قطر تطلق سراح أجنبي تلقى أموالا خارجية مشبوهة لنشر معلومات مضللة وترحله بعد تغريمه

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن السلطات في الدوحة، سمحت لحارس أمني كيني يدعى “مالكوم بيدالي”، كان قد اتهم بتلقي أموال من جهة أجنبية مقابل نشر “معلومات مضللة” بمغادرة البلاد بعد دفع غرامة.

وفي هذا السياق نقل موقع “إذاعة سويسرا العالمية” عن منظمات أن “بيدالي”، كان يكتب باسم مستعار عن أوضاع العمال في قطر.

وقامت السلطات باعتقاله من منزله يوم 4 مايو، بعد أن حددت موقعه عبر رابط على الإنترنت.

وأعلنت منظمة “ميجرانت رايتس” أنه بعد مرور “أسبوع من اعتقاله وإخفائه قسريا واستجوابه دون محام، واتهامه أخيرا بأنشطة متعلقة بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم السماح لمالكوم بيدالي بمغادرة قطر في 16 أغسطس بعد دفعه غرامة كبيرة”، من دون تحديد قيمة الغرامة أو الوجهة التي قصدها “بيدالي”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على القضية، أن “بيدالي” قام بدفع غرامة لم يكشف عن قيمتها وغادر قطر إلى وجهة غير معروفة.

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ولم يرد “مالكوم بيدالي” الثلاثاء على طلب للتعليق على الأمر، وكذلك السفارة الكينية.

وكانت قطر قد أعلنت في 29 مايو الماضي، أن المواطن الكيني (ويبلغ من العمر 28 عاما) اتهم رسميا “بارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل دولة قطر”.

يشار إلى أن الدوحة كانت أجرت سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في عام 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وذلك لما تطلبته خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب.

قطر تبحث مع “طالبان” الانتقال السلمي للسلطة

وفي سياق آخر بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وفد عن حركة “طالبان” آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، والانتقال السلمي للسلطة وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

التقيت صباح اليوم في #الدوحة بوفد من طالبان، وناقشنا ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق انتقال سلمي للسلطة، وتحافظ على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني، وترسم ملامح الاستقرار والسلام المنشود في #أفغانستان. pic.twitter.com/Nr3QgZgPzL — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 17, 2021

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن وزير الخارجية التقى وفد “طالبان” برئاسة عبد الغني بردار، الذي “أكد على حماية المدنيين في أفغانستان”.

مشيرة إلى أن المحادثات ركزت أيضا على “الجهود الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية والعمل على تسوية سياسية شاملة ونقل سلمي للسلطة مع أهمية الحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني”.

ونشر وزير الخارجية القطري عقب الاجتماع صورة عبر “تويتر” للاجتماع، وقال: “التقيت صباح اليوم في الدوحة بوفد من طالبان، وناقشنا ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق انتقال سلمي للسلطة، وتحافظ على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني، وترسم ملامح الاستقرار والسلام المنشود في أفغانستان”.

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