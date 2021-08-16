موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة في نهائي كأس السوبر الألماني

يترقب عشاق كرة القدم الألمانية اللقاء المنتظر بين فريق بايرن ميونيخ أمام منافسه بوروسيا دورتموند مساء يوم الثلاثاء، على لقب بطولة كأس السوبر الألماني والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

وستنطلق المباراة النهائية على لقب السوبر الألماني بين كلا المنافسين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، العراق، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، قطر.

جيوفاني ريينا لاعب دورتموند🎙: عن كأس ​​السوبر الألماني: "أتطلع إلى المباراة ضد بايرن ميونيخ، خاصة مع جماهيرنا." عن إيرلينغ هالاند: "إنه لاعب رائع وشخص رائع، إنه يقدم لنا المساعدة الآن ". pic.twitter.com/F9KwftDkLU — الدوري الألماني (@BUN_ARAB) August 15, 2021

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الألماني

وستنقل المباراة بين فريق بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند عبر قناة ليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد 11766، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500.

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كما يوجد تردد أخر للقناة عبر ذات القمر الصناعي 11765، وبمعدل تصحيح 6/5، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي.

وستنقل كذلك عبر قناة “euro sport” الأجنبية عبر القمر الصناعي أسترا، بتردد 11876، واستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/4.

🚨 رسمياً || أعلن نادي بوروسيا دورتموند أن 25 ألف متفرج سيحضرون مباراة نهائي كأس السوبر الألماني ضد بايرن ميونخ على ملعب سيغنال إيدونا بارك يوم 17 أغسطس pic.twitter.com/d8c7W9xBLk — MR. Wembley(🏆6) (@Walid_AR10) August 11, 2021

تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

وسيلعب المدرب الألماني “يوليان ناجلزمان” في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه بوروسيا دورتموند، حيث سيكون في حراسة المرمى مانويل نوير.

🎙 @J__Nagelsmann: "الانتصار الأول لي مع الفوز بلقب سيكون أمرًا رائعًا. إنها مباراة مهمة ضد خصم بدأ بشكل جيد للغاية في الدوري. بالطبع نحن نحاول الفوز في النهاية. سنكون سعداء إذا كان يعمل غدا. نحن نقدم كل ما في وسعنا". pic.twitter.com/yxJqrNrqYY — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 16, 2021

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميش، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: ليون غوريتسكا، كورينتين توليسو، جمال موسيالا.

وسيكون في خط هجوم الفريق كلاً من: روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، كينغسلي كومان.

تشكيلة بوروسيا دورتموند

وسيدخل مدرب فريق بوروسيا دورتموند “إدين تيرزيك” أمام منافسه بايرن ميونيخ، حيث سيتواجد في حراسة المرمى رومان بوركي.

جوليان ناجلسمان حول إرلينج هالاند

مهاجم رائع ، ما يقدمه على أرض الملعب مع دورتموند هو أمر لا يصدق. يجب ألا نمنحه مساحة للقيام بجولات عميقة. إنه سريع بشكل لا يصدق. لدينا أفضل حارس مرمى في العالم ، ولكن في كرة القدم ، الأمر كله يتعلق بالفريق #BVBFCB pic.twitter.com/v76dwVsIr0 — بوروسيا دورتموند (@BVB4_Ar) August 16, 2021

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماتيو جاومي، ماتس هوملز، مارسيل شميلزر، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: تورغان هازارد، جيوفاني رينا، جوليان براندت، جود بيلينغهام.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، إرلينغ براوت هولاند، ماركو رويس، دونيل مالين.

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