المهرة البحرينية تستعرض أنوثتها بطريقة جريئة من أجل إعلان! (شاهد)

استعرضت الفنانة المهرة البحرينية، أنوثتها بطريقة مثيرة للجدل، في إعلان جديد لأحد ماركات المجوهرات.

مجوهرات المهرة البحرينية

ونشرت المهرة البحرينية مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان أبيض بدون أكمام، وبفتحة v لدى منطقة الصدر.

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وفي إطلالة أخرى مشابهة، ارتدت المهرة تيشرت أبيض ملتصق بجسدها، وغطت جزء منه بقميص شفاف.

وركزت المهرة الصور على يديها وصدرها بطريقة (الزوم) لاستعراض المجوهرات التي تُعلن لها، وتركت خاصية التعليقات مغلقة كعادتها.

بكاء المهرة البحرينية

وقبل أيام، أثارت المهرة جدلاً واسعاً بفيديو نشرته لنفسها وهي تحتضن عاملاتها المنزليات وتبكي على فراقهن بعد 4 سنوات من العمل لديها.

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وظهر نجل الفنانة البحرينية بالفيديو وهو يعترض على مغادرة العاملات للمنزل، بينما كانت هي تحتضنهن وتبكي، وتقول إنها متأثرة جدا لأنهن ساعدنها في تربية ابنها وتجهيز المنزل.

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لكن المهرة تعرضت لاتهامات من المتابعين بالتمثيل خاصة أنها ظهرت سابقاً وهي تتنمر على العاملات المنزليات، وقال ناشطون إنها تحاول لفت الأنظار لتتصدر التريند فقط.

راقصة شرقية وعازفة ساسكفون

وفي بداية الشهر الجاري، تصدرت المهرة التريند في معظم الدول العربية بسبب حفل عيد ميلادها الذي تحول لحفل عرس واستعراض هدايا باهظة الثمن وغريبة.

واحتلفت المهرة بعيد ميلادها الـ30 وسط أهلها وأصدقائها، ونشرت مقاطع فيديو وصور وثقت في البداية خلالها ديكور الحفل،والذي اختارت له الورود البيضاء المتناسقة مع ملابسها بنفس اللون.

حيث ارتدت المهرة البحرينية جبمسوت أبيض أوف شولدر، مزين بالريش من الأعلى، وبدأت حفلتها التي أحضرت إليها راقصة شرقية وعازفة ساسكفون ودي جي.

وبدأت تستعرض الهدايا التي كان أثمنها سيارة رولز رويس، ومجوهرات وساعات باهظة الثمن.

المهرة البحرينية: هدايا من نفسي لنفسي

لكن الفنانة البحرينية أكدت لاحقاً أنها قامت بإهداء نفسها هذه الهدايا ولم تتلقها من أحد، مضيفة في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي في رسالة لجمهورها: (أوعدهم باذن الله الواحد الأحد أنكم سترون المهرة هذا العام غير غير غير).

وتابعت: (أفضل شيء اليوم هو أني تغيّرت وسط عيونكم والأحلى اني قاعدة اشارككم فرحتي وكل ما سترونه اليوم هو هدية من نفسي إلى نفسي لاني فعلا بديت أحب نفسي وأشبعها اهتمام وبنفس الوقت).

وختمت المهرة البحرينية حديثها: (ايه نفسي الوحيدة اللي شهدت على كل العذاب الذي مريت فيه وكل الظروف والمصاعب وصرت الحين أدلع نفسي وأحب نفسي أكثر فهذا اليوم هدية مني إلى نفسي وشكرا لكم).

وتعرضت المهرة البحرينية لموجة انتقادات لاذعة بسبب استعراضها ثروتها الباهظة بهذا الشكل و(المهايطة) بحسب تعبيرهم.

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة البحرينية، قبل أسابيع مقاطع فيديو، وهي ترقص في احد حفلات الزفاف.

وعلّقت المهرة على المقاطع بالقول: (الحمدلله رقصت كل شيء حتى تعبت).الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات هجومية على الفنانة .

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وكانت المهرة البحرينية قد تصدرت أيضاً حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أدائها لرقصة (العرضة) الشعبية التراثية، استقبالاً للسعوديين الذين وصلوا إلى البحرين، بعد تعليق السفر 14 شهراً، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وظهرت المهرة البحرينية بمقطع فيديو متداول وهي تتقدم مجموعة رجال، وترتدي بدلة رسمية باللون الأسود، وتمسك بالسيف وترقص (العرضة) التي يختص بها أهل الخليج.

المهرة البحرينية ترقص العرضة السعودية ترحيبًا بالزوار السعوديين 🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/hvDYX5v1SV — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2021

وتعرضت المهرة البحرينية لهجوم وانتقادات واسعة بهذا التصرف، ورأى الناشطون أن وقوفها كسيدة وحيدة بين الرجال ورقصها أمامهم، ينفي عنها صفة الحياء التي يجب أن تتحلى بها السيدات في المجتمع الشرقي.

المهرة البحرينية تعتذر

وعلى إثر هذا الهجوم والاتهامات، خرجت المهرة وقدمت اعتذارها بفيديو قالت فيه: (وجب عليا الرد كوني بنت بحرينية وبنفس الوقت مستقرة هنا في البحرين، وجب عليي الرد والإعتذار لجميع الشعب البحريني، لأربع سنوات ونصف من أن إستقريت في البحرين وموجودة في البحرين ما مرة زل مني شغلة وولا مرة طلع مني شيء يزعل أهلي وهالمرة أنا زعلتهم، فأنا وجب عليي الإعتذار وشكرا للجميع).

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