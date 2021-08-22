انتر ميلان يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بفوز نظيف على جنوى (شاهد)

نجح فريق انتر ميلان من تحقيق الفوز على منافسه جنوى برباعية نظيفة دون رد، في أولى مواجهات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للدرجة الممتازة.

انتر ميلان والرباعية النظيفة

ودخل فريق الانتر ميلان المباراة بالقوة والسيطرة، ليحرز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال6 عن طريق ميلان شكرينيار برأسية بعد ركنية ثابتة سكنت داخل شباك مرمى جنوى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال14 عن طريق هاكان تشالهان أوغلو بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء، وسجل أرتورو فيدال الهدف الثالث في الدقيقة ال74 في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب على يمين شباك مرمى الفريق المنافس.

وحسم فريق انتر ميلان الهدف المباراة بهدف قاتل في الدقيقة ال87 من المباراة برأسية كروية سددها اللاعب إدين دجيكو بعد عرضية جميلة، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة دون رد.

تشكيلة فريق انتر ميلان

ولعب المدير الفني لفريق انتر ميلان “سيموني إنزاغي” في تشكيلة أساسية أمام فريق جنوى، حيث كان في حراسة المرمى اليكس كورداز.

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أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دينزل دومفريس، فيديريكو ديماركو، أليساندرو باستوني، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، أرتورو فيدال، إيفان بيريشيتش.

وفي دفاع الفريق كان في التشكيلة الأساسية كلاً من: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

تشكيلة فريق جنوى

ودخل المدرب دافيدي بالارديني في تشكيلة أساسية أمام مواجهة جنوى، حيث تواجد في حراسة المرمى سالفاتوري سيريغو.

بينما في دفاع الفريق لعب كلاً من: زينهو فانهيوسدين، ستيفانو سابيلي، دومينيكو كريتشيتو، أما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، هيرناني، نيكولو روفيلا، فالون بهرامي، مانولو بورتانوفا.

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وجاء في دفاع الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، غوران بانديف، أليكسندر بوكسا، ماتيا ديسترو.

وبهذا الفوز تحصل فريق الانتر ميلان على أولى النقاط الثلاثة الثمينة، ليتصدر ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، بينما احتل الفريق المنافس جنوى في أدنى الترتيب عقب تلك الخسارة الثقيلة، وسيواجه الانتر ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا ضمن الجولة الثانية من منافسات الموسم الجاري.

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