مرتضى منصور يخاطب لاعبي الزمالك برسالة حماسية مع قرب حسم لقب الدوري المصري

وجه رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور رسالة حماسية إلى لاعبي نادي الزمالك المصري مع قرب الفريق من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

مرتضى منصور وتغريدته

وقال مرتضى منصور تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” شدوا حيلكم يا أبطال قربتم من حصد بطولة غالية بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم إن شاء الله وتسعدوا جماهيركم”.

شدوا حيلكم يا ابطال قربتم من حصد بطولة غالية بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم أن شاء الله وتسعدوا جماهيركم .

وسأكون اسعد الزملكاويه بهذا اللقب لانى اعتبره رد اعتبار لي ولابنائي لأننا الذين وفقنا الله في اختيار هؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم ليس في كرة القدم فقط ولكن في كل الالعاب الجماعية — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) August 21, 2021

وأردف منصور، ” سأكون أسعد الزملكاوية بهذا اللقب، لأني اعتبره رد اعتبار لي ولأبنائي الذين وفقهم الله في اختيار هؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم وليس فقط في كرة القدم، بل في كل الألعاب الجماعية”.

مرتضى منصور والعزل

وقد أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، عزل المستشار مرتضى منصور ومجلسه عن إدارة نادي الزمالك في شهر نوفمبر عام 2020، بسبب توجيه تهم فساد إداري ومالي إلى جانب تهجمه على عدد من الشخصيات الرياضية ومؤسساتهم الإعلامية مستغلاً بذلك قناة الزمالك.

وقد تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك المصري برئاسة حسن لبيب، إلى حين إجراء الانتخابات لانتخاب مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك المصري.

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وأصدر الوزير صبحي، بحق مرتضى منصور بمنعه من أي مزاولة للنشاط الرياضي لمدة أربع سنوات، إلا أن الأخير قد تقدم بقرار طعن في محكمة القضاء المصري وتمكن من اسقاط ذلك القرار.

تأجيل طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة الزمالك لـيوم 29 أغسطس pic.twitter.com/XDmU4aPTHw — 𝙕𝘼𝙈𝘼𝙇𝙀𝙆 𝙋𝘼𝙂𝙀 ⁦🏹 (@Zamaleksc1911) August 15, 2021

ويحاول المستشار منصور من خلال الدعوى القضائية الذي رفعها على وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية بشأن قرار عزله، كان أخرها تأجيل قرار الطعن حتى نهاية شهر أغسطس الجاري للنظر في ذلك دعوته المقدمة.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري بعد فوزه الأخير على سيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد قبيل جولتين على نهاية منافسات الدوري وقرب حسم اللقب برصيد 76 نقطة.

يليه في وصافة الترتيب فريق الأهلي حامل اللقب السابق برصيد 72 نقطة، أما في المركز الثالث جاء فريق سموحة برصيد 50 نقطة.

بيراميدز والمصري البورسعيدي

وفي رابع الترتيب آتى فريق بيراميدز برصيد 49 نقطة متساويًا بذلك مع فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس بنفس الرصيد مع فريق بيراميدز.

وفي المركز السادس جاء فريق الاتحاد السكندري برصيد 44 نقطة، يليه في سابع الترتيب فريق إنبي برصيد 43 نقطة، أما في المركز الثامن آتى فريق طلائع الجيش برصيد 40 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد 32 مباراة pic.twitter.com/tnD04cImtm — hA⁦Ⓜ️⁩AdA⁦⁦⁦🌐⁦ (@Drinkcoffee77) August 20, 2021

وجاء في المركز التاسع من جدول الترتيب فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 38 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق المقاولون العرب بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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