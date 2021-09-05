محمد صلاح يضع شرطه التعجيزي لتجديد عقده مع ليفربول

كشفت صحيفة إنجليزية عن طلب النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، من إدارة الريدز بشأن تجديد عقده في صفوف الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح وتجديد العقد

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية في تقرير لها نشرته يوم السبت الماضي، بأن النجم المصري محمد صلاح قد طلب من إدارة فريق ليفربول “الريدز” الإنجليزي راتب ضخم من أجل تجديد عقده مع الفريق.

Mo Salah is demanding £500k a week to sign a new deal with Liverpool. [@MirrorFootball] pic.twitter.com/rZ1b0ZltvK — Anfield Edition (@AnfieldEdition) September 4, 2021

وأضافت الصحيفة، ” إدارة فريق ليفربول ترغب باستمرار اللاعب محمد صلاح مع الفريق لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، ومن المحتمل أن تجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب”.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي يقدر ب500 ألف جنيه إسترليني من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الريدز، مستغلاً بذلك رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وسط الأنظار والاهتمامات من قبل الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

محمد صلاح والمفاوضات الصعبة

وأردفت الصحيفة، ” موقف النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده أقوى من ليفربول، وهو الأمر الذي سيصعب على الإدارة المفاوضات مع وكلائه، وربما في نهاية المطاف قد توافق في المستقبل على شروطه في ظل الأداء والمستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب داخل أرضية الملعب”.

If the reports suggesting Mo Salah wants £500k-a-week to stay at Liverpool are true, he’s effectively confirming he wants to leave. More likely scenarios… he signs a ew contract for much less or strengthens his bargaining position by waiting until next summer #LFC pic.twitter.com/d63YqrowiJ — Kevin Palmer 💙 (@RealKevinPalmer) September 5, 2021

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وأوضحت، أن النوادي الأوروبية الكبيرة في قارة أوروبا تتنافس من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، من أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

العقد مع ليفربول

وانضم صلاح إلى فريق ليفربول الإنجليزي خلال صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، وقد حقق مع فريق الريدز الإنجليزي أربعة ألقاب وهي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكذلك كأس العالم للأندية.

وشارك المصري محمد صلاح في 206 مباراة في مختلف المسابقات منذ قدومه إلى فريق ليفربول الإنجليزي، تمكن من خلالها إحراز 127 هدفًا وصناعة 49 تمريرة حاسمة.

Mo Salah is demanding £500,000 a week to extend his stay with Liverpool… The club are willing to offer him 'a hefty wage rise' but will not shatter the pay structure with £500k/week. [Mirror Football] pic.twitter.com/O6Oux3JMTN — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 4, 2021

وعلى صعيد الألقاب الشخصية، فقد أحرز صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا، وجائزة الحذاء الذهبي، والترشح في المركز السادس في مسابقة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018 وغيرها من الألقاب الحافلة بمسيرة اللاعب منذ احترافه في أوروبا.

وينتهي عقد فخر العرب محمد صلاح مع فريق ليفربول في ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2023 المقبل، ويتقاضى المصري راتب بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني في عقده الجاري مع فريق ليفربول.

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