نيمار يرد على انتقادات سمنته الزائدة وسوء لياقته بالسخرية والضحك (صور)

سخر نجم منتخب البرازيل ” السامبا” نيمار جونيور 29 عامًا، من موجة الانتقادات الموجه ضده بسبب سمنته الزائدة وسوء لياقته البدنية، زادت من حدها بعد الظهور مع منتخب بلاده أمام منافسه تشيلي يوم الجمعة الماضية ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية للتصفيات المؤهلة لمونديال العالم 2022.

نيمار والسخرية من متابعيه

وظهر النجم البرازيلي نيمار جونيور مع منتخب بلاده أمام نظيره منتخب تشيلي، والتي انتهت بفوز البرزيل بهدف نظيف دون رد، جاء في الدقيقة ال46 عن طريق لوكاس باكيتا بتسديدة قوية عانقت شباك منتحب تشيلي.

وسخر عشاق ومتابعي نيمار بسبب الشكل الذي ظهر فيه اللاعب في المباراة أمام منتخب تشيلي، بسبب زيادة وزنه ” السمنة” وسوء لياقته البدنية بشكل لافت بعد عودته من إجازته إلى صفوف فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان.

Neymar Jr. hits back at critics who called him overweight last night 😅 pic.twitter.com/6C42HLNw2I — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 3, 2021

ونشر نيمار عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، صورة وعلق عليها قائلاً: ” أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل، لكن الانتصار تحقق في النهاية”.

وأردف، ” القميص كان مقاس (G) وهي أكبر ما كنت أرتديه بشكل معتاد عليه، وفي المباراة القادمة سأقوم بإرتداء قميص من مقاس (M)، مرفقًا عدد من تعبيرات الضحك”.

نيمار والسمنة الزائدة

وتداول النشطاء صور في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجم البرازيلي نيمار جونيور تظهر فيه سمنته الزائدة وظهور كرش له وهو ما أثار موجة من الانتقادات بسبب الحالة التي وصل إليها اللاعب وعدم الاهتمام بلياقته الرياضية خلال قضاء إجازته.

Neymar on claims he's overweight: "The shirt was size Large, I'm at my weight. Next game I'll order a Medium." 🏋️ pic.twitter.com/GUdmZTuONr — Goal (@goal) September 4, 2021

وظهر نيمار للمرة الأولى مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم أمام منافسه المستضيف ريمس، والخروج من المباراة في الدقيقة ل60 من عمر زمن المباراة ليدخل البديل الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ظهر لأول مرة بعد انضمامه إلى النادي الباريسي.

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وقد شنت وسائل الاعلام الفرنسية، موجة انتقادات لاذعة بعد مباراة ريمس وباريس سان جيرمان الأخيرة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين دون مقابل قبل التوقف الدولي لخوض مباريات تصفيات المنتخبات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب سوء مستواه وفقد لياقته البدنية.

منتخب البرازيل وتصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل “السامبا” ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 21 نقطة، يليه في وصافة الترتيب منتخب الأرجنتين برصيد 14 نقطة.

كريستيانو رونالدو 36 سنة ، نيمار

جونيور 29 سنة اشرب ماء 💧💧 pic.twitter.com/RIB3DbULR4 — عاشق المستديرة (@sportmemories_) September 4, 2021

ويأتي منتخب الإكوادور في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب الأوروغواي في رابع الترتيب برصيد 9 نقاط.

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