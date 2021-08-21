نوال الزغبي بإطلالة جريئة في أغنيتها الخليجية الجديدة ومتابعون: استعراض للجسم فقط!

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، برومو كليب أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية والتي تحمل اسم (عليه ابتسامة)، وذلك عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام).

(استعراض للجسم فقط)

وظهرت نوال بالكليب الذي علقت عليه بكلمة (قريباً)، بحمام السباحة، عارية الصدر والكتفين، ولم يتبين ماذا كانت ترتدي تحت الماء.

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وتعرضت الفنانة اللبنانية لموجة انتقادات بسبب اتهامها بتجاهل سلسلة الأزمات التي تتعرض لها لبنان، والاستمرار في طرح الأعمال الفنية، بينما هاجم آخرون جرأتها في الظهور.

وجاء في التعليقات: (استعراض للجسم وشكل فقط).

وكتب آخر: (لبنان في حاله طارئه مو وقت الرومانسيه الآن).

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وسخر آخر من نوال معقباً: (ليش هاي لسا في حدا بيستناها و يستنى اعمالها).

ووصفها آخر بالرقاصة، وكتب مؤيداً السابق: (أحلى شي فيها إنها مصرة على الفشل).

نوال الزغبي وأزمة الموريكس ديور

وأغنية (عليه ابتسامة) من ألبوم نوال الجديد (عكس الطبيعية)، وهي من كلمات الشاعر الإماراتي محمد القاسمي وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، والكليب من إخراج فادي حداد.

المفارقة أن نوال الزغبي أعلنت قبل أيام عن اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة موريكس ديور هذا العام، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان.

وقالت الفنانة اللبنانية حينها في تغريدة عبر (تويتر): (لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير).

لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021

نوال الزغبي: هيدا شغلي

وأثارت نوال الزغبي موجة انتقادات حينها، واتهمها البعض بالتناقض، لأنها كانت لا تزال تحتفل بنجاح أغنيتها (ارقص) بينما يعاني بلدها ظروفاً صعبة أيضاً.

لتعود نوال وترد في تغريدة جديدة جاءت في معرض إجابتها على أحد المهاجمين: (هيدا شغلي! مش عم بحتفل! متلي متل اي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!).

هيدا شغلي!!!! مش عم بحتفل!!!! متلي متل اي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة!!! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا!!!! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!!!!

وشكرا https://t.co/bLlp73bL8v — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021

هذا وقد قتل 20 شخصاً الأسبوع الماضي في لبنان، وأصيب نحو 80 في انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار، في حادثة دموية تزيد معاناة الشعب اللبناني، وأعادت للأذهان مشهد انفجار مرفأ بيروت الذي لم يغب أصلا عنهم.

#صور📸 خزان البنزين الذي انفجر في بلدة التليل في منطقة #عكار شمال #لبنان فجراً، وأدى لمقتل 20 وإصابة 80 آخرين في كارثةٍ جديدة تزيد مأساة اللبنانيين . pic.twitter.com/Sa1uNzl1bK — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 15, 2021

(اللي بعينو يحسدنا يتشطر ويقلدنا)

وكانت نوال الزغبي قد تصدرت التريند في لبنان والدول العربية بأغنيتها الجديدة (أرقص)، والتي حققت أرقاماً قياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نوال مقطعي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، من كواليس تصوير فيديو كليب (أرقص)، ظهرت خلالهما وهي ترقص مرتدية فستاناً أسود مفتوح وآخر توتي طويل.

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وأرفقت نوال تعليقاً على مقطع منهما، بكلمات من الأغنية وكتبت: (واللي بعينو بيحسدنا يتشطر ويقلدنا).

وحسد المقطعان أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

كما اقترب عدد مشاهدات أغنية ارقص لنوال الزغبي عبر (يوتيوب) من ثلاثة ملايين.

مايا دياب تبارك لنوال الزغبي

هذا وقد عبّرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن اعجابها بأغنية(​أرقص​) ​لنوال الزغبي​، وكتبت عبر حسابها الخاص على (تويتر): (الناس مشغولة بالامور الحياتية الصعبة وانا منن بس تآخد بريك قلت خليني”أرقص”على غنية نوال الجديدة.. مبرووووووك النجمة الذهبية الغنية الحلوة).

الناس مشغولة بالامور الحياتية الصعبة وانا منن بس تآخد بريك قلت خليني #أرقص على غنية نوال الجديدة ..مبرووووووك النجمة الذهبية الغنية الحلوة @NawalElZoghbi — Maya Diab (@mayadiab) July 26, 2021

واعتبرت نوال الزغبي الأغنية، تحدياً للظروف التي يعيشها الوطن العربي بشكل عام، ولبنان بشكل خاص، وكتبت بتغريدة عبر (تويتر): (مع كل الظروف اللي عم نمرق فيها دائما بحاجة لفسحة أمل وسعادة).

وتابعت نوال الزغبي: (اغنية ارقص هيي طاقة إيجابية بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الأحزان وأعباء الحياة).

مع كل الظروف اللي عم نمروء فيها دائما بحاجة لفسحة امل وسعادة🙏❤️

اغنية #ارقص هيي طاقة إيجابية ❤️

بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الاحزان واعباء الحياة https://t.co/2LKxcyirXY pic.twitter.com/HFyNGeB47Z — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 23, 2021

وأرفقت نوال تغريدتها بصورة غريبة أثارت الجدل بين متابعيها، وبدت فيها بوجه أكثر امتلاءً، وكأنها خضعت لعملية تجميل جديدة.

أحلام تبارك لنوال الزغبي

كما باركت الفنانة الإماراتية أحلام لنوال بمناسبة طرح (ارقص)، وأعادت نشر تغريدة الفنانة اللبنانية وعلقت: (مبروك الكليب الجديد نوال الزغبي ارقص).

مبروك الكليب الجديد #نوال_الزغبي_ارقص https://t.co/dmKEX7ciqp — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

لتعيد نوال نشر ما كتبته أحلام معلقة: (شكرا يا ملكة).

كذلك، دعمت الفنانة اليسا، الزغبي عبر حسابها الشخصي على (تويتر)، وكتبت: (خليكي دايما عكس الطبيعة النجاح ما بيحب الناس العاديين.. ‏مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب).

خليكي دايما #عكس_الطبيعة! 😁

النجاح ما بيحب الناس العاديين 😉

مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب@NawalElZoghbi — Elissa (@elissakh) July 14, 2021

وأغنية (ارقص) من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، وأخرج الكليب فادي حداد.

ويتضمن ألبوم (عكس الطبيعة) لنوال الزغبي 4 أغنيات، إثنتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة الخليجية وهي (عليه ابتسامة)، وتم تصويرهم جميعاً على طريقة الفيديو كليب.

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