مشاجرة عنيفة بين لاعبي مارسيليا والجماهير تنتهي بإلغاء المباراة في الدوري الفرنسي (فيديو)

نشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي فريق مارسيليا وجماهير الفريق المنافس نيس الذي اقتحموا أرض الملعب وقاموا بالعراك بالأيدي، أدى ذلك إلى توقف المباراة خلال منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة.

لاعبو مارسيليا وجماهير نيس

وبدأ الشجار حينما ألقت جماهير أصحاب الأرض فريق نيس قوارير مياه على اللاعب ديميتري باييه لاعب فريق مارسيليا في الدقيقة ال75 من المباراة.

🎥 — اللقطة كاملة: جماهير نيس تقذف قارورة ماء على لاعب مارسيليا ديمتري باييت قام الأخير برد القارورة على جماهير نيس ونزلوا لارضية الملعب 🔥🔥 pic.twitter.com/XZLniKYeKX — عز (@MnbrMadrid5) August 22, 2021

أثناء محاولة تنفيذ ركلة ركنية حرة، ليرد الأخير بألقاء قارورة اتجاه المشجعين قبل أن يقتحم الجمهور أرض الملعب ويقومون بالاشتباك بالأيدي مع لاعبي فريق مارسيليا.

التحقيق في مباراة مارسيليا ونيس

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إنها ستبدأ بفتح تحقيق في أحداث مباراة نيس ومرسيليا في ال25 من شهر أغسطس من الشهر الجاري، بعد إلغاء المباراة يوم الأحد بسبب أحداث شغب الجماهير.

وبينت رابطة الدوري، أنها استدعت ممثلي بين الفريقين لحضور التحقيقات للوقوف على ملابسات أحداث أعمال الشغب بين لاعبي مرسيليا وجماهير نيس داخل الملعب.

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إلغاء المباراة

وقد ألغيت المباراة بين فريق نيس وغريمه مرسيليا في الدقيقة ال75، بعد المشاجرة بين لاعبي مرسيليا مع جماهير أصحاب الأرض التي اقتحمت أرض الملعب وإثارة أعمال الشغب.

وتوقفت المباراة لنحو 90 دقيقة بعد خروج كلا الفريقين من الملعب، قبل أن يعلن الحكم بنوا باستيان بإلغائها، رغم عودة فريق نيس الفرنسي إلى أرضية الملعب دون عودة لاعبي فريق مارسيليا.

وقد طلب رئيس نادي نيس من جماهير عبر مكبرات الصوت الهدوء وعدم إثارة أعمال الشغب، إلا أن فريق مرسيليا قد رفض العودة إلى المباراة من أجل اللعب.

😲 Фанаты «Ниццы» напали на игроков «Марселя» во время матча. Игру остановили, а потом присудили «Олимпику» техническое поражение 😳 Точно с логикой все в порядке? ➡ https://t.co/krZBrcnni9 pic.twitter.com/VfaF1RaOnu — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) August 23, 2021

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية “روكسانا مارسينيانو” عن أسفها لهذه الأحداث، قائلة: ” هؤلاء المشجعون لم يكن يفترض السماح لهم بحضور المباراة”، مضيفة: ” هذه الأحداث تشكل إهانة للرياضة ولكرة القدم”.

بينما استنكر رئيس بلدية نيس “كريستيان إستروسي” هذه الأحداث، قائلاً: ” هذا العنف غير مقبول ولا بعد أن تعاقب رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم المتسببين به والمسؤولين عنه”.

وكتب رئيس بلدية مراسيليا بنوا رايان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” فخور بفريقي لعدم قبوله بالمشاركة في هذه المهزلة”.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق مرسيليا في المركز التاسع من ترتيب الدوري الفرنسي برصيد أربع نقاط، بينما جاء منافسه نيس في المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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