دبلوماسية قطر تُدرس.. “تميم المجد” يتصدر الترند عقب لقاء طحنون بن زايد بالأمير في الوجبة

تصدر وسم بعنوان “تميم المجد” قائمة الترند القطري بتويتر، عقب لقاء مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، بالأمير تميم بن حمد، في الدوحة وذلك احتفاء من القطريين بأميرهم الشاب التي اتضح صحة رؤيته وحرصه على مكانة وهيبة دولته.

مثل ما أردت وخططت حصل بالضبط 👌

تبقى #تميم_المجد ويليق بك المجد كله أضحك جعل الضحكة ما تفارق محياك يارب العالمين اللهم أجمع شمل العرب والمسلمين ولا تفرقهم ولا تجعل للشيطان ثغرة بينهم#قطر 🇶🇦✌️#الامارات pic.twitter.com/qNdGWcmoHk — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) August 26, 2021

وعبر الوسم أشار المغردين إلى تفوق السياسة القطرية وتفوقها في عرض قضيتها العادلة والدفاع عنها، ما تسبب في إنهاء الحصار الجائر ضد قطر والمصالحة التي تمت بقمة العلا.

#صور | حضرة صاحب السمو يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.#جريدة_الراية #قطر #تميم_المجد | pic.twitter.com/AVOi9Rgd0l — الراية القطرية (@alraya_n) August 26, 2021

بل وقدوم الإمارات اليوم للدوحة ممثلة في طحنون بن زايد لفتح صفحة جديدة، دون شرط أو قيد في انتصار كبير للدبلوماسية القطرية.

لسان حال الطيب أردوغان

إذا أردت لحالك أن يستقيم .. فاذهب عند شيخ المجد تميم pic.twitter.com/v5lZLlyA9e — خالد بن علي الكواري (@khalidbinali77) August 26, 2021

تميم المجد

ونشر بندر آل شافي، صورة من لقاء الأمير تميم بن حمد بطحنون بن زايد، وعلق عليها بالقول:”من دخل دارنا ومجلس سمو الأمير ماله عندنا الا الحشمة والكرامة والقدر الكبير.”

من دخل دارنا ومجلس سمو الأمير ماله عندنا الا الحشمه والكرامة والقدر الكبير #هذي_عوايدنا pic.twitter.com/ejsUGVcjKn — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) August 26, 2021

فيما دون ناشط:”حالة من الصرع أصابت ضاحي والمزروعي وقرقاش، ومن خلفهم اقحب طه و انور مالك و يوسف علاونة، و تبول لا ارادي في مكتب السيسي و عباس كامل و إنكفاء على الذات لتركي الحمد و الجبير. قالوا لهم العاقلين منذ البداية (الحل في الدوحة عند تميم المجد).”

حالة من الصرع اصابت ضاحي و المزروعي و قرقاش، و من خلفهم اقحب طه و انور مالك و يوسف علاونة، و تبول لا ارادي في مكتب السيسي و عباس كامل و إنكفاء على الذات لتركي الحمد و الجبير. قالوا لهم العاقلين منذ البداية

(الحل في الدوحة عند تميم المجد) — غزة🎯عسقلان (@Xiimansh20) August 26, 2021

هذا وتسائل الكاتب السعودي تركي الشلهوب:”طحنون بن زايد يدور حول المحور التركي القطري.. لماذا؟”

طحنون بن زايد يدور حول المحور التركي القطري.. لماذا؟ pic.twitter.com/UFcBfFYpgB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 26, 2021

وقال الكاتب القطري جابر الحرمي:”أمير قطر سمو الشيخ تميم_بن_حمد_آل_ثاني يستقبل وفد إماراتي برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان في أول زيارة لمسؤول إماراتي للدوحة منذ اكثر من 4 سنوات .. وسبق لطحنون بن زايد أن قام بزيارة #تركيا قبل نحو اسبوع.”

أمير #قطر سمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني يستقبل وفد إماراتي برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان في أول زيارة لمسؤول إماراتي للدوحة منذ اكثر من 4 سنوات ..

وسبق لطحنون بن زايد أن قام بزيارة #تركيا قبل نحو اسبوع .. pic.twitter.com/ZIWTL3r5ye — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 26, 2021

ودونت ناشطة باسم نجوى:”بن زايد صاغرا مدحورا مهزوما.. طحنون في قطر بعد تركيا، انهم يتحدثون عن مرحلة قادمة.. اللهم اجعلها مرحلة هلاكهم وزوالهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم.”

بن زايد صاغرا.. مدحورا مهزوما..

طحنون في قطر .. بعد تركيا

انهم يتحدثون عن مرحلة قادمة

اللهم اجعلها مرحلة هلاكهم وزوالهم

يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم — نجوى (@NajwaaAli) August 26, 2021

طحنون بن زايد التقى أمير قطر ونقل له هذه الرسالة من شقيقه محمد

وفي زيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، اليوم الخميس، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نتمنى أن تكون زيارة سمو الشيخ #طحنون_بن_زايد لدولة #قطر ولقائه بسمو الأمير #تميم مثمرة وتطوي صفحة الخلافات بين البلدين الشقيقين وبالتوفيق للأشقاء بالزيارات المتبادلة.

🔹الاصوات النشاز التي تصب الزيت على النار، نقطونا بسكاتكم لو تكرمتوا فقولوا خيراً أو اصمتوا. pic.twitter.com/DzK9Zv3FDL — Fahad Alotaibi (@RangerF15) August 26, 2021

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

طحنون بن زايد التقى أردوغان وملك الأردن

ويشار إلى أن هذا اللقاء الغير متوقع يأتي بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي.

كما زار “طحنون” كلا من تركيا والأردن ومصر ضمن جولة خلال الشهر الجاري لبحث عدد من قضايا المنطقة.

أنور قرقاش: نطوي صفحة الخلاف

من جانبه علق وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء طحنون والشيخ تميم بن حمد.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية.”

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

وتابع:”نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك”

وجدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد.

وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك