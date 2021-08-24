هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها في المسبح والوشم على كتفها!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل من جديد بصورة، نشرتها وهي تسبح في إحدى البرك، مستمعةً بأجواء الشمس .

وأظهرت الصورة الجزء العلوي من جسد هيفاء وهبي، بينما كانت تعتمر قبعة كبيرة على رأسها، وبينّت الوشم على كتفها الأيمن .

وسبق هذه الصورة، أن لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار جمهورها، بعدما شاركتهم صوراً جديدة لها وهي تحت ضوء القمر.

ونشرت هيفاء وهبي عبر خاصية الستوري على حسابها عبر (انستجرام)، مجموعة من الصور، التقطتها في أحد المناطق في أوقات المساء، وظهرت في إحداها وهي تشير الى القمر، وتمسك بهاتفها، وترتدي فستاناً قصيراً.

هيفاء وهبي بقميص نوم!

وقبل أيام، أثارت هيفـاء وهبي جدلاً واسعاً بأحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بفستان أبيض يُشبه قميص النوم.

ونشرت هيفاء الصور وظهرت خلالها تتناول طعام الإفطار، وهو عبارة عن كراوسون مع مشروب ساخن.

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وبينما أشاد البعض بجمال هيفاء وعدم ظهور علامات التقدم بالسن عليها، هاجمها آخرون بسبب جرأتها في الملابس، واتهموها باللجوء إلى (الفوتوشوب) لتحسين صورها.

بينما هاجمها آخرون بسبب تجاهلها أزمة حرائق الجزائر، وعدم إعلانها التضامن معهم، واستمرارها بالظهور بشكل مثير.

اعتزال هيفاء وهبي!

هذا وقد تصدر خبر اعتزال هيفاء قبل بأيام، حديث السوشيال ميديا وسط جدل واسع بين الناشطين.

وتحت هاشتاغ #اعتزال_هيفاء_وهبي، وقعت حالة من البلبلة إثر تداول الخبر ما بين من غرد وكأنه حقيقة، وآخرون طالبوا الفنانة بالخروج عن صمتها والرد بنفسها سواء بالتأكيد أو النفي.

ولم يتبين مصدر الخبر، لكنه انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في التعليقات: (احسن خبر وعقبال الفنانات الباقيات مافي الغنى والتعري خير ذنوب على الفاضي كل واحد وراه حساب وعقاب).

ولم تعلق الفنانة اللبنانية على الهاشتاغ ما يُرجح أن الأمر لا يعدُ كونه شائعة.

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