نجيب ساويرس يقترح استضافة لاجئين أفغان في مصر ويثير ضجة واسعة

أثار رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، جدلاً واسعاً، بعد اقتراحه إمكانية استضافة عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر.

وقال نجيب ساويرس في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم “طالبان” في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!).

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2021

اقتراح نجيب ساويرس يثير ضجة واسعة

وأثار اقتراح رجل الأعمال المصري ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما رحب المصريون باستضافة اللاجئين الأفغان، وقال أحدهم :” مكن لو انت تتولي اقامتهم وعملهم مع تكلفة الإجراءات لإقامتهم في مصر. هم ناس يعملون بجديه وكفاءة”.

ممكن لو انت تتولي اقامتهم وعملهم مع تكلفة الإجراءات لإقامتهم في مصر. هم ناس يعملون بجديه وكفاءه — Dr. Emadeldin Farahat (@Matadour) August 20, 2021

فيما انتقد مغرد اخر اقتراح نجيب ساويرس قائلاً له :” كفاية خطاب الكراهية بقى. بقينا شعب بيكره حتى نفسه. المصريين مرحب بيهم في اكتر بلدان العالم و بيزعلوا لما يعيشوا في بلد بتعاملهم بتفرقه او شعبها عاوزهم يرحلوا. ليه مش طايقين ضيوفنا؟

كفايه خطاب الكراهيه بقى. بقينا شعب بيكره حتى نفسه. المصريين مرحب بيهم في اكتر بلدان العالم و بيزعلوا لما يعيشوا في بلد بتعاملهم بتفرقه او شعبها عاوزهم يرحلوا. ليه مش طايقين ضيوفنا؟ — Mostafa tolba (@Mtolba001) August 20, 2021

وفي وقت سابق، أفادت كلاريسا وارد مراسلة شبكة CNN في كابول، أنه لم تغادر أي رحلة طيران العاصمة الأفغانية لمدة امتدت لثماني ساعات على الأقل، يوم الجمعة.

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وأخبر جنود قرب مدرج مطار حامد كرزاي مراسلة الشبكة الامريكية أن هناك 10 آلاف شخص تم تجهيزهم للمغادرة، لكنهم غير قادرين على المغادرة لأنه لا يوجد مكان يطيرون إليه، لأن قطر ترفض قبول المزيد من الأفغان لأنهم وصلوا إلى طاقتهم الاستيعابية.

كانت دول أخرى قد عرضت استضافة اللاجئين الأفغان مؤقتًا، منها ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وأوغندا.

الإمارات تستضيف لاجئين أفغان بشكل موقت

وكشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة الأميركية، ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.

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كما من المقرر أن يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابل خلال الأيام القادمة، على متن طائرات أميركية.

و أعلنت الوزارة أن اللاجئين الأفغان سيبقون في البلاد لمدة 10 أيام.

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