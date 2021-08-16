موعد ومعلق مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق بيراميدز أمام منافسه الجونة مساء اليوم الإثنين، في مباراة صعبة بين كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة ال31 من الدوري المصري والمقامة على أرض ملعب “خالد بشارة”.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

وستقام المباراة بين بيراميدز ونظيره الجونة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، البحرين، قطر، كما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على أحداث اللقاء بين بيراميدز ونظيره الجونة في منافسات الدوري المصري عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي محمد الكواليني.

تشكيلة فريق بيراميدز

وسيدخل المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني ” رودولفو أروابارينا”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الجونة، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق الجونة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب رضا شحاتة في تشكيلة أساسية أمام منافسه متصدر الدوري الحالي فريق الزمالك، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إسلام طارق.

لقطات من مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة نادي بيراميدز غداً 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/2r5bPtvUBn — El Gouna FC (@GounaFC) August 15, 2021

بينما سيأتي في خط الدفاع كلاً من: عمر السعيد، لؤي وائل، محمد نجيب، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: نور السيد، إسلام عبد المنعم، شبراوي، سيرجي أكا، وفي هجوم الفريق سيلعب الثنائي، عمرو السعيد، إدريس إمبوبو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز في المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يأتي منافسه فريق الجونة في المركز العاشر من الترتيب برصيد 37 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

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