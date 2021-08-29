الكويت.. مؤذن يرفع الأذان بملابس غير لائقة ووزارة الأوقاف تتحرك (شاهد)

أثار مؤذن مسجد في الكويت جدلاً واسعاً في البلاد، بعد تداول فيديو له وهو يرفع الأذان مرتدياً سروالاً قصيراً (شورت)، وقميص داخلي فقط.

مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر

وصور الواقعة أحد المصلين، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر أنها حدثت في مسجد عبدالله بن جعفر في منطقة الرحاب بمحافظة الفروانية في الكويت.

وفجرت الواقعة ضجة واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبة المؤذن واتهامه بعدم احترام شعيرة الأذان، وهو ما تم الاستجابة له.

وزارة الأوقاف تقرر إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة 1 حيث رفع الأذان وهو يرتدي «شورت» وتحيله للتحقيق. pic.twitter.com/FeVFJ737Rg — المجلس (@Almajlliss) August 28, 2021

حيث قررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف مؤذن مسجد عبد الله بن جعفر وإحالته للتحقيق، بتهمة رفع الأذان بالشورت، بحسب ما ذكرت صحيفة (المجلس) المحلية في حسابها عبر (تويتر).

رواية أخرى

لكن مغردون دافعوا عن المؤذن، وهاجموا مصور الفيديو، فجاء في التعليقات: (والله أعرفه شخصيًا أبو وائل من خيرة المؤذنين متعين في سنة 1989 كان ينظف مخزن المسجد ووصل وقت الأذان وأذن حريص جدا ما يخلي غيره يؤذن لكن أخطا باللبس الله يعينه).

والله أعرفه شخصيًا أبو وائل من خيرة المؤذنين متعين في سنة 1989 كان ينظف مخزن المسجد ووصل وقت الأذان وأذن حريص جدا ما يخلي غيره يؤذن لكن أخطا باللبس الله يعينه — بعض البشر سعادة (@abo_shaheen22) August 28, 2021

وسرد آخر ما حدث قائلاً: (اتق الله في ما تقول لا تعلم عن وضع الرجل الا هذا المقطع وتتهمه ما ليس فيه؟ الرجل كان ينظف مخزن المسجد ودخل وقت الاذان انا كنت ادرس في كندا وكنا نأذن في المسجد ولابسين ملابس قريبه من هذه احسنوا الظن بأخوانكم المسلمين واعذر اخاك المسلم ٧٠ عذراً).

اتق الله في ما تقول

لا تعلم عن وضع الرجل الا هذا المقطع وتتهمه ما ليس فيه؟

الرجل كان ينظف مخزن المسجد ودخل وقت الاذان

انا كنت ادرس في كندا وكنا نأذن في المسجد ولابسين ملابس قريبه من هذه

احسنوا الظن بأخوانكم المسلمين

واعذر اخاك المسلم ٧٠ عذراً — فرحان (@FarhanAlshammr1) August 28, 2021

وكتب آخر نفس الرواية: (الظلم ظلمات يوم القيامة الرجل كان ينظف مخزن المسجد فدخل وقت الاذان احسنوا الظن بغيركم حتى تتنقى قلوبكم).

الظلم ظلمات يوم القيامة

الرجل كان ينظف مخزن المسجد فدخل وقت الاذان

احسنوا الظن بغيركم حتى تتنقى قلوبكم — فرحان (@FarhanAlshammr1) August 28, 2021

وهو ما رجحه آخر وكتب: (الرجل يمكن ضاق عليه الوقت واضطر للاذان بهالوضعية ولاحظوا سرعته بعد الاذان لتبديل الثياب هالوضع يحتاج نصح مو فضيحة لكن يظهر قصر عقل المصور هدانا الله واياه).

الرجل يمكن ضاق عليه الوقت

واضطر للاذان بهالوضعية

ولاحظوا سرعته بعد الاذان لتبديل الثياب

هالوضع يحتاج نصح مو فضيحة

لكن يظهر قصر عقل المصور هدانا الله واياه — أ/ سالم (@saaq8_) August 28, 2021

وفي مايو الماضي، تسببت نسخة من المصحف توزع في الكويت بموجة غضب واسعة بين النشطاء، بعد اكتشاف أنها ناقصة ما يمس بكلام الله عز وجل ويمثل خطورة على الدين الإسلامي.

ووجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عيسى الكندري في حينها خطاباً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر المصحف والسنة النبوية وعلومهما؛ لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن وجود نسخة من القرآن في البلد الخليجي خالية من سورة (النساء).

وطالب الكندري الهيئة، باعتبارها الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف، بتحديد المتسبب بما جرى خلال ثلاثة أيام عمل، نظراً لخطورة ما جرى ومساسه بكلام الله عز وجل.

فيديو يثير ضجة في الكويت

وكان فيديو انتشر على نطاق واسع لأحد المواطنين في الكويت يخاطب وزير الأوقاف، للتحقيق في القضية بعد عرضه بمقطع فيديو نسخة من المصحف خالية من السورة الرابعة بشكل كامل.

وقال المواطن في مقطع الفيديو الذي سُمع فيه صوته فقط: (إن المصحف ناقص من الأصل وغير مكتمل، ولا يوجد أي آثار لقطع الأوراق منه).

وتساءل المواطن عن دور وزارة الأوقاف بالسماح بإدخال هذه المصاحف، وعدم التدقيق عليها، لخطورة ذلك، محذراً من تحريف في كتاب الله عز وجل.

“ليست من مصاحف الكويت”

ولاحقاً، أكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم في وزارة الأوقاف الكويتية، أن هذه النسخة ليست من مصاحف الكويت التي تصدرها الهيئة وليست من المصاحف التي أذنت الهيئة بطباعتها أو تداولها في البلاد.

‏ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم الهيئة، مبارك الحيان في حينها قوله إن الهيئة الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف، تقوم بطباعة المصاحف ومراجعتها وفق أفضل وأدق المواصفات الفنية.

وأضاف الحيان: (فور ورود بلاغ من الوزير للتحقيق بالواقعة اتخذ مدير عام الهيئة إجراءات سريعة بإحالة واقعة تداول خبر وجود نسخة تجارية من المصحف الشريف بدون سورة النساء، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق فيها للوصول إلى من أدخلها البلاد بدون الحصول على تصريح من الهيئة).

وشدد الحيان في تصريحه على ضرورة التزام دور النشر والمطابع والمكتبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011، الذي ينص على ضرورة الحصول على إذن مسبق من الهيئة لطباعة المصحف الشريف أو بيعه وتداوله.

النيابة العامة تحقق

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة (الراي) المحلية عن مصدر مسؤول في الأوقاف قوله إن (قانون إنشاء الهيئة يُلزم كل مَن يستورد أو يوزّع أو ينشر نسخ المصحف أن يتقدّم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك).

وأشار المصدر إلى أن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من المصحف من دون سورة النساء غير مسجّلة لديها، وذلك بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.

وأكد المصدر المسؤول أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخّصة.

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