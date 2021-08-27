موعد مباراة الأهلي ضد أسوان والقنوات الناقلة في الدوري المصري

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهته الأخيرة في الدوري المصري أمام منافسه أسوان مساء اليوم الجمعة، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

وستنطلق بدء صافرة المباراة بين فريق الأهلي ونظيره فريق أسوان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات الدوري المصري.

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن تقام على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه فريق أسوان، حيث سيكون في حراسة المرمي مصطفى شوبير.

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وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون، أكرم توفيق.

بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، والتر بواليا، حسين الشحات.

تشكيلة فريق أسوان

وسيدخل المدرب الفني لفريق أسوان أحمد مصطفى بيبو في مواجهة صعبة أمام فريق الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى عمر رضوان.

شوبير: أسوان سيلعب مباراة قوية ضد الأهلي.. والبنك الأهلي هيبقى عايز يثبت انه يستحق البقاء أمام الزمالك#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/8ZL6oypejt — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 27, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: عمرو الحلواني، محمود شبانة، محمد إل عشري، بينما سيلعب في وسط تشكيلة الفريق عمر الداحي، هيثم مصطفى، محمد أسامة، أشرف مجدي.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: أحمد عبد الظاهر، عمرو رضا، صلاح الدين يحيى.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب لهذا الموسم غريمه التقليدي فريق الزمالك المصري برصيد 79 نقطة.

بينما جاء منافسه فريق أسوان في أدنى ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، والهابط مع انتهاء الموسم الجاري إلى دوري الدرجة الثانية

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