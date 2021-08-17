هل يحكم صدام حفتر ليبيا؟.. تقرير استخباراتي يثير الجدل ويحذره من السفر إلى الأردن

سلط تقرير لدورية “JaFaJ” المتخصصة في استخبارات الشرق الأوسط، الضوء على الوضع الليبي ومستقبل ليبيا في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، وإمكانية سيطرة صدام حفتر نجل خليفة على حكم ليبيا.

ليبيا في عهد دوتالد ترامب

ولفت التقرير في بدايته إلى أن خسارة ترامب في انتخابات عام 2020، أحدثت الكثير من التغيير في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شمال إفريقيا، بينما لم يحظ ترامب بفرصة فعل الكثير في ليبيا خلال فترة ولايته الأولى، وعلقت مصادر في JaFaJ على هذه الملاحظة بقولها “كان لديه خطط لذلك”.

وفي هذا السياق قال مصدر مقرب من الدائرة المقربة من ترامب إن “خطة ترامب في ليبيا كانت بسيطة – أراد خروج حكومة الإخوان المسلمين وحكومة مستقرة لتحل محلها”.

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وأضاف المصدر: “لهذا تدخلت تركيا في ليبيا بمساعدة الأوروبيين، وكانت القوات التركية تحاول تأمين ليبيا للإخوان المسلمين قبل أن يخصص ترامب الوقت لطردهم”.

سياسة بايدن تجاه ليبيا

وقال مصدر استخباراتي غربي ان “سياسة بايدن تجاه ليبيا ليست جديدة ،” إنها في الواقع سياسة أوباما “. وأضاف المصدر أن “بايدن يريد الإبقاء على الوضع الراهن دون تغيير ومواصلة العمل على كلا الطرفين ضد الوسط”.

وأضاف المصدر أنه “في اللحظة التي تم فيها تنصيب بايدن ، عادت السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى سياسات أوباما ، مما يجعل من الآمن الافتراض أن إدارة بايدن لن تشجع أي شكل من أشكال التسوية النهائية في ليبيا بل على الإبقاء على الوضع كما هو”.

كما أفاد مصدر استخباراتي من إحدى دول الخليج العربي بما يلي: “لقد عملنا بجد وقدمنا ​​دعمًا ومالًا متعمقًا على أمل إبعاد الإخوان المسلمين عن ليبيا. للأسف، لم نتمكن من ذلك لأن جهازًا من الدول الغربية يدعمهم، لكن لا يمكننا التخلي عن ذلك. إذا توقفنا عن دعم خليفة حفتر ، فإن الإخوان المسلمين سيحكمون ليبيا بأكملها صباح اليوم التالي”.

خليفة حفتر رجل قوي جدا ولكن

ويرى التقرير أن المشير خليفة حفتر المتمرد والمدعوم من الإمارات، رجل ذو قدرة عسكرية عالية ومعروف بقبضته الحديدية في التعامل مع معارضيه في ليبيا.

ويهتم حفتر ، البالغ من العمر 78 عامًا ، بأداء وظيفته أكثر من الوقوف أمام الكاميرات. ومع ذلك ، فقد أدى ذلك إلى إلحاق ضرر جسيم بصورته داخل ليبيا نفسها ، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

صدام حفتر

ويعتبر صدام نجل حفتر وفق التقرير، شخصية قوية جدا ومقتدرة مثل والده. ذكي ولا يعرف الخوف ، يمكنه أن يوحد ليبيا ، ويدخلها في عصر جديد. ومع ذلك ، تعرضت صورة صدام لهجوم قاس من قبل أعداء والده الذين يعتبرونه وريثًا محتملاً.

وزعم التقرير أن صدام كان موضع حملات تشهير من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأجهزتهم للروابط الإعلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما اتهم التقرير وسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر مثل قناة الجزيرة. بترويج شائعات عن كونه “عنيفًا مثل والده” حسب زعم التقرير.

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وأفاد مصدر استخباراتي غربي لـ JaFaJ أن “صدام يمكن أن يكون قاسيًا مثل والده ، لكنه لم يفعل أبدًا أي شيء جذري بخلاف تأديب رتب جنوده. بالطبع ، يختلف مفهوم الانضباط بين الثقافات ، فقد يكون أكثر صعوبة ، لكنه لا يشبه التطرف ، إنه مجرد قائد صعب هذا كل شيء ، فكر في رقيب تدريبات بالجيش الأمريكي “.

ويقول التقرير إن صدام مثل والده ، لا يفعل صدام الكثير لمواجهة حملة التشهير والهجمات الإعلامية. لم يسبق له أن أجرى مقابلة مع الصحافة ، ولم يخاطب الجمهور.

يحتفظ بحضور طفيف على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يظهر على أنه رجل عادي وليس سياسيًا. كما أنه لم يدلي بأي تصريحات للرد على الاتهامات الموجهة ضده.

وتابع التقرير أنه لتغيير النموذج ، يجب على صدام أن يطلق حملة إعلامية يعيد فيها تقديم نفسه إلى المواطن الليبي العادي والعالم. يجب أن يظهر نفسه كمصلح وصانع سلام ومحارب قوي لا يتسامح مع الإرهاب والتطرف.

بايدن لن يقبل أبدا بصدام حفتر

هذا وأكد مصدر أمريكي لـ JaFaJ أن “بايدن يتبع سياسات أوباما بشأن الشرق الأوسط ، و (ذلك) لن يفعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن ، وبالطبع لن يدعم صدام أو والده”.

وعندما سئل “لماذا” ، أجاب بالقول: “يمكن لصدام أن يعيد إحياء نظام والده ، وفي النهاية كل ليبيا ، (و) ليس هذا ما تريده إدارة بايدن”.

صدام يحتاج حلفاء جدد

حتى الآن تعمل عائلة حفتر جنبًا إلى جنب مع ما وصفها التقرير بالقوى المعتدلة في الشرق الأوسط ، وذكر منها الإمارات العربية المتحدة، ومعروف أن الإمارات تمتلك سجلا حقوقيا سيئا.

ومع ذلك ، من أجل توحيد ليبيا وإحياءها ، يحتاج صدام إلى أن يجد لنفسه حلفاء غربيين جدد وفق التقرير. في حين أن علاقات والده مع الروس جيدة بشكل عام ، فإن الروس لا يعتبرون “غربيين” في نظر صناع القرار في واشنطن العاصمة أو لندن أو باريس.

لذلك ، يجب على صدام أن يجد حلفاء غربيين لدعمه ، وتبرئة اسمه ، وتوفير تواجد جاد على الأرض في ليبيا ، فضلاً عن هيكل متقدم من أجهزة المخابرات تساعد وأسلحة أكثر تطوراً.

صدام حفتر ومحمد بن زايد

وتابع التقرير:”يبدو أن الفرنسيين قادرين على لعب هذا الدور وكانوا يتوقون إلى مزيد من التواجد لهم في البحر الأبيض المتوسط ​​والدول العربية. يجب على صدام طلب المساعدة من الإمارات وخاصة ولي العهد محمد بن زايد في الاقتراب من الرئيس الفرنسي.”

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وأكمل:”في مرحلة ما ، يجب على صدام أن يقوم بزيارة إلى فرنسا للقاء مسؤولين في وزارة الدفاع الفرنسية. لن تكون هذه الخطوة سهلة التحقيق وتتطلب الصبر. لا يزال الأمر يستحق وقته إذا كان يفكر على المدى الطويل في بلاده.”

حياة صدام في خطر

وأكدت مصادر استخباراتية في “جيفاج” أن حياة صدام في خطر حيث أنه مدرج في قائمة المستهدفين من قبل عدة عناصر ودول.

ومن أهم الأخطار التي تهدد حياة صدام إهماله في السفر إلى الخارج. يسافر إلى بلدان مختلفة ، وعادة ما يستخدم طائرة مملوكة للحكومة (داسو فالكون 900EX) ، تحمل رقم الحكاية 5A-DCN. وقد اعترف الإعلام العربي بأن “الطائرة” هي الطائرة الخاصة به على الإنترنت.

هذا يجعله هدفًا ضعيفًا للغاية لأن حوادث الطائرات هي من أكثر طرق الاغتيال ملاءمة. أيضًا ، يسافر صدام كثيرًا إلى الأردن ، وهي مملكة منخرطة تمامًا مع جماعة الإخوان المسلمين ومتحالفة مع قطر وتركيا وإيران. وفق زعم التقرير.

ومن ثم ، فهو يجعل نفسه هدفاً سهلاً لأعدائه ، ويخطئ في اعتبار أعدائه الأردنيين أصدقاءه.

وأكد التقرير أن صدام حفتر يجب أن يبحث عن حلفاء جدد في باريس باعتباره الحليف الغربي المحتمل والأكثر قدرة في الوقت الحالي ، مع التسليم بأن حياته في خطر وعلى الأرجح ستظل في خطر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وهذا يعني أنه يجب عليه القضاء على الأخطاء وحماية حارسه ومقاومة المواقف المشكوك فيها وتقييد سفره إلى دول مثل الأردن.

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