فيفي عبده تتجاهل انتكاستها وترقص بفستان أحمر مكشوف ولهذا اشترت 3 مقابر!

تجاهلت الراقصة المصرية فيفي عبده تعليمات الطبيب مؤخراً، إثر انتكاستها صحياً مرة أخرى، وواصلت تقديم وصلات الرقص المثيرة لجمهورها على الرغم من مرضها.

فيفي عبده ترقص على (يالهوي)

ونشرت فيفي فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أحمر عاري الصدر يكشف جسدها بشكل واضح، وبدأت ترقص في شرفة منزلها على أنغام أغنية (يالهوي) لمحمود الليثي.

وعلقت فيفي على الفيديو بالقول: (‏مساء الفل من الساحل الشمالي بتمرن علي اغنية محمود الليثي الجديدة ).

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وجاء في التعليقات على رقص فيفي عبده: (يموتو غير الناس الطيببن مثل دلال عبد العزيز الله يرحمها اما اللي زيك الله لا يردهم).

(متى ستتوبين؟)

وذكرها آخر بنهاية زملائها في الوسط الفني وكتب: (ياويلي انتي ما تتعظين؟ ما تشوفين الفنانين كيف يموتون وما ياخذون وياهم بس اعماله وحسناتهم انتي متى بتتوبي؟).

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وكتب متابع: (عيب علي سنك ياولية).

وطالبها آخر بذكر الله قائلاً: (فيفي اذكري ربنا عندنا مصاب).

ومنذ أيام فقط، أثارت فيفي عبده الجدل حول انتكاستها صحياً مرة أخرى بعد مرور أسابيع فقط على شفاءها.

ونشرت الراقصة المصرية صورة جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها كعادتها بفستان أسود جريئ مكشوف الصدر بشكل واضح.

وأرفقت فيفي الصورة بتعليق: (لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل، اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص).

وتابعت: (الدكتور طلب مني امشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا علي الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم).

وتعرضت فيفي لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالاحتشام، خاصة مع انتكاستها الصحية من جديد، ما جعلها تحذف الصورة بعد ساعات.

فيفي عبده جهزت قبرها!

هذا وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقاءً مصوراً نادر لفيفي عبده، روت خلاله سبب شرائها 3 مقابر بعد وفاة والدها، مع تجهيز مقبرة خاصة لها.

وتحدثت فيفي خلال اللقاء النادر الذي جمعها مع الراحلة تحية كاريوكا، والراقصة نجوى فؤاد، عن الموت والسبب وراء شرائها 3 مدافن، فضلا عن تجهيزها لغرفة خاصة بها داخل القبر.

وأوضحت الإعلامية هالة سرحان في بداية اللقاء أن فيفي تحرص على زيارة المقابر دائما وتساعد أسر المتوفين خلال تلك اللحظة وأثناء عملية الدفن.

فيفي عبده لا تخاف الموت

وفسرت فيفي لحظتها حرصها الدائم على زيارة مقابر من تعرفهم، وقالت: (أنا بحب ده جدا.. بتعظ مؤمنة بشيء ممنوش فراغ ولا مناقشة إن الموت في أي لحظة).

وحول السبب وراء شراءها لثلاثة مدافن، أشارت فيفي عبده إلى أن والدها حينما توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا.

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وأضافت: (البلد اللي أبويا منها عاملين جمعية، ومدافن مفيش فيها مكان الناس تترحم على الميت، شمس وسواد وعياط).

فيفي عبده: تربتي جميلة ولذيذة

وبناء على ذلك، قررت فيفي شراء المدافن رغم أن والدتها لم ترحب بالأمر في البداية، مضيفة: (أنا جبت تربتي وشايفاها وجميلة ولذيذة وعملت أوضة ليا).

وتابعت الراقصة المصرية: (حاسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور).

وحول سر تقبلها الموت بقوة، قالت فيفي إن موقف موت والدها وهي صغيرة أعطاها الشجاعة حيث اعتبرت نفسها بمثابة رجل المنزل.

ممنوعة من الحركة

وكان الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، قد منعها من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وأعلنت حينها عبده أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

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