منتخب البرازيل يفوز بصعوبة على تشيلي في تصفيات مونديال قطر 2022 (شاهد)

حقق منتخب البرازيل الفوز الصعب على نظيره المستضيف لتلك المواجهة القوية تشيلي بهدف نظيف دون مقابل، ضمن منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 التي أقيمت على ملعب ” مونمنتال دافيد ارلانو”.

هدف منتخب البرازيل الوحيد

ودخل المباراة كلا المنتخبين المباراة بالقوة والسيطرة التي خيم على مجريات الشوط الأول من اللقاء لينتهي بالتعادل السلبي دون إحراز أي من الأهداف.

وفي الدقيقة ال64 سجل منتخب البرازيل هدف اللقاء الوحيد في المباراة عن طريق إيفرتون ريبيرو بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى منتخب تشيلي، لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرازيل بهدف وحيد دون رد.

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه المستضيف تشيلي، حيث تواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

حقق مُنتخب البرازيل فوزاً صعباً على مُضيفه مُنتخب تشيلي بهدفٍ دون رد في إطار تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية#استاد_الدوحة pic.twitter.com/ZF4a5lZQpt — استاد الدوحة (@staddoha) September 3, 2021

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وجاء في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب تشيلي

ودخل المدرب الأوروغواياني “مارتين لاسارتي”، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: يوجينيو مينا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، ماوريسيو إيسلا، أما في خط الوسط لعب كلاً من: جيان مينيسيس، بابلو أرانجويز، أرتورو فيدال، إيريك بولجار.

Imagens de uma luta de 90 minutos que valeu três pontos no Chile! Aqui é Brasil! 🇧🇷🤩 📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/naXozCU4GS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة الأساسية على الثنائي، أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس.

وسيواجه منتخب البرازيل مباراة قوية وصعبة أمام منتخب الأرجنتين الأسبوع القادم، وبعدها سيواجه منتخب البيرو ، بينما سيلتقي منافسه تشيلي الخاسر في تلك المباراة أمام الإكوادور وبعدها سيواجه كولومبيا في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لمونديال كأس العالم 2022.

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