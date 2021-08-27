حامل اللقب إنتر ميلان يواصل مشواره في الكالتشيو بانتصار على هيلاس فيرونا (فيديو)

نجح حامل اللقب السابق إنتر ميلان في تحقيق الفوز الثمين على نظيره هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري “الكالتشيو” الإيطالي الجاري.

أهداف إنتر ميلان

أحرز فريق إنتر ميلان “النيراتزوري” أولى أهدافه في شباك فيرونا بالدقيقة ال47 عن طريق لاوتارو مارتينيز بهدف سجله اللاعب بطريقة جميلة بعد انفراده بحارس مرمى شباك فيرونا الإيطالي.

بينما جاء الهدف الثاني لفريق الإنتر في الدقيقة ال83 عن طريق خواكين كوريا برأسية عانقت شباك مرمى فريق فيرونا بعد ركنية ثابتة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البديل قبل نهاية أحداث اللقاء عاد اللاعب من جديد بتسديدة قوية سجلها من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة على حارس مرمى فيرونا الإيطالي.

هدف هيلاس فيرونا الوحيد

وجاء هدف فريق هيلاس فيرونا المبكر والوحيد في اللقاء في الدقيقة ال15 عن طريق إيفان إليتش سجله اللاعب بطريقة رائعة من فوق حارس المرمى على يسار شباك مرمى إنتر ميلان، لينتهي اللقاء بين كلا المنافسين بفوز إنتر ميلان بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة فريق إنتر ميلان

ودخل المدرب سيموني إنزاغي بتشكيلة أساسية في مواجهة فريق هيلاس فيرونا، فقد تواجد في حراسة المرمى اليكس كورداز.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: دينزل دومفريس، فيديريكو ديماركو، أليساندرو باستوني، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، أرتورو فيدال، ستيفانو سينسي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، مارتين كوستا.

تشكيلة فريق هيلاس فيرونا

ولعب المدرب أندريا ماندورليني في تشكيلة أساسية أمام فريق إنتر ميلان، حيث كان في حراسة المرمى لورينزو مونتيو.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ماركو دافيدي، كوراي غونتر، فيديريكو سيتشيريني، جيانلوكا فرابوتا، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: ماتيا زاكايني، أنتونين باراك، إيفان إليتش.

وجاء في تشكيلة هجوم الفريق كلاً من: كيفين لاسانيا، جيوفاني سيميوني، نيكولا كالينيتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق إنتر ميلان” النيراتزوري” صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منافسه هيلاس فيرونا بعد تلك الخسارة في المركز التاسع عشر بدون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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