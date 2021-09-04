كاتب فلسطيني: هذه الفائدة الوحيدة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية!

انتقد الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، متهماً إياها بالعمل على اعتقال وملاحقة المقاومين ضمن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق المهداوي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الذي قال إن 90% من العلاقات مع السلطة الفلسطينية تتعلق بالتنسيق الأمني، قائلاً :” عباس بالأمس كان يستجدي اللقاء ويعد بتهيئة الأرض ويقصد بذلك قمع واعتقال المزيد من المقاومين”.

قال وزير الخارجية الصهيوني، يائير لبيد، إنّ "90% من العلاقات مع #السلطة_الفلسطينية تتعلّق بالتنسيق الأمني"، بينما قال رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس. وعباس بالأمس كان يستجدي اللقاء ويعد بتهيئة الأرض ويقصد بذلك قمع واعتقال المزيد من المقاومين pic.twitter.com/mLQ04Wmzp9 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 4, 2021

وقال المهداوي في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الفائدة الوحيدة للسلطة الفلسطينية هي القيام بالاعتقالات ومطاردة المقاومين وهو ما كان يستعصي على قادة الصهاينة ويدفعون مقابله ثمناً قبل التنسيق الأمني”.

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وأضاف :” اليوم يحتلون بلا أثمان لأن صاحب حركة التحرر الوطني تحول إلى مسخ عند الصهاينة”.

الفائدة الوحيدة للسلطة الفلسطينية هي القيام بالاعتقالات ومطاردة المقاومين وهو ما كان يستعصي على قادة الصهانية ويدفعون مقابله ثمناً قبل التنسيق الأمني. اليوم يحتلون بلا أثمان لأن صاحب حركة التحرر الوطني تحول إلى مسخ عند الصهاينة. — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 4, 2021

رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إنّ “90% من العلاقات مع السلطة الفلسطينية تتعلّق بالتنسيق الأمني”، بينما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وجاءت تصريحات لبيد خلال لقاء مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، صرّح خلاله أيضًا أنّ الحكومة الحالية لن تشهد اختراقًا سياسيًا مع الفلسطينيين.

من جهته، قال بينيت، خلال لقاء مع قادة جمعيات يهودية في الولايات المتحدة رغم أنه لن يكون اختراق سياسي مع الفلسطينيين مع ولايته، إلا أنه ينوي اتخاذ خطوات تقلّص الصراع مع الفلسطينيين وتخفّف من حدّة التوتر، بحسب ما نقل عنه موقع “واللا”، مساء الجمعة.

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وذكر بينيت أنه لن يلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، “بسبب أنه قدّم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع بينيت “دائمًا كانت هناك ثنائيّة: أو أننا نتقدّم نحو دولة فلسطينيّة، أو أننا لا نفعل شيئًا، وأوضح “أنا أعتقد أنه في مجالات كثيرة من الممكن العمل على تخفيف حدّة المشكلة، حتى لو أنه لم يكن في الإمكان حلّها الآن”.

وسيركّز بينيت على المجال الاقتصادي، “أنا أعتقد أن التوظيف والحياة باحترام قادران على تحسين الوضع. الطرفان قادران على اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر، ولتحسين الحياة”.

وأردف بينيت، وفق “واللا”، أنه لا يريد أن يخلق وهمًا عند الفلسطينيين حول أمر لن يحدث، “وعندها سيؤدي الإحباط إلى تأثيرات سلبية. لن نتّخذ خطوات راديكالية، لن نضمّ (المستوطنات) ولن نجمّد البناء (الاستيطاني). سنتّخذ خطوات من أجل استقرار المنطقة”.

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