بدور البراهيم تُسَوّق لنفسها بجرأة وتثير ضجة بما قالته عن جمالها السعودي!

أثارت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد تعليقها على جمالها الذي استعرضته في أحدث الصور.

إنتاج سعودي صافي!

ونشرت بدور البراهيم صورة لها عبر (سناب شات)، ظهرت خلالها بملابس ضيقة وشعر أسود طويل، معقبة: (إنتاج سعودي بيور بدون عمليات تجميل شد بلد)، في إشارة إلى أنها أصلية لم يُغيرها شيء.

لكن الجمهور ذكرها بالفيديو الذي تم تسريبه لها على متن اليخت، والذي كشف شكلها الحقيقي للجميع، فجاء في التعليقات: (بس كلنا شفنا وجهك وجسمك بدون فلاتر).

اقرأ أيضاً: هند القحطاني تكشف قائمة المشاهير الذين تتمنى الزواج بهم.. تيم حسن في المقدمة!

ووافقته أخرى الرأي ساخرة: (كل مانسينا ذكرتنا بالماضي والحقيقه بدون فلتر).

وعلق آخر مهاجماً بدور: (اللهم استرنا فوق الارض ويوم العرض يالله حسن الخاتمه معقوله وصلنا للسفاله هذي حسبنا الله ونعم الوكيل).

ووصف آخر تصرفها بالرخيص متهماً إياها بعرض نفسها، وقال: (رخص وتسويق وعرض لنفسها).

ونشر آخر صورتها بدون مساحيق تجميل، وعلق: (من بدور إلى بدر).

وصلة غناء ببجامة النوم

كما ظهرت بدور البراهيم في فيديو آخر، وهي ببجامة النوم، وتؤدي أغنية (صدقيني)، للمطرب السعودي خالد عبدالرحمن.

بدور البراهيم تطربكم باغنية : صدقيني pic.twitter.com/900ecL0NOG — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 29, 2021

وهو ما أثار السخرية ضدها، وطالبها المغردون بألا تغني مرة أخرى واصفين صوتها بالنشاز.

وقبل أيام، نشرت بدور البراهيم، مقطع فيديو يرصد أدائها وصلة رقص على الطريقة البدوية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “البراهيم” على حسابها في “سناب شات” وهي ترقص وسط فرقة غنائية نسائية تضرب على الدف، فيما كانت تؤدي حركات بدوية وشعبية.

ولم يتضح ما إذا كانت بدور البراهيم ترقص خلال فعالية أو حفل، إلا أنها كانت لا ترتدي العباءة أو الطرحة قبل وصول الفرقة الغنائية الشعبية.

تسريب فيديو البحر

وذلك بعدما أعلنت البراهيم عن لجوءها إلى القضاء، لمحاكمة متداولوا مقطع فيديو لها مسرب وهي بملابس البحر.

ونشرت بدور البراهيم عبر (سناب شات)، صورةً من بيان محاميها محمد عبدالله الراجحي، والذي توعد بملاحقة كل من نشر المقطع، سواء أشخاصاً أو حسابات في مواقع التواصل، واصفاً إياهم بالحاقدون على النجاحات التي حققتها وتميزها بأعمالها.جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خبيرة التجميل بدون فلتر على أحد اليخوت في رحلة بحرية، مرتديةً ملابس خاصة بالبحر، وتتمايل على أنغام إحدى الأغاني.

وعبر حينها الناشطون عن صدمتهم بسبب اختلاف بدور البراهيم جذرياَ عن الشكل الذي عرفوها به، كما بدت بوزن زائد جداً.

اقرأ أيضاً: غادة عبدالرازق تصدم جمهورها بشكلها بعد الأعمال المنزلية.. شعر منكوش وبدون مكياج!

وأكدت بدور البراهيم حينها أن كاميرا التلفزيون تزيد 14 كيلو عن الطبيعي، وهو ما يفسر ظهورها بهذا الشكل.

.

. بدور البراهيم بدون فلتر pic.twitter.com/WyV4BVXG5q — | تــرنــد | (@naifMBS_1) August 20, 2021

بدور البراهيم غاضبة

وطلبت البراهيم من الجميع حذف الفيديو وعدم تناقله بحجة ارتداءها ملابس البحر، وأنها لا تقبل هذا الأمر على نفسها.

أما حول ظهورها بدون فلتر، فقد أكدت البراهيم أنه أمر لا يسيء لها ولا يؤثر عليها، إلَّا أن المتابعين اتهموها بالكذب ورأوا أنها مجرد حجة، وأنا ما يؤلمها حقاً ظهورها بملامحها الحقيقية وشكل جسدها الحقيقي.

وقررت بدور البراهيم أن ترد على المتنمرين على شكلها بفيديو عبر (سناب شات)، استعرضت خلاله جسدها بفستان أصفر ضيق.

View this post on Instagram A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)

(موتن قهر)

وبدأ الفيديو بفلتر، ثم قررت بدور البراهيم إزالته ليظهر شكلها الحقيقي بدون تعديلات معقبة: (بدون فلتر، وإضاءة موتن قهر، هذه المقاطع للمقهورين والميتين قهر مني والله ما حتشوفون غير اللي يفقع مرارتكم ولا عاشمين يهز شعرة فيني وكله حيتحاسب).

وتابعت: (انا صراحة سعيدة جدا جدا اني اكون مادة دسمة حق الكل والكل طقطق علي ولكن الخلق طبيعي).

واستطردت البراهيم: (كل واحد غلط فيا عارف نفسه، وسوف يحاكم وبالقانون، وما في شيء يدوم إلا الأخلاق، والجمال يروح، والإنسان بدون أخلاق ولا مبدأ هذا ليس إنسان).

ربع مليار ريال مهر

المفارقة أن مقطع بدور البراهيم المسرب، جاء بعد أيام فقط من كشفها أن أحد الأشخاص (لا تعرفه ولا يعرفها) عرض عليها الزواج مقابل مهر أكثر من ربع مليار ريال سعودي.

وقالت البراهيم في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ(سناب شات): (واحد لا يعرفني ولا أعرفه قال بتزوجك وأدفع لك مهر 266 مليون ريال سعودي). وأشارت بدور البراهيم إلى أنها ردت على طلب الشخص الذي طلبها للزواج، بقولها: (بس أنا رافضة الزواج العشوائي هالمرة بتزوج عن حُب).

وهو ما أثار السخرية بعد انتشار المقطع الذي كشف حقيقة شكلها، ورأوا أنها لا تستحق مهراً بهذه القيمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك