مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في نهائي كأس السوبر الألماني
مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في نهائي كأس السوبر الألماني
Imageرياضة

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة في نهائي كأس السوبر الألماني

كتب وطن
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يترقب عشاق كرة القدم الألمانية اللقاء المنتظر بين فريق بايرن ميونيخ أمام منافسه بوروسيا دورتموند مساء يوم الثلاثاء، على لقب بطولة كأس السوبر الألماني والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

وستنطلق المباراة النهائية على لقب السوبر الألماني بين كلا المنافسين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، العراق، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، قطر.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الألماني

وستنقل المباراة بين فريق بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند عبر قناة ليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد 11766، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500.

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كما يوجد تردد أخر للقناة عبر ذات القمر الصناعي 11765، وبمعدل تصحيح 6/5، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي.

وستنقل كذلك عبر قناة “euro sport” الأجنبية عبر القمر الصناعي أسترا، بتردد 11876، واستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/4.

تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

وسيلعب المدرب الألماني “يوليان ناجلزمان” في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه بوروسيا دورتموند، حيث سيكون في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميش، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: ليون غوريتسكا، كورينتين توليسو، جمال موسيالا.

وسيكون في خط هجوم الفريق كلاً من: روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، كينغسلي كومان.

تشكيلة بوروسيا دورتموند

وسيدخل مدرب فريق بوروسيا دورتموند “إدين تيرزيك” أمام منافسه بايرن ميونيخ، حيث سيتواجد في حراسة المرمى رومان بوركي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماتيو جاومي، ماتس هوملز، مارسيل شميلزر، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: تورغان هازارد، جيوفاني رينا، جوليان براندت، جود بيلينغهام.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، إرلينغ براوت هولاند، ماركو رويس، دونيل مالين.

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