ضاحي خلفان ينصح الرجال المتزوجين بامرأة ثانية بالحرص على “الكمامة” لهذا السبب

أثار ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، والرجل المقرب من حكام الإمارات، جدلا بين متابعيه بنشره دعابة عن ارتداء الكمامة للاحتراز من فيروس كورونا حيث ربطها بالزواج الثاني.

وفي تغريدة له تحت عنوان “أهمية ارتداء الكمامة” قال ضاحي خلفان: “بالأمس وبينما كان أحد الأصدقاء يتمشى في أحد الأسواق التجارية مع زوجته الثانية (بالسر)، إذ به يتفاجأ بزوجته الأولى تمر عن قرب من أمامه.”

*أهمية ارتداء الكمامة* إخواني الأعزاء،

بالأمس وبينما كان أحد الأصدقاء يتمشى في أحد الأسواق التجارية مع زوجته الثانية (بالسر)، إذ به يتفاجأ بزوجته الأولى تمر عن قرب من أمامه.

لولا لطف الله ثم الكمامة التي كان يرتديها لكان ذلك الصديق في خبر كان.

لا تتهاونوا في لبس الكمامات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 28, 2021

وأضاف: “لولا لطف الله ثم الكمامة التي كان يرتديها لكان ذلك الصديق في خبر كان. لا تتهاونوا في لبس الكمامات”.

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واثارت تغريدة خلفان جدلا بين متابعيه، وأحرجه متابع بقوله إنه يهرب من التغريد بالسياسة بعد انتصار قطر على الإمارات وحلف الحصار.

وين اصحاب ال١٣ شرط ٠ قطر مثل الحوثي في اليمن ركعوا دول التحالف ٠ — H.baomar (@h_baomar) August 28, 2021

وكتب:”وين اصحاب ال١٣ شرط ٠ قطر مثل الحوثي في اليمن ركعوا دول التحالف.”

بينما كتب الشاعر علي بن أحمد مستكملا دعابة خلفان:”يا ساتر والله كان لها فضل كبير الكمام ايل علمتني الخطه يا بوفارس اذا سرت مع زوجتي اللي بسر في اي مكان بلبس قناع على الويه بقول علشان كرونا”

يا ساتر والله كان لها فضل كبير الكمام ايل علمتني الخطه يا بوفارس اذا سرت مع زوجتي اللي بسر في اي مكان بلبس قناع على الويه بقول علشان كرونا — الشاعر علي بن احمد ( POET OF THE GULF شاعر الخليج (@PoetGulf) August 28, 2021

كاتب فلسطيني يضع ضاحي خلفان في موقف محرج

وفي سياق آخر وضع الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان في موقف محرج بعد محاولة الأخير تلميع صورة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وكتب ضاحي خلفان تغريدة أثارت سخرية واسعة حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً : (من لم يتعلم من محمد بن راشد فاته التعلم).

من لم يتعلم من محمد بن راشد فاته التعلم.

(ضاحي خلفان بن تميم) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 27, 2021

ورد الكاتب نظام المهداوي على تغريدة ضاحي خلفان قائلاً له (لا يذكر محمد بن راشد في الغرب الا وتذكر ساديته وسجنه لنسائه بناته وزوجاته ولا تذكر دبي الا مقرونة بالدعارة وغسيل الأموال وسجون التعذيب. تعلموا يا عرب من قدوة خلفان).

لا يذكر محمد بن راشد في الغرب الا وتذكر ساديته وسجنه لنسائه بناته وزوجاته ولا تذكر دبي الا مقرونة بالدعارة وغسيل الأموال وسجون التعذيب. تعلموا يا عرب من قدوة خلفان https://t.co/fJya6ZAp9b — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 28, 2021

وأثارت تغريدة خلفان سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد محاولته تلميع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد الذي طالته العديد من الفضائح مؤخراً.

فضيحة محمد بن راشد مع ابنته الشيخة لطيفة

وكانت فضيحة الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد قد أثارت ضجة مؤخراً بعدما خطفت بعد هربها من الإمارات وقضت فترة طويلة من الوقت مخفية عن الأنظار، مما أثار تساؤلات عن حياتها.

وكان عملاء من دبي قد ألقوا القبض على لطيفة وأعادوها إلى الإمارة عام 2018 بعد محاولتها الفرار من والدها عن طريق عبور بحر العرب.

العام الماضي، حكم قاضٍ بريطاني بأن الشيخ محمد يحتجز كل من لطيفة وشقيقتها شمسة وأنه خطف الاثنتين في مناسبتين منفصلتين.

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بينما كشفت الشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، عن تفاصيل احتجازها من قبل والدها من خلال رسائل مصورة سرية أرسلتها إلى أصدقائها تتهم فيها والدها بالاحتفاظ بها “رهينة”، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في فبراير/شباط 2021.

الأميرة هيا بنت الحسين ومحمد بن راشد

وكانت الأميرة هيا بنت الحسين قد هربت هي الاخرى من مدينة دبي، برفقة طفليها، خشية على حياتها حسبما أبلغت أصدقاءها.

حاول حاكم دبي إبقاء الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية في لندن بعيدا عن العامة، ولكن بلا جدوى، إذ رفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به وصدر حكم بإعلان ما توصلت إليه المحكمة من أجل الصالح العام.

ووجدت المحكمة أن حاكم دبي “لم يكن صادقا مع المحكمة”.

وبعد سماع أقوال مفصّلة للشهود في القضية، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد مسؤول عن اختطاف اثنتين من بناته – من زواج سابق – وإعادتهما قسرا إلى البلاد.

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