مي سليم وشقيقاتها بإطلالة جريئة للغاية والجمهور: “سيليكون كتير”!

أثارت الفنانة الأردنية مي سليم، جدلاً واسعاً بالصورة التي نشرتها مع شقيقاتها الثلاث، ميس ودانا وداليا، أثناء تواجدهن في عقد قران الفنانة المصرية نيللي كريم.

فساتين جريئة

وظهرت الشقيقات في الصورة التي نشرتها مي سليم عبر حسابها على (انستجرام)، بفساتين ملونة، وجريئة، جميعها كشفت منطقة الصدر بشكل ملحوظ، ما فجر انتقادات ضدهن.

حيث ارتدت مي سليم فستان قصير باللون الزهري الفاتح، بقصه على شكل حرف V عند الصدر، مزيناً بكرانيش من الأسفل، واعتمدت مكياجا هادئاً وشعراً منسدلاً.

بينما ارتدت ميس حمدان فستاناً قصيرا باللون الفوشي، موديل الأوف شولدر، ومكشوف من عند الصدر، واعتمدت مكياجاً صارخاً وتركت شعرها منسدلا أيضاً.

انتقادات وهجوم

أما داليا، فقد ارتدت فستان قصير باللون الأخضر، تميز بفتحة كبيرة من عند الصدر، وضيق من عند الخصر، وواسع من الأسفل، واعتمدت مكياجاً ناعماً وشعراً مرفوعاً.

وارتدت دانا فستان بلا أكمام باللون الأسود، به فتحة كبيرة من عند الصدر، وفتحة أخرى من عند البطن، واعتمدت مكياجا بسيطاً، وتركت شعرها منسدلاً.

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وجاء في التعليقات: (هو انتوا ازاي بتقدروا تكشفوا جسمكوا كدة، بجد بستغرب جدا ازاي عندكم القدرة ).

وكتب آخر ساخراً من تنافسن في الجرأة: (اللي علي الشمال ضحكت عليكم ونزلت الفستان اكتر منكم ).

ووجهت أخرى نصيحة لهم وكتبت: (متبينوش جسمكم علشان المجتمع يرضي عنكم ….المجتمع ده لو وقعتوا مش هايسمي عليكو حتي).

وعلق آخر: (ايه ياولاد انتوا نسيتوا تلبسوا الهدوم).

ولمح متابع إلى لجوءهن لعمليات التجميل، وكتب: (بس فيه سيلكون كتير ).

(200 جنيه)

وفي سياق آخر، تنتظر مي سليم طرح فيلم “200 جنيه” في السينمات يوم 25 أغسطس الحالي، والتي تقدم فيه دور مفاجأة لجمهورها بحسب تعبيرها، وتراهن عليه خلال مشوارها الفني وتظهر من خلاله بلوك جديد.

وقالت مي سليم في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع): (سيناريو الفيلم مكتوب بشكل جيد ويضم عددًا من النجوم ويعد من أهم الأفلام التي تعرض هذا العام نظرًا لوجود مخرج كبير بحجم محمد أمين الذى يتميز برؤية إخراجية كبيرة).

ويعتمد فيلم “200 جنيه” على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح.

كما يوجد بالفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكان آخر أعمال مي سليم فى السينما عام 2019، وهو فيلم (محمد حسين) من بطولتها مع محمد سعد وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبري، محمد ثروت أحمد صيام، حمدى الوزي.

وهو من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي، وتدور قصته حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفي حياته بشكل عام.

ميس حمدان وسهير البابلي

وقبل أسابيع، أثارت ميس حمدان الجدل بين متابعيها بعدما قامت بنشر فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” وهي تقلد الفنانة المصرية سهير البابلي.

وأكدت ميس أن سهير البابلي هي الفنانة الوحيدة التي لن يأتي الزمان بمثلها، وقلّدت مشاهد لها من مسرحية “ريا وسكينة.

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وعاتبت ميس نفسها بسبب عدم مبادرتها الى زيارة البابلي في منزلها والجلوس معها كي تستفيد من موهبتها.

ميس حمدان تبيع ملابسها وشقيقاتها!

وفي نفس المقطع، كشفت ميس عن قرار اتخذته مع شقيقتيها مي ودانا حمدان، بأن يُطلقن موقعاً خاصاً بهن لبيع الأزياء للجمهور، وقالت إن البعض يسألها دائماً عن المكان الذي تشتري منه أزياءها.

وأشارت ميس إلى أنها وشقيقتها، يملكن الكثير من الفساتين التي تم ارتداؤها لمرة واحدة، سواء التي اشترتاها أو تلقّتاها هدية ويمكنهما بيعها لمن يرغب بها.

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لكن ميس تعرضت لانتقادات متابعيها الذين قالوا إن عدم حصولها على أدوار فنية منذ سنوات دفعها للتفكير بهذا المشروع للحصول على المال فقط.

ميس حمدان وشقيقاتها

وتنتمي ميس حمدان وشقيقتيها مي سليم ودانا حمدان إلى أصول أردنية، حيث عشن سنوات عديدة فى الإمارات، ثم عادت الأسرة إلى مصر منشأ الأم، لاستكمال مسيرة حياتها.

وتظهر الشقيقات في العديد من المناسبات العامة، خاصة المهرجانات ويشكلن فقرة خاصة على السجادة الحمراء بفساتين مختلفة.

وكان للثلاثي الشهير تجربة إعلامية سابقة فى برنامج Sisters Soup، وقدمن فيه حلقات ولقاءات مع نجوم الفن والمجتمع وتخللته فقرات غنائية ومواقف ساخرة وألعاب، وتربطهن علاقة وثيقة حيث يشارك متابعيهم العديد من المواقف الأسرية والاجتماعية المليئة بالمواقف الساخرة لهن.

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