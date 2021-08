رولا سعادة.. زوجة الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني لبنانية مسيحية (شاهد)

سلط موقع لبناني الضوء على زوجة الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، والتي تدعى رولا سعادة وهي لبنانية مسيحية التقى بها في بيروت.

وحسب موقع “سفير الشمال” اللبناني، فإن أشرف غني (72 عاماً) التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على شهادة البكالوريوس في العام 1973.

وهناك التقى بزوجته اللبنانية رولا سعادة، ثم عاد إلى بلاده في العام 1977 لتعليم الدراسات الأفغانية وعلم الإنسان في جامعة كابول.

وبعدها حصل على منحة للدراسة والحصول على درجة الماجستير في علم الإنسان في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشأت رولا سعادة غني، المعروفة في أفغانستان بيبي جول، في كنف عائلة لبنانية مسيحية. وعاشت سعادة في الولايات المتحدة وفي فرنسا، حيث تأثرت بالثورة الطلابية في أيار من العام 1968.

وتعرفت رولا على مقاعد الدراسة بغني الذي شغل فيما بعد منصباً رفيع المستوى في البنك الدولي قبل أن يصل إلى سدة الرئاسة في بلده خلفا لحميد كرزاي.

وتلقت سعادة علومها الجامعية في كلية العلوم السياسية في باريس، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة لتعيش فيها ثلاثين عاما لم تحل دون الحفاظ على لكنة فرنسية ممتازة، وهي تشعر أن واحدة من هوياتها هي الهوية الفرنسية.

وحصلت سعادة على دبلوم من معهد العلوم السياسية في فرنسا عام 1966، وفي أيار من العام 1968، كانت رولا في قلب الحدث التاريخي الذي شهدته باريس، والذي عرف فيما بعد باسم الثورة الطلابية، في تجربة صقلت شخصيتها حتى وإن لم تكن مشاركة مباشرة في الاحتجاجات إلى جانب رفاقها الفرنسيين.

وعملت سعادة لوقت قصير في مكتب وكالة “فرانس برس” في بيروت في سبعينيات القرن الماضي، حيث اكتسبت “الصرامة والسرعة والدقة” كما تقول، بحسب موقع سفير الشمال.

وفي العام 1974، كانت سعادة تتابع دراسة الماجستير في العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت حين تعرفت على غني.

وتزوج الثنائي في العام 1975 ولديهما ولدان: مريم غني، وهي فنانة تشكيلية مقرها بروكلين، وطارق. وولد الطفلان في الولايات المتحدة ويحملان الجنسية الأمريكية. وتحمل سعادة الجنسيات الأفغانية واللبنانية والأمريكية.

وينظر إلى الدور الذي تضطلع به السيدة الأفغانية الأولى بعين الجرأة لكونها سيدة أجنبية ومسيحية في بلد مسلم محافظ.

وشكل كونها مسيحية واحدة من النقاط التي هوجم زوجها بها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنها تقول “أعتقد أن هذه المرحلة طويت الآن”.

She has met thousands of women. She has traveled to the provinces. She has listened to their issues. She has been an advocate so they become visible & effective. The #lebanese Rula Saade has met #AshrafGhani while both at @AUB_Lebanon & married him. Hoping she’s safe #Afganistan pic.twitter.com/LdPv6O5HEe

— Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) August 16, 2021