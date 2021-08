ليفربول يخطف نقطة ثمينة من منافسه تشيلسي في ريمونتادا الإثارة (فيديو)

تعادل فريق ليفربول أمام تشيلسي بهدف ثمين لكيلهما، في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب الآنفيلد.

ونجح فريق تشيلسي “البلوز” من تسجيل هدف التقدم في شباك فريق ليفربول “الريدز” في الدقيقة ال22 عن طريق كاي هافرتز بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس أليسون بيكر من التصدي لها لتعانق شباك المرمى.

وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لأصحاب الأرض ليفربول مع نهاية الشوط الأول سجله المصري محمد صلاح عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد لمس لاعب فريق تشيلسي رييس جيمس الذي تعرض للطرد بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.

ومع مجريات الشوط الثاني الذي شهد القوة والإثارة بين المنافسين، وإهدار أصحاب الأرض ليفربول “الريدز” الفرض الكثيرة من أجل تحقيق الفوز على تشيلسي.

اقرأ المزيد: مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بهزيمة ثقيلة ومذلة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

لكن بسالة دفاع البلوز كانت السد والحصن المنيع في وجه ليفربول طيلة الشوط الثاني، لينتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه تشيلسي، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

It ends level at Anfield.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أرنولد، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: جوردان هندرسون، نابي كيتا، جيمس ميلنر، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، دييغو جوتا، ساديو ماني، محمد صلاح.

ودخل الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه ليفربول، حيث كان في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق أتى كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

Calm and collected from the spot 👌#LIVCHE pic.twitter.com/7TrxPuMfKT

— Liverpool FC (@LFC) August 28, 2021