نيمار يرد على انتقادات سمنته الزائدة وسوء لياقته بالسخرية والضحك (صور)

سخر نجم منتخب البرازيل ” السامبا” نيمار جونيور 29 عامًا، من موجة الانتقادات الموجه ضده بسبب سمنته الزائدة وسوء لياقته البدنية، زادت من حدها بعد الظهور مع منتخب بلاده أمام منافسه تشيلي يوم الجمعة الماضية ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية للتصفيات المؤهلة لمونديال العالم 2022.

وظهر النجم البرازيلي نيمار جونيور مع منتخب بلاده أمام نظيره منتخب تشيلي، والتي انتهت بفوز البرزيل بهدف نظيف دون رد، جاء في الدقيقة ال46 عن طريق لوكاس باكيتا بتسديدة قوية عانقت شباك منتحب تشيلي.

وسخر عشاق ومتابعي نيمار بسبب الشكل الذي ظهر فيه اللاعب في المباراة أمام منتخب تشيلي، بسبب زيادة وزنه ” السمنة” وسوء لياقته البدنية بشكل لافت بعد عودته من إجازته إلى صفوف فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان.

Neymar Jr. hits back at critics who called him overweight last night 😅 pic.twitter.com/6C42HLNw2I

ونشر نيمار عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، صورة وعلق عليها قائلاً: ” أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل، لكن الانتصار تحقق في النهاية”.

وأردف، ” القميص كان مقاس (G) وهي أكبر ما كنت أرتديه بشكل معتاد عليه، وفي المباراة القادمة سأقوم بإرتداء قميص من مقاس (M)، مرفقًا عدد من تعبيرات الضحك”.

وتداول النشطاء صور في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجم البرازيلي نيمار جونيور تظهر فيه سمنته الزائدة وظهور كرش له وهو ما أثار موجة من الانتقادات بسبب الحالة التي وصل إليها اللاعب وعدم الاهتمام بلياقته الرياضية خلال قضاء إجازته.

Neymar on claims he's overweight:

"The shirt was size Large, I'm at my weight. Next game I'll order a Medium." 🏋️ pic.twitter.com/GUdmZTuONr

— Goal (@goal) September 4, 2021