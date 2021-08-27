صحيفة إنجليزية تكشف عن مستقبل محمد النني مع أرسنال

كشفت صحيفة ” ذا صن” الإنجليزية مستقبل النجم المصري محمد النني 29 عامًا مع فريق أرسنال الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

مستقبل محمد النني

وأفادت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يظل المصري محمد النني في فريق أرسنال الإنجليزي لموسم آخر، ومن المحتمل بيعه في أي وقت في حال حصول الفريق على عرض مناسب.

الصحفي الإنجليزي كريس ويتلي: 'محمد النني' لن يذهب إلى بشكتاش التركي هذا الصيف اللاعب المصري جزء من مخططات مدرب ارسنال 'أرتيتا' لهذا الموسم @Arsenal . pic.twitter.com/IziNBvNqPX — المحترفين المصريين EgyProf (@egypro18) August 20, 2021

وقد ترددت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة، شائعات عن احتمالية مغادرة محمد النني النادي والعودة مرة أخرى إلى فريق بشكتاش التركي، حيث لعب موسم وحيدًا على سبيل الإعارة خلال موسم عام 2019-2020.

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وبينت الصحيفة، اهتمام فريق واتفورد الذي صعد إلى دوري الدرجة الممتازة، بخدمات اللاعب المصري محمد النني، إلا أن نادي أرسنال لم يؤكد وصول أي عروض للتعاقد مع اللاعب.

خبر تورك – التركية:

بشكتاش يتابعون عن كثب موقف محمد النني مع أرسنال، وهو اللاعب الذي كان ضمن صفوف النادي التركي منذ عامين على سبيل الإعارة.

النني (29 عامًا) متبقي في عقده عام مع أرسنال ولن يجدد عقده مع الفريق. pic.twitter.com/ZS5CTsJ4HS — ShoofPremier+ (@PremierShoof) August 20, 2021

سداسية أرسنال

وشارك المصري محمد النني في مباراة أرسنال “الجانرز” أمام فريق وست بروميتش الأخيرة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقد انتهت بفوز أرسنال بسداسية نظيفة دون رد، بينما لم يشارك في منافسات الدوري الإنجليزي خلال الجولتين السابقتين على بدء الموسم الجديد.

محمد النني ومسيرته الكروية

وبدأ المصري محمد النني مسيرته في فريق الناشئين في نادي الأهلي المصري في سن الثامنة من عمره وحتى سن السادسة عشر من عمره، لينتقل بعدها إلى فريق المقاولون العرب.

وكانت مشاركته الأولى في الفريق الأول مع فريق المقاولون خلال موسم عام 2010 برفقة نجم فريق ليفربول محمد صلاح حينما كان لعب في صفوف الفريق، وظهر بشكل لافت في الدوري المصري وكذلك مع المنتخب الوطني المصري في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.

🇪🇬 محمد النني في فيديو مُلهم: رحلتي ابتدت من هنا وعمري ما نسيت أنا ابتديت منين@ElNennY pic.twitter.com/oVxZu27RIj — E P L W O R L D (@EPLworld) August 26, 2021

لينتقل بعدها برفقة النجم محمد صلاح الانتقال من صفوف المقاولون العرب للاحتراف في أوروبا من بوابة فريق بازل السويسري في عام 2013.

وتألق محمد النني مع فريق بازل السويسري، وحصل على جائزة أفضل ممر كرات في الدوري الأوروبي، حيث لعب في صفوفه ثلاثة مواسم كاملة، كما حقق لقب الدوري السويسري ثلاثة مرات.

وانتقل النني بعدها إلى فريق أرسنال الإنجليزي خلال صيف عام 2016، حيث لعب في بداية انتقاله كعنصر أساسي في الفريق، ولعب في 177 مباراة أحرز من خلالها 11 هدفًا.

وفي موسم 2019 أعاره النادي الإنجليزي إلى فريق بشكتاش التركي لموسم وحيد، ولعب 27 مباراة تمكن من خلالها تسجيل هدف وحيد، ليعود مجددًا إلى فريق أرسنال الإنجليزي، وينتهي عقده مع الأخير في شهر يونيو/ حزيران عام 2022 المقبل.

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