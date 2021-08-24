فرحة إماراتية بعد إضاءة إسرائيل شوارع أبوظبي والأفوكادو في المغرب وأول وجبة "سبت" في البحرين! | وطن يغرد خارج السرب

كشفت إسرائيل عن اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الدول العربية التي طبعت معها مؤخراً في المجالين الزراعي والصناعي وذلك علاوة على عمليات “تطبيع اجتماعي” تنشط تحديدا في دول الخليج.

وقد أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة “الأفوكادو” في إسرائيل “مهادرين” عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة “الأفوكادو” في المغرب.

الأفوكادو في المغرب

وذكرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع “تويتر” أن قيمة الاستثمار في هذا المشروع تبلغ حوالي 9 ملايين دولار، حيث سيتمكن المغرب، بموجب هذه الشراكة من إنتاج 10.000 طن من “الأفوكادو” سنويا.

أعلنت اكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في اسرائيل مهادرين عن انطلاق مشروع لانتاج الافوكادو بالمغرب. تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/Clma9aYErL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 22, 2021

وجاء هذا الاتفاق الاقتصادي، الذي يضاف لاتفاقية التطبيع، بعد أن أطلقت شركتا طيران إسرائيليتان أولى رحلاتهما المنتظمة من إسرائيل إلى المغرب، في شهر يوليو الماضي.

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وقالت شركة “مهادرين”، إنها ستبدأ لأول مرة، زراعة الأفوكادو في المغرب، تلبيةً للطلب المتزايد باستمرار على الأطعمة فائقة الجودة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، شاؤول شيلح: “إن زراعة الأفوكادو في المغرب جزء من خطة أكبر لنكون قادرين على تزويد عملائنا الأوروبيين بسهولة أكبر من إسرائيل، من حيث الجغرافيا، ومن حيث التكاليف الأكثر تنافسية”.

ويتوقع شيلح، استلام الأرض من الحكومة المغربية قريبا من أجل الشروع في العمل، وقال: “هناك خطط لبدء الزراعة في مارس من العام 2022، ليكون المنتج متاحا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام”، وتابع: “يمكن توقع حصاد كامل في غضون خمس سنوات تقريبا”.

وسيعود هذا الاستثمار بفوائد اقتصادية كبيرة لإسرائيل، وهو ما يثير غضب الفلسطينيين ومناصريهم، إذ يأتي الاتفاق، في ظل نجاحات حققتها حركات المقاطعة وطالت بضائع وسلعا اقتصادية في كل من دول أوروبا وفي أمريكا الحليف الأكبر لإسرائيل.

استبدال الاضاءة في شوارع أبوظبي

وفي سياق التطبيع الاقتصادي، ذكر موقع “غلوبس” العبري، أن شركة “شيكون وبينوي” (الإسكان والبناء) الإسرائيلية، انتقلت إلى المرحلة الثانية في مناقصة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لاستبدال إضاءة الشوارع التي تستخدم تقنية “LED” والتي تبلغ قيمتها أكثر من 320 مليون دولار.

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وبحسب الموقع، فإن 8 شركات تخوض المناقصة في هذه المرحلة، من بينها شركة “EDF” الفرنسية العملاقة، وشركة السكك الحديدية الصينية، وتم دعوتهم لتقديم أوراق المناقصة الكاملة، وهذا المشروع يشمل تمويل وإقامة وتشغيل وصيانة أكثر من 135 ألف لمبة شارع تعمل عن طريق تقنيات “LED” التي توفر الطاقة في الشوارع البلدية والشوارع الواصلة بين المدن في أبو ظبي.

اجواء مدينة دبي في يوم السبت المبارك 👏 Shabbat Shalom from Dubai🤩 pic.twitter.com/1RHI65kZzn — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) August 21, 2021

وأشار الموقع العبري، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها شركة إسرائيلية مناقصة في الإمارات، حيث تمت عملية التسجيل للمناقصة عن طريق الفرع الإسرائيلي لمكتب استثمار أبو ظبي بمدينة تل أبيب، حيث من المتوقع أن تكون فترة العمل على المشروع المتوقعة 15 شهرًا، بالإضافة إلى 9 أشهر تنظيم، و10 أشهر تشغيل وصيانة.

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حفل الجالية اليهودية في البحرين

كما كُشف النقاب عن إقامة “حفل تقليدي” مع الجالية اليهودية من دول الخليج لاستقبال “يوم السبت”، ونشر موقع “إسرائيل في الخليج” صورة لبحرينيين وإسرائيليين، وكتب عليها :”استضافة أول وجبة سبت في مملكة البحرين منذ عام 1947″.

هذا المشهد هز مشاعرنا فهو يبشر بعودة الحياة اليهودية الى المنطقة وتحية احترام وتقدير🇧🇭على اجواء التسامح التي تنطلق من البحرين مع اعادة فتح كنيس يهودي في قلب المنامة ولاول مرة منذ 1947 . ناهيك عن نشر اجواء التعايش والتسامح وما احوج المنطقة اليها! https://t.co/CYM7NpOjhf — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 23, 2021

وعلقت إسرائيل على الحدث بالقول: “هذا ما يبدو عليه السلام الحقيقي الذي يربط الشعوب ويسد الفجوات ومن خلاله يتعرفون على ثقافات جديدة”، كما نشرت لقطات مصورة من داخل احتفال “وجبة السبت”، كما نشر الموقع لقطات لمدينة دبي تشمل “برج خليفة” وكتب عليها: “أجواء مدينة دبي في يوم السبت المبارك”.

لأول مرة في البحرين اقيم يوم أمس حفل تقليدي مع الجالية اليهودية من دول الخليج لاستقبال يوم السبت (الشابات) – هذا ما يبدو عليه السلام الحقيقي الذي يربط الشعوب ويسد الفجوات ومن خلاله يتعرفون على ثقافات جديدة @gulfjewish pic.twitter.com/4VvQ72WLSs — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 21, 2021

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