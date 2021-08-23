ماذا ترك ميسي داخل غرفة الملابس بعد الرحيل عن برشلونة؟!

ترك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، قائد فريق برشلونة السابق عقب إعلان إدارة الفريق الكتالوني السماح للبرغوث بالرحيل والفشل في تجديد عقده معه، شيئًا خاصة له داخل غرفة الملابس وعدد من الأشياء الأخرى الغير الثمينة.

ميسي والجائزة الخاصة

وكشف صحيفة “آس” الإسبانية، بأن اللاعب ليونيل ميسي لم يأخذ جميع أغراضه من خزانته الخاصة به داخل غرفة الملابس بنادي برشلونة، نظرًا لأن بعضها كان كبير الحجم ويصعب أخذها.

وذكرت الصحيفة، إن من بين الأشياء التي تركها ميسي داخل خزانته بغرفة الملابس هي نجمة كبيرة تحصل عليها اللاعب في بطولة أس خوان غامبر الودية عام 2018 ضد منافسه بوكا جونيور البرازيلي بعد إحرازه هدفًا في ذلك اللقاء.

ماوريسيو بوكيتينو عن ليونيل ميسي :

قد يخوض أول مباراة له مع باريس سان جيرمان أمام ريمس الأسبوع المقبل 🔥🚨🚨🚨 pic.twitter.com/cPBpAYnvzp — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) August 21, 2021

وأضحت، أن السبب وراء ترك ميسي تلك الجائزة التي حصل عليها هو لكبر حجمها فهي عبارة عن نجمة كبيرة، إلى جانب تركه لعدد من الأشياء الغير الثمينة بالنسبة له.

وقد قام البرغوث ميسي بزيارة سريعة لغرفة تغيير الملابس من أجل جمع أغراضه التي لم يأخذها، فقد كان يرغب في البقاء مع صفوف فريق برشلونة الإسباني.

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برشلونة ورحيل ميسي

وأعلن نادي برشلونة بشكل مفاجئ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بيان رسمي له، جاء فيه: ” ميسي لن يستمر مع الفريق الكتالوني”.

وبين البيان، أن العراقيل الاقتصادية والهيكلية حالت دون بقاء ميسي مع نادي برشلونة، مقدمة الشكر للاعب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها داخل أسوار النادي لمدة عقدين من الزمن.

باريس سان جيرمان والتعاقد

وفي غضون أيام قليلة على رحيله عن ناديه برشلونة، أعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى عام 2023 مع خيار إضافي لتمديد عقده لموسم آخر، دون الكشف عن قيمة الصفقة المالية.

ليكيب: مبابي منبهر بما يقدمه ميسي في تدريبات بي إس جي.. ليو أظهر تنافسية وروح كبيرة جعلت الجميع ينبهر بما يقدمه وتحديدًا مبابي الذي صاح منبهرًا في إحدى المرات: "يا رفاق .. إنه ليو ميسي" ⚽️ pic.twitter.com/cxhrvf3jMU — Yallakora (@Yallakoranow) August 21, 2021

وأفادت تقارير فرنسية، بأن قيمة صفقة باريس سان جيرمان مع ميسي والانتقال الحر إلى صفوف الفريق الباريسي، قد بلغت 40 مليون يورو كراتب سنوي.

يذكر أن البرغوث ميسي لم يظهر بعد في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان خلال منافسات الدوري الفرنسي الذي بدء منذ نحو أسبوعين من الآن، بسبب عدم جاهزيته رغم الاحتمالات المتوقعة بأن يشارك في المباراة القادمة ضد فريق ريمس.

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