توافق في المستقبل على شروطه في ظل الأداء والمستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب داخل أرضية الملعب”.

If the reports suggesting Mo Salah wants £500k-a-week to stay at Liverpool are true, he’s effectively confirming he wants to leave.

More likely scenarios… he signs a ew contract for much less or strengthens his bargaining position by waiting until next summer #LFC pic.twitter.com/d63YqrowiJ

— Kevin Palmer 💙 (@RealKevinPalmer) September 5, 2021