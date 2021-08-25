هيفاء وهبي تبدو بعُمر ابنتها في أحدث جلسة تصوير بفستان جريئ

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محركات البحث بعد أحدث جلسة تصوير لها، أثارت فيها جدلاً واسعاً بين متابعيها.

فستان جريئ وأجواء صيفية

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان أبيض بنقشة الورود، وفتحة طويلة لدى الساق، وأكمام قصيرة فضفاضة، وفتحة صدر جريئة.

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ونسقت هيفاء مع إطلالتها كلاتش باللون الأخضر وحذاء باللون الأزرق، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

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أما الأمر الذي لفت أنظار الجمهور، هو أن هيفاء تبدو وكأنها أصغر من عمرها بعشرات السنوات، فجاء في التعليقات: (ما حدا غيري عمرو ٥٠ سنة).

(هي صغرت إمتى)

وكتب آخر: (انتِ تصغرين واني اكبر )، (وهي صغرت إمتى؟).

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ووجهت لها متابعة سؤالاً قائلة: (بتكبريش إنتي؟).

بينما نوه آخرون لخضوع هيفاء وهبي لجلسة تان لتكتسب بشرة برونزية، وأشادوا به فكتب متابع: (حلو التان عليكي).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (لونك أسمر بيجنن).

وفي سياق آخر، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي كبير في العلمين في الساحل الشمالي بمصر مساء اليوم الخميس، ووقع الاختيار على الإعلامية المصرية بوسي شلبي لتقديم الحفل داخل كريستال بيتش.

هذا وقد أثارت هيفاء وهبي الجدل من جديد بصورة، نشرتها قبل أيام وهي تسبح في إحدى البرك، مستمعةً بأجواء الشمس .

وأظهرت الصورة الجزء العلوي من جسد هيفاء وهبي، بينما كانت تعتمر قبعة كبيرة على رأسها، وبينّت الوشم على كتفها الأيمن.

وسبق هذه الصورة، أن لفتت الفنانة اللبنانية أنظار جمهورها، بعدما شاركتهم صوراً جديدة لها وهي تحت ضوء القمر.

ونشرت هيفاء وهبي عبر خاصية الستوري على حسابها عبر (انستجرام)، مجموعة من الصور، التقطتها في أحد المناطق في أوقات المساء، وظهرت في إحداها وهي تشير الى القمر، وتمسك بهاتفها، وترتدي فستاناً قصيراً.

هيفاء وهبي بقميص نوم!

وقبل أيام، أثارت هيفـاء وهبي جدلاً واسعاً بأحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بفستان أبيض يُشبه قميص النوم.

ونشرت هيفاء الصور وظهرت خلالها تتناول طعام الإفطار، وهو عبارة عن كراوسون مع مشروب ساخن.

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وما أثار الضجة حينها هو ملابس هيفاء وطريقة جلوسها، حيث ارتدت فستاناً أو قميص نوم أبيض، وجلست على أريكة منزلها بأريحية، وعلقت: (صباح الأمل، صباح الخير).

وبينما أشاد البعض بجمال هيفاء وعدم ظهور علامات التقدم بالسن عليها، هاجمها آخرون بسبب جرأتها في الملابس، واتهموها باللجوء إلى (الفوتوشوب) لتحسين صورها.

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بينما هاجمها آخرون بسبب تجاهلها أزمة حرائق الجزائر، وعدم إعلانها التضامن معهم، واستمرارها بالظهور بشكل مثير.

اعتزال هيفاء وهبي!

وقبل أسابيع، تصدر خبر اعتزال هيفاء حديث السوشيال ميديا وسط جدل واسع بين الناشطين.

وتحت هاشتاغ #اعتزال_هيفاء_وهبي، وقعت حالة من البلبلة إثر تداول الخبر ما بين من غرد وكأنه حقيقة، وآخرون طالبوا الفنانة بالخروج عن صمتها والرد بنفسها سواء بالتأكيد أو النفي.

ولم يتبين مصدر الخبر، لكنه انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في التعليقات: (احسن خبر وعقبال الفنانات الباقيات مافي الغنى والتعري خير ذنوب على الفاضي كل واحد وراه حساب وعقاب).

ولم تعلق الفنانة اللبنانية على الهاشتاغ ما يؤكد أن الأمر لا يعدُ كونه شائعة.

زينب فياض نسخة عن والدتها

وكانت زينب فياض، ابنة هيفاء قد فاجأت متابعيها بدرجة الشبه الكبيرة بينها وبين والدتها، وذلك بعدما كشفت لأول مرة عن وجهها كاملاً بعد تجميل أنفها.

ونشرت زينب فياض مجموعة صور عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، أظهرتها نسخة أخرى من والدتها، خاصة بعدما اعتمدت نفس درجة لون الشعر الأحمر وشكل والدتها في شخصية (كارما).

وسألت ابنة هيفاء وهبي متابعيها عن رأيهم بالنتيجة، واستخدمت أغنية والدتها (لو كنت) كخلفية موسيقية، وكأنها تسألهم هل أصبحت نسخة عنها أم لا؟

وكتبت في تعليقها: (أشعر شعور جيد بعد ما شلت اللصقات، هيدا اللوك كان فكرة ومكياج وابداع صديقتي اللي اصرّت عالشعر الاحمر).

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