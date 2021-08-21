نوال الزغبي بإطلالة جريئة في أغنية "عليه ابتسامة"
نوال الزغبي بإطلالة جريئة في أغنية "عليه ابتسامة"
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نوال الزغبي بإطلالة جريئة في أغنيتها الخليجية الجديدة ومتابعون: استعراض للجسم فقط!

كتب أنس السالم
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طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، برومو كليب أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية والتي تحمل اسم (عليه ابتسامة)، وذلك عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام).

(استعراض للجسم فقط)

وظهرت نوال بالكليب الذي علقت عليه بكلمة (قريباً)، بحمام السباحة، عارية الصدر والكتفين، ولم يتبين ماذا كانت ترتدي تحت الماء.

وتعرضت الفنانة اللبنانية لموجة انتقادات بسبب اتهامها بتجاهل سلسلة الأزمات التي تتعرض لها لبنان، والاستمرار في طرح الأعمال الفنية، بينما هاجم آخرون جرأتها في الظهور.

وجاء في التعليقات: (استعراض للجسم وشكل فقط).

وكتب آخر: (لبنان في حاله طارئه مو وقت الرومانسيه الآن).

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وسخر آخر من نوال معقباً: (ليش هاي لسا في حدا بيستناها و يستنى اعمالها).

ووصفها آخر بالرقاصة، وكتب مؤيداً السابق: (أحلى شي فيها إنها مصرة على الفشل).

نوال الزغبي وأزمة الموريكس ديور

وأغنية (عليه ابتسامة) من ألبوم نوال الجديد (عكس الطبيعية)، وهي من كلمات الشاعر الإماراتي محمد القاسمي وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، والكليب من إخراج فادي حداد.

المفارقة أن نوال الزغبي أعلنت قبل أيام عن اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة موريكس ديور هذا العام، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان.

وقالت الفنانة اللبنانية حينها في تغريدة عبر (تويتر): (لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير).

نوال الزغبي: هيدا شغلي

وأثارت نوال الزغبي موجة انتقادات حينها، واتهمها البعض بالتناقض، لأنها كانت لا تزال تحتفل بنجاح أغنيتها (ارقص) بينما يعاني بلدها ظروفاً صعبة أيضاً.

لتعود نوال وترد في تغريدة جديدة جاءت في معرض إجابتها على أحد المهاجمين: (هيدا شغلي! مش عم بحتفل! متلي متل اي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!).

هذا وقد قتل 20 شخصاً الأسبوع الماضي في لبنان، وأصيب نحو 80 في انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار، في حادثة دموية تزيد معاناة الشعب اللبناني، وأعادت للأذهان مشهد انفجار مرفأ بيروت الذي لم يغب أصلا عنهم.

 

(اللي بعينو يحسدنا يتشطر ويقلدنا)

وكانت نوال الزغبي قد تصدرت التريند في لبنان والدول العربية بأغنيتها الجديدة (أرقص)، والتي حققت أرقاماً قياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نوال  مقطعي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، من كواليس تصوير فيديو كليب (أرقص)، ظهرت خلالهما وهي ترقص مرتدية فستاناً أسود مفتوح وآخر توتي طويل.

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وأرفقت نوال تعليقاً على مقطع منهما، بكلمات من الأغنية وكتبت: (واللي بعينو بيحسدنا يتشطر ويقلدنا).

وحسد المقطعان أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

كما اقترب عدد مشاهدات أغنية ارقص لنوال الزغبي عبر (يوتيوب) من ثلاثة ملايين.

مايا دياب تبارك لنوال الزغبي

هذا وقد عبّرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن اعجابها بأغنية(​أرقص​) ​لنوال الزغبي​، وكتبت عبر حسابها الخاص على (تويتر): (الناس مشغولة بالامور الحياتية الصعبة وانا منن بس تآخد بريك قلت خليني”أرقص”على غنية نوال الجديدة.. مبرووووووك النجمة الذهبية الغنية الحلوة).

واعتبرت نوال الزغبي الأغنية، تحدياً للظروف التي يعيشها الوطن العربي بشكل عام، ولبنان بشكل خاص، وكتبت بتغريدة عبر (تويتر): (مع كل الظروف اللي عم نمرق فيها دائما بحاجة لفسحة أمل وسعادة).

وتابعت نوال الزغبي: (اغنية ارقص هيي طاقة إيجابية بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الأحزان وأعباء الحياة).

وأرفقت نوال تغريدتها بصورة غريبة أثارت الجدل بين متابعيها، وبدت فيها بوجه أكثر امتلاءً، وكأنها خضعت لعملية تجميل جديدة.

أحلام تبارك لنوال الزغبي

كما باركت الفنانة الإماراتية أحلام لنوال بمناسبة طرح (ارقص)، وأعادت نشر تغريدة الفنانة اللبنانية وعلقت: (مبروك الكليب الجديد نوال الزغبي ارقص).

لتعيد نوال نشر ما كتبته أحلام معلقة: (شكرا يا ملكة).

كذلك، دعمت الفنانة اليسا، الزغبي عبر حسابها الشخصي على (تويتر)، وكتبت: (خليكي دايما عكس الطبيعة النجاح ما بيحب الناس العاديين.. ‏مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب).

وأغنية (ارقص) من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، وأخرج الكليب فادي حداد.

ويتضمن ألبوم (عكس الطبيعة) لنوال الزغبي 4 أغنيات، إثنتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة الخليجية وهي (عليه ابتسامة)، وتم تصويرهم جميعاً على طريقة الفيديو كليب.

 

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