الدوحة تضع جو بايدن في موقف محرج على الهواء مباشرة.. ماذا حدث؟

تسببت العاصمة القطرية الدوحة في تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي تمت فيه مناقشة الوضع في أفغانستان.

اللقاء الذي تم نشره على موقع البيت الأبيض على الانترنت، كان بايدن يرد فيه على سؤال حول مشاركة واشنطن في ضمان الأمن في مطار كابول.

ليصرح الرئيس الأمريكي بأن السلطات الأمريكية كانت في اتصال دائم مع قيادة طالبان في عاصمة أفغانستان، وكذلك في “داهو”، عاصمة قطر.

وبحسب ما نشر موقع البيت الأبيض فإن الرئيس يقصد الدوحة.

بالإضافة لذلك وقع بايدن في موقف آخر محرج عندما نسي سؤالا، ليطلب الحضور من المحاور إعادة طرح السؤال.

يذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن بأسماء البلدان والرؤوساء.

حيث أخطأ في إحدى المرات بين ليبيا وسوريا، والعراق وإيران، ومرة أخرى بين ترامب وأوباما.

واستغل حمد المرزوقي الكاتب الإماراتي السقطة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي مغرداً على تويتر :” داهو عاصمة قطر وسلامتكم “.

داهو عاصمة قطر وسلامتكم 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 22, 2021

بايدن يشكر أمير قطر على جهوده

والجمعة قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة، لا سيما آخر المستجدات في أفغانستان.

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وأضاف بيان للديوان الأميري أن الجانبين أكدا “ضرورة حماية المدنيين والانتقال السلمي للسلطة وتخفيف حدة التوتر، وصولا إلى حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار، لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني”.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.https://t.co/a0ULgaXIVg — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 20, 2021

وحسب البيان، فقد أعرب الرئيس الأميركي عن شكره لدولة قطر “على إسهامها في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها في عملية السلام في أفغانستان”.

من جهته قال البيت الأبيض إن بايدن شكر الشيخ تميم على “الدعم السخي” الذي قدمته بلاده مع قيام واشنطن بإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان.

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وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن قال إن الجسور الجوية “لم تكن ستتاح دون الدعم المبكر من قطر”.

هذا وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن عمليات الإجلاء من أفغانستان مستمرة، وأضافت -في تغريدة على تويتر- أنه خلال 72 ساعة الماضية تم إجلاء أكثر من 300 شخص، معظمهم طالبات، وأكثر من 200 إعلامي.

I can only speak on Qatar evacuation missions, they will continue! In the past 72 hours we evacuated over 300 mostly female students & over 200 media personnel; many of them with their families & kids who are now safe in comfortable accommodation in Doha. https://t.co/0F6yeFFDPX pic.twitter.com/L6IAoVraNS — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) August 20, 2021

وأضافت أن العديد منهم كانوا برفقة عائلاتهم وأطفالهم، وأصبحوا آمنين في أماكن إقامتهم بالدوحة.

وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات في أفغانستان.

وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن شكر نظيره القطري على مساعدة الدوحة في تسهيل العبور الآمن عن طريق قطر للمواطنين الأميركيين، وموظفي السفارة في كابل، والأفغان المعرضين للخطر. وأضافت أن بلينكن أشاد بالشراكة القوية مع قطر لتعزيز الأمن الإقليمي.

ومن جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية القطري بحث مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، حيث أكد الوزير القطري أهمية السعي لتسوية شاملة تضمن انتقالا للسلطة.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها نسقت مع الحكومة القطرية لإجلاء صحفيين أفغان وعائلاتهم خارج كابل.

وأشارت إلى أن عمليات الإجلاء شملت صحفيين أفغان يعملون لدى نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال.

وأضافت أن الصحف الثلاث وجهت دعوات إلى الإدارة الأميركية والبيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية لتسهيل إجلاء الصحفيين الأفغان بمساعدة دولة قطر.

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وقال مكتب الاتصال الحكومي في قطر، إن الدوحة تعمل مع الأمم المتحدة وواشنطن والشركاء الدوليين لتأمين ممر آمن للمدنيين والصحفيين والدبلوماسيين إلى خارج أفغانستان.

وأشار المكتب إلى أن القوات المسلحة القطرية بدأت إجلاء مئات المدنيين الأفغان، ومن بينهم عائلات ونساء وأطفال وأكاديميون وصحفيون.

وأضاف أن الدوحة ترى أن التسوية السياسية الشاملة التي تضمن الاستقرار والأمن في أفغانستان لن تتحقق إلا عبر الدبلوماسية والحوار.

كما شددت قطر على أهمية التوصل سريعا إلى هذه التسوية مع الحفاظ على المكتسبات وعدم المساومة على أمن الشعب الأفغاني.

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