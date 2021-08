الدوحة تضع جو بايدن في موقف محرج على الهواء مباشرة.. ماذا حدث؟

تسببت العاصمة القطرية الدوحة في تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي تمت فيه مناقشة الوضع في أفغانستان.

اللقاء الذي تم نشره على موقع البيت الأبيض على الانترنت، كان بايدن يرد فيه على سؤال حول مشاركة واشنطن في ضمان الأمن في مطار كابول.

ليصرح الرئيس الأمريكي بأن السلطات الأمريكية كانت في اتصال دائم مع قيادة طالبان في عاصمة أفغانستان، وكذلك في “داهو”، عاصمة قطر.

وبحسب ما نشر موقع البيت الأبيض فإن الرئيس يقصد الدوحة.

بالإضافة لذلك وقع بايدن في موقف آخر محرج عندما نسي سؤالا، ليطلب الحضور من المحاور إعادة طرح السؤال.

يذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن بأسماء البلدان والرؤوساء.

حيث أخطأ في إحدى المرات بين ليبيا وسوريا، والعراق وإيران، ومرة أخرى بين ترامب وأوباما.

واستغل حمد المرزوقي الكاتب الإماراتي السقطة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي مغرداً على تويتر :” داهو عاصمة قطر وسلامتكم “.

والجمعة قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة، لا سيما آخر المستجدات في أفغانستان.

اقرا أيضاً: “إسرائيل” تزعم: قطر “ضللت” الأمريكيين في المحادثات المتعلقة بالحكومة الأفغانية وطالبان!

وأضاف بيان للديوان الأميري أن الجانبين أكدا “ضرورة حماية المدنيين والانتقال السلمي للسلطة وتخفيف حدة التوتر، وصولا إلى حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار، لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني”.

وحسب البيان، فقد أعرب الرئيس الأميركي عن شكره لدولة قطر “على إسهامها في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها في عملية السلام في أفغانستان”.

من جهته قال البيت الأبيض إن بايدن شكر الشيخ تميم على “الدعم السخي” الذي قدمته بلاده مع قيام واشنطن بإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان.

اقرا أيضاً: فيديو يظهر قوات قطرية وهي تجلي مواطنين أفغان وصحفيين ودبلوماسيين من مطار كابل

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن قال إن الجسور الجوية “لم تكن ستتاح دون الدعم المبكر من قطر”.

هذا وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن عمليات الإجلاء من أفغانستان مستمرة، وأضافت -في تغريدة على تويتر- أنه خلال 72 ساعة الماضية تم إجلاء أكثر من 300 شخص، معظمهم طالبات، وأكثر من 200 إعلامي.

I can only speak on Qatar evacuation missions, they will continue!

In the past 72 hours we evacuated over 300 mostly female students & over 200 media personnel; many of them with their families & kids who are now safe in comfortable accommodation in Doha. https://t.co/0F6yeFFDPX pic.twitter.com/L6IAoVraNS

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) August 20, 2021