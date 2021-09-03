منتخب تونس يحقق الفوز النظيف على غينيا الاستوائية في تصفيات مونديال العالم 2022 (فيديو)

نجح منتخب تونس الفوز على منافسه الضيف غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب تونس والثلاثية النظيفة

وسجل منتخب تونس أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال54 عن طريق ديلان برون برأسية جميلة سددها اللاعب على يمين حارس غينيا الاستوائية بعد عرضية جميلة من ركنية ثابتة.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب تونس ” نسور قرطاج” في الدقيقة ال78 بواسطة إلياس سخيري، بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ال82 سجل منتحب تونس الهدف الثالث عن طريق وهبي الخزري عبر ركلة جزاء تحصل عليها بعد عرقلة واضحة ليسددها بقوة على يمين حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية.

وفشل منتخب غينيا الاستوائية في تقليص النتيجة مع منتخب تونس بعد سيطرة الأخير على مجريات اللقاء مع إهداره عدد من الفرص لهز شباك نسور قرطاج، لينتهي اللقاء بفوز تونس بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

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تشكيلة منتخب تونس

ولعب المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام منافسه الضيف غينيا الاستوائية، حيث يتواجد في حراسة المرمى معز حسن.

📽 أسيست علي معلول مع منتخب تونس 🤩 pic.twitter.com/2Y30VbMyYS — 🇵🇸Fi AlAhly – فى الأهلي (@FiAlAhly) September 3, 2021

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، بينما في خط الوسط كان كلاً من: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حمزة رفيع، نعيم السليتي، وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية

ودخل المدرب الغيني خوان ميشا في تشكيلة أساسية أمام مضيفه منتخب تونس، حيث جاء في حراسة المرمى فيليب أوفونو.

أما في دفاع الفريق تواجد كلاً من: إيميليو إنسوي، كارلوس أكابو، إيغور إنغونغا، بينما في وسط تشكيلة الفريق آتى كلاً من: بيدرو أوبيانج، روبين بيليما، بابلو غانيت، باسيليو ندونغ.

📸 منتخب تونس يحقق الفوز على منتخب غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم #قطر2022.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/NbIJ3t3n7d — استاد الدوحة (@staddoha) September 3, 2021

وجاء في خط الهجوم كلاً من اللاعبين، سالومون أوباما، إيفان سلفادور، جوردن غوتيريز.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس “نسور قرطاج” مواجهة قوية قادمة أمام منتخب زامبيا يوم الثلاثاء القادم ضمن تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

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