تفاصيل زيارة عباس كامل المفاجئة لإسرائيل والسيسي يدعو نفتالي بينيت لزيارة مصر

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي وصل اليوم، لإسرائيل، في زيارة “مفاجئة”.

هذا وبحسب وكالة “الأناضول” قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب ل، إن كامل وجّه دعوة رسمية لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة القاهرة”.

وقال في هذا الصدد “وجّه الوزير كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت, باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة”.

وأضاف البيان، إن اللقاء “بحث الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية؛ كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة”.

وعقب اجتماعه بـ”بينيت” توجّه كامل لمدينة رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتقوم مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

عباس كامل في القدس

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، يزور القدس اليوم الأربعاء، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، لبحث تثبيت التهدئة، بعد إطلاق صواريخ الاثنين الماضي من قطاع غزة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن “رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يتوجه اليوم إلى القدس لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني غانتس، على خلفية إطلاق الصواريخ من غزة، ومحاولة تثبيت اتفاق تهدئة طويلة الأمد”.

اقرأ أيضاً: صحيفة لبنانية تسلط الضوء على عباس كامل الرجل الثاني في مصر وما وراء الكواليس

وأوضحت الفناة الإسرائيلية، نقلا عن مصادرها، أن “عباس كامل سيتوجه عقب لقائه بينيت إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس”، مؤكدة أنه “لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة”.

وأفادت قناة “كان” الرسمية، الاثنين الماضي أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت ونيرعام وإيبيم وإيرز.

فيما نشرت القناة مقطع فيديو يوثق عملية اعتراض القبة الحديدة أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مستوطنة سديروت.

صواريخ المقاومة

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على “تويتر”: “في أعقاب الإبلاغ عن عملية الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها مقاتلو سلاح الجو الإسرائيلي”.

في هذه السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، إن الرد على الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة سيكون في الوقت والمكان المناسبين.

مؤكدا أنه عقد جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة، برفقة وزير الدفاع بيني غانتس، وشدد خلالها على أن هدف بلاده يتمثل في توفير الأمن للمستوطنين في منطقة غلاف غزة.

وأوضح نفتالي بينيت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل في الوقت والمكان المناسبين، مشيرا إلى أن العنوان في قطاع غزة هو حركة “حماس”، وليس جهات أخرى غيرها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك